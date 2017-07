Թանկյան. Վիսոցկին իմ ամենասիրած արտիստներից է

PanARMENIAN.Net - Հռչակավոր ամերիկահայ ռոք երաժիշտ, System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը Մոսկվայում է: Հուլիսի 5-ին, Park Live փառատոնի շրջանակներում, System of a Down-ը ելույթ կունենա «ԲԿՄԱ»-ի մարզադաշտում: Նաև Թանկյանն աշխատում է ռուսական «Կոլովրատի մասին լեգենդը» ֆիլմի սաունդթրեքի վրա:

Lenta.ru-ի հետ հարցազրույցում Թանկյանը խոսել է ռուս կոմպոզիտորների, ինչպես նաև Վլադիմիր Վիսոցկու մասին:

«Իհարկե, ես լսել եմ Շոստակովիչին և մյուսներին: Բայց երբ որ սկսում եմ նվագախմբի հետ աշխատել, ամեն ինչ սեփական հայեցողությամբ եմ անում: Ես, ավելի շուտ, ազգային երգերից եմ կողմնորոշվել: Շատ էի ուզում անել Վիսոցկու երգի քավեր-տարբերակը եզրափակիչ ենթագրերի համար, բայց ինչ-որ չստացվեց:

Նա իմ ամենասիրած արտիստներից է... Նա ռուս «բարդ» երաժշտության արքան է, հասկանու՞մ եք: Ես նրա մեծ ֆանատն եմ:

Այս ֆիլմի շնորհիվ է, որ շատ սկսեցի լսել ռուսական երաժշտություն, ինչպես նաև՝ մոնղոլական, նույնիսկ՝ չինական: Ահա, թե ինչու եմ սիրում աշխատել ֆիլմերի երաժշտության վրա. յուրաքանչյուր ֆիլմ հնարավորություն է ստեղծում նայել պատմությանը, ինչպես նաև, փոխել քո երաժշտական դինամիկան, ինչ-որ նոր բան գտնել: Դա ինձ թույլ է տալիս աճել որպես կոմպոզիտոր», - ասել է Թանկյանը:

