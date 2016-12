The Rolling Stones-ից մինչև Sepultura Ինչ է սպասվում երաժշտասերներին դեկտեմբերին և հունվարին



Դեկտեմբերն ու հունվարը համեմատաբար պասիվ ամիսներ են երաժիշտների և երաժշտասերների կյանքում: Նախատոնական և հետտոնական տրամադրությունը, կարծես, շեղում է երաժշտական աշխարհի գլխավոր իրադարձություններից: Համաշխարհային ճանաչում ունեցող երգիչ-երգչուհիներն ու խմբերը չեն շտապում թողարկել նոր ձայնասկավառակներ: PanARMENIAN.Net-ն առանձնացրել է ձմռան առաջին երկու ամսվա առավել նշանակալիներ ալբոմների ռելիզները՝ ներկայացնելով դրանց ստեղծման մասին հետաքրքիր մանրամասներ: PanARMENIAN.Net - ն առանձնացրել է ձմռան առաջին երկու ամսվա առավել նշանակալի ալբոմների ռելիզները՝ ներկայացնելով դրանց ստեղծման մասին հետաքրքիր մանրամասներ: Blue & Lonesome – The Rolling Stones Ռելիզը՝ դեկտեմբերի 2, 2016թ. Բրիտանական լեգենդար The Rolling Stones ռոք խումբը ձայնագրել է վերջին 11 տարվա ընթացքում առաջին ստուդիական ալբոմը: Blue & Lonesome-ը խմբի՝ թվով 23-րդ բրիտանական և 25-րդ ամերիկյան ալբոմն է, որի վաճառքը կսկսվի դեկտեմբերի 2-ից: Սա առաջին անգամն է, երբ հայտնի ռոքերները թողարկում են միայն բլյուզային կոմպոզիցիաների քավեր տարբերակներից կազմված ձայնասկավառակ: Polydor ընկերության կողմից թողարկված ալբոմում տեղ է գտել 12 երգ. դրանք ձայնագրվել են British Grove լոնդոնյան ստուդիայում ընդամենը 3 օրում: Հատկանշական է, որ «ռոլինգների» հետ միաժաման նույն ստուդիայի մեկ այլ տաղավարում իր նոր երգերն էլ ձայնագրում նաև բլյուզ-ռոքի արքաներից մեկը՝ Էրիկ Քլեփթոնը, ով, տեսնելով վաղեմի ընկերներին, որոշեց իր մասնակցությունն ունենալ նոր ալբոմի ստեղծման գործում: Նոր ձայնասկավառակում տեղ են գտել այնպիսի հայտնի կատարումներ, ինչպիսիք են Լիթլ Ուոլթերի Just Your Fool-ը, Լիթլ Ջոնի Թեյլորի Everybody Knows About My Good Thing-ն ու Ուիլի Դիքսոնի I Can't Quit You-ն: Hamburg Demonstrations – Փիթ Դոերթի Ռելիզը՝ դեկտեմբերի 2, 2016թ. Բրիտանացի երաժիշտ և պոետ Փիթ Դոերթին (Pete Doherty) թողարկել է իր նոր ձայնասկավառակը, որը դեկտեմբերի 2-ից հասանելի է iTunes-ում գնելու համար: Hamburg Demonstrations-ը իր ըմբոստությամբ հայտնի երիտասարդ երգչի երկրորդ անհատական ստուդիական ալբոմն է: Առաջինը՝ Grace/Wastelands-ը, լույս է տեսել 2009 թ.: Նա նաև թողարկել է երեք ձայնասկավառակ The Libertines խմբի կազմում, և ևս երեքը՝ Babyshambles խմբի անդամ լինելու տարիներին: Նոր ալբոմից առաջին կատարումը՝ Kolly Kibber-ը, հայտնվել է երգչի YouTube պաշտոնական էջում նոյեմբերի վերջերին: Ձայնասկավառակում տեղ է գտել 11 երգ, որոնք ձայնագրվել են Համբուրգում, որտեղ Դոերթին տեղափոխվել է 3 տարի առաջ: W:/2016ALBUM/ - deadmau5 Ռելիզը՝ դեկտեմբերի 2, 2016թ. Կանադացի դիջեյ և երաժշտական պրոդյուսեր Ջոել Թոմաս Ցիմերմանը, ով ավելի հայտնի է Դեդմաուս (deadmau5, անգլ. dead mouse – սատկած մուկ) կեղծանվամբ, հանրության դատին է հանձնում իր՝ թվով 8-րդ ստուդիական ալբոմը: W:/2016ALBUM/ ալբոմի հետաքրքիր անվանումն առաջարկել են երաժշտի երկրպագուները՝ հղում անելով դիջեյի համակարգչի այն բաժնին, որտեղ պահվում են նրա ստեղծագործությունները: Ալբոմի ձայնագրման աշխատանքները իրականացվել են 2015-2016 թթ. ընթացքում: էլեկտրո հաուս և պրոգրեսիվ հաուս ժանրի կատարումներ պարունակող ալբոմի առաջիկա թողարկման մասին Դեդմաուսն առաջին անգամ հայտնել է նոյեմբերի սկզբին: Մինչդեռ մայիսին լույս էր տեսել երաժշտի նոր ալբոմի առաջին թրեքը՝ Snowcone-ը, երկրորդը՝ Let Go-ն թողարկվեց նոյեմբերի կեսերին: Ձայնասկավառակում տեղ է գտել 12 թրեք: Darkness and Light – Ջոն Լեջենդ Ռելիզը՝ դեկտեմբերի 2, 2016թ. Տասն անգամ «Գրեմի» երաժշտական մրցանակի արժանացած ամերիկացի տաղանդավոր երգիչ ու երգահան Ջոն Լեջենդը (John Legend) ներկայացրել է իր հինգերորդ անհատական ստուդիական ալբոմը: GOOD Music և Columbia Records ընկերությունների կողմից թողարկված Darkness and Light-ի ձայնագրման աշխատանքներին մասնակցել են Chance the Rapper-ը, Բլեյք Միլզը, Alabama Shakes-ի կատարող Բրիթանի Հովարդը, Միգելն ու սաքսոֆոնիստ Կոազմի Վաշինգթոնը: Նոր ձայնասկավառակի առաջխաղացման նպատակով առաջին սինգլը՝ Love Me Now-ն, թողարկվել է հոկտեմբերի սկզբին, երկրորդը՝ Penthouse Floor-ը՝ նոյեմբերի կեսերին, իսկ բոլորովին վերջերս երգիչը հանրության դատին հանձնեց երրորդ սինգլը՝ I Know Better-ը: Լեջենդն ասում է, որ այս ալբոմը լավագույնն է իր բոլոր աշխատանքների մեջ: Երգչի խոսքերով՝ նոր ալբոմի ձայնագրման ընթացքում նա հաշվի է առել իր կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, հավանաբար, խոսքը դստեր՝ Լունայի, լույս աշխարհ գալու մասին է: 46 րոպե տևողությամբ ալբոմը պարունակում է 12 մեղեդային կատարում: Tony Bennett Celebrates 90 – Թոնի Բենեթ Ռելիզը՝ դեկտեմբերի 16, 2016թ. Ամերիկացի լեգենդար երգիչ Թոնի Բենեթն օգոստոսին դարձավ 90 տարեկան: Իր պահարանում 19 հատ «Գրեմի» երաժշտական մրցանակ ունեցող տաղանդավոր երգիչն իր 90-ամյակի կապակցությամբ որոշել է ինքն իրեն և բոլոր երաժշտասերների նվեր անել՝ ձայնագրելով նոր ալբոմ՝ Tony Bennett Celebrates 90, որը հասանելի կդառնա դեկտեմբերի 16-ին: Ալբոմի վրա աշխատել է Columbia Records ընկերությունը, ձայնագրման աշխատանքները կատարվել են մեկ օրում՝ սեպտեմբերի 15-ին: Ալբոմում տեղ գտած 18 երգից 12-ը կատարում են հրավիրված աստղերը, մնացած կատարումներում կհնչի Բենեթի ձայնը: Հրավիրված աստղերի թվում են տարեց երգչի մոտ ընկերուհի Լեդի Գագան, Անդրեա Բոչելին, Ջոն Էլթոնը, Սթիվի Ուանդերը և այլ հայտնիներ: Passion, Pain & Demon Slayin' – Kid Cudi Ռելիզը՝ դեկտեմբերի 16, 2016թ. Passion, Pain & Demon Slayin' ամերիկացի հիփ-հոփ երգիչ Քիդ Քադիի (Kid Cudi) վեցերորդ անհատական ստուդիական ալբոմն է: Աշխատասեր Քադին երկար չի հանգստանում ալբոմները թողարկելուց հետո: Նախորդը՝ Speedin' Bullet 2 Heaven-ը լույս է տեսել 2015թ.-ին, դրան հետևել է երգչի համերգային շրջագայությունը: Իսկ այս տարվա մարտից Քադին սկսել է աշխատել նոր ալբոմի վրա, որում տեղ են գտել նաև համատեղ կատարումներ André 3000-ի, Թրևիս Սքոթի, Ֆարել Ուիլյամսի և Ուիլլոու Սմիթի հետ: Ալբոմի ձայնագրման աշխատանքներն ավարտվել են օգոստոսին, իսկ սեպտեմբերի վերջում թողարկվել է երկու սինգլ՝ Frequency և Surfin': 80 րոպե տևողությամբ ալբոմը բաժանված է չորս մասի և պարունակում է 19 կատարում: Machine Messiah – Sepultura Ռելիզը՝ հունվարի 13, 2017թ. Sepultura բրազիլական անգլիալեզու թրեշ մետալ խումբը 2015թ.-ի նոյեմբերի 28-ին հանդես է եկել Երևանում խմբի 30-ամյակին նվիրված շրջագայության շրջանակներում։ Հենց այդ ժամանակ էլ պարզվել է, որ երաժիշտները հայտնի են հայ երաժշտասերների շրջանում և մեծ սեր են վայելում: Machine Messiah-ն նրանց 14-րդ ստուդիական ալբոմն է, որը լույս կտեսնի 2017թ.-ի հունվարի 13-ին: Այն կդառնա խմբի առաջին ալբոմը վերջին չորս տարում, այն բանից հետո, երբ 2013-ին թողարկվեց The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart-ը: Այդպիսի երկար ընդմիջում ալբոմների ձայնագրման ընթացքում լեգենդար խումբը դեռ չէր ունեցել: 46 րոպե տևողությամբ ալբոմում տեղ է գտել 10 կատարում: Digital Distortion – Iggy Azalea Ռելիզը՝ 2017թ.-ի հունվար Ավստրալացի կին-ռեփեր Իգի Ազալիան (Iggy Azalea) 2017թ.-ի հունվարին կներկայացնի իր երկրորդ անհատական ստուդիական ալբոմը: Digital Distortion-ի ռելիզի ամսաթիվը դեռ հայտնի չէ: Երգչուհու առաջին ալբոմը՝ Reclassified-ը, լույս է տեսել 2014-ին, որից անմիջապես հետո Ազալիան հայտարարել է, որ պատրաստվում է համերգային մեծ շրջագայության, որպեսզի դրանից հետո անցնի նոր ալբոմի ձայնագրման աշխատանքներին: Սակայն շրջագայությունն այնքան հետաձգվեց, որ երգչուհին որոշեց կատարել այն նոր ալբոմի ձայնագրությունից հետո: 2015թ.-ի հունվարին Ազալիան հայտնեց, որ սկսում է աշխատել երկրորդ ալբոմի վրա, հենց այդ ժամանակ էլ լույս տեսավ առաջին սինգլը՝ Azillion-ը, իսկ մարտին հասանելի դարձավ նաև ալբոմի գլխավոր սինգլ Team-ը: Դեռ 2015թ.-ի ամռանը երգչուհին հայտարարել է, որ ալբոմում տեղ կգտնի 10 երգ, որոնցից վեցն այդ պահի դրությամբ պատրաստ էին: Այժմ հայտնի է, որ ապագա ձայնասկավառակից պատրաստ է արդեն 8 երգ: Յուլիաննա Լալաբեկովա / PanARMENIAN.Net