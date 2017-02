Բիգ Շոնից մինչև Մերիլին Մենսոն Ինչ է սպասվում երաժշտասերներին փետրվարին



Փետրվարը համեմատաբար պասիվ ամիս է երաժիշտների և երաժշտասերների կյանքում: Ձմռան վերջում համաշխարհային ճանաչում ունեցող երգիչ-երգչուհիներն ու խմբերը, կարծես, չեն շտապում թողարկել նոր ձայնասկավառակներ: PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net ն առանձնացրել է ձմռան վերջին ամսվա առավել նշանակալի ալբոմների ռելիզները՝ ներկայացնելով դրանց ստեղծման մասին հետաքրքիր մանրամասներ: Big Sean - I Decided Փետրվարի 3, 2017թ. Ամերիկացի ռեփեր Բիգ Շոնը (Big Sean) փետրվարի 3-ին հանրության դատին կհանձնի իր՝ թվով 4-րդ ստուդիական ալբոմը՝ I Decided-ը, որի ձայնագրման աշխատանքները ստանձնել են GOOD Music և Def Jam Recordings ընկերությունները: Ալբոմում տեղ գտած հիփ-հոփ ժանրի 14 կատարումները կենտրոնացված են վերածննդի գաղափարի վրա: Դա արտահայտված է նաև ձայնասկավառակի շապիկի վրա, որտեղ ռեփերը պատկերված է 2 նկարով՝ աջից հին Բիգ Շոնն է, ձախից՝ վերածնվածը: Ալբոմի ձայնագրման աշխատանքները տևել էն 2 տարի՝ 2015-ից մինչև բոլորովին վերջերս: Հոկտեմբերի 31-ին ռեփերը ներկայացրել է ալբոմի գլխավոր սինգլը՝ Bounce Back-ը, իսկ դեկտեմբերի 16-ին՝ Moves երգը: Հունվարի 20-ին նոր ձայնասկավառակի առաջխաղացման նպատակով ներկայացվել է նաև Halfway Off the Balcony սինգլը: Ալբոմի տևողությունը 50 րոպե է: Wyclef Jean - J'ouvert Փետրվարի 3, 2017թ. Նույն օրը՝ փետրվարի 3-ին, լույս կտեսնի նաև ամերիկացի մեկ այլ ռեփերի՝ Վայքլեֆ Ժանի (Wyclef Jean), նոր ձայնասկավառակը, որը, սակայն, մինի ալբոմի (extended play) ֆորմատով է լինելու: J'ouvert ալբոմը ծառայելու է հանրությանը ռեփերի նոր ալբոմի թողարկմանը նախապատրաստելու համար: Վայքլեֆը պլանավորում էր թողարկել մինի ալբոմն ավելի շուտ՝ 2017-ի սկզբին, իսկ ամռանը երկրպագուների դատին հանձնել The Carnival Vol. III-ը: Նոր ձայնասկավառակում տեղ գտած երգերից առաջինը ձայնագրվել է դեռևս 2014թ.-ին, մնացածը՝ 2016 և 2017թթ.-ին: Ալբոմի գլխավոր սինգլը Hendrix-ն է, որը թողարկվել է հունիսի կեսերին, այնուհետև լույս են տեսել If I Was President 2016 և I Swear սիգլները, որոնց հետ ռեփերը հանդես է գալիս Young Thug-ի հետ: Ալբոմի ստանդարտ տարբերակը ներառում է 10 կատարում, իսկ դելյուքը՝ 20: Մայքլ Բոլթոն - Songs of Cinema Փետրվարի 10, 2017թ. «Գրեմմիի» մրցանակակիր, ամերիկացի երգիչ և երգահան Մայքլ Բոլթոնը (Michael Bolton) փետրվարի 10-ին կուրախացնի «սպիտակ սոուլի» բոլոր սիրահարներին՝ նրանց դատին հանձնելով իր 27-րդ ձայնասկավառակը, որում տեղ են գտել տարբեր հայտնի ֆիլմերից դասական դարձած երգեր: Songs of Cinema-ում ներառվել են I’ve Got a Woman-ը «Ռեյ» ֆիլմից, As Time Goes By-ը «Կասաբլանկայից» և այլ հայտնի ու սիրված կատարումներ: 63-ամյա երգչի խոսքերով՝ նա միշտ եղել է ֆիլմերի մեծ սիրահար: Նոր ալբոմում տեղ է գտել 10 կատարում: Մերիլին Մենսոն - Say10 Փետրվարի 14, 2017թ. Փետրվարի 14-ին, երբ աշխարհի բոլոր կաթոլիկները (և ոչ միայն) նշելու են Սուրբ Վալենտինի կամ Բոլոր սիրահարների օրը, ամերիկյան սկանդալային երգիչ Մերիլին Մենսոնի (Marilyn Manson) կողմից հիմնադրված նույնանուն ռոք խումբը կներկայացնի իր 10-րդ ստուդիական ալբոմը: Իր սադրիչ իմիջով հայտնի Մենսոնն 2015թ.-ի նոյեմբերին հայտարարել է, որ սկսում է նոր ալբոմի ձայնագրման աշխատանքները: Իսկ 2016-ի հուլիսին արդեն հայտնի է դարձել ալբոմի անվանումն ու թողարկման ամսաթիվը: Say10-ը, երգչի խոսքերով, հիշեցնում է Antichrist Superstar and Mechanical Animals ալբոմները, բայց նոր մոտեցմամբ: Նոյեմբերի 8-ին՝ ԱՄՆ նախագահի ընտրությունների օրը, Մենսոնը թողարկում է նոր տեսահոլովակի թիզերը, որտեղ կա մի տեսարան, երբ երգիչը ներկայացնում է Աստվածաշնչից մի հատված, որին հետևում են կրակոցներ, և երևում է, թե ինչպես է Մենսոնը՝ արյունոտ դանակը ձեռքին, կանգնած գլխատված մարդու կողքին. վերջինս իր հագուկապով հիշեցնում է ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին: Թիզերի հեղինակն է ռեժիսոր Թայլեր Շիլդսը: Ռայան Ադամս - Prisoner Փետրվարի 17, 2017թ. Ամերիկացի ալտ-կանտրի և ռոք երգիչ ու երգահան Ռայան Ադամսը (Ryan Adams) փետրվարի 17-ին կթողարկի իր 16-րդ ստուդիական ալբոմը՝ Prisoner-ը: Այս ձայնասկավառակում, ի տարբերություն երգչի նախորդ ալբոմի՝ 2015թ.-ին լույս տեսած 1989, տեղ են գտել օրիգինալ կատարումներ, որ թե այլոց երգերի քավեր տարբերակներ: Սկանդալային երգիչն իր նոր ձայնասկավառակի գովազդային արշավը սկսել է 2016-ի դեկտեմբերի 7-ին՝ թողարկելով Do You Still Love Me? սինգլը, այնուհետև՝ դեկտեմբերի վերջում լույս է տեսել To Be Without You-ն, իսկ բոլորովին վերջերս՝ հունվարի 19-ին, Doomsday-ը: Ալբոմը ձայնագրվել է 2016թ.-ին: Դրանում տեղ է գտել 12 կատարում ալտերնատիվ կանտրի և ռոք ժանրերում: Յուլիաննա Լալաբեկովա / PanARMENIAN.Net