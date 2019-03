Տարանտինոյի «Մեկ անգամ Հոլիվուդում» ֆիլմի թրեյլերն արդեն համացանցում է

PanARMENIAN.Net - Քվենտին Տարանտինոյի 9-րդ, «Մեկ անգամ Հոլիվուդում» (Once Upon a Time in Hollywood) ֆիլմի առաջին թրեյլերն արդեն համացանցում է:

Ֆիլմը պատմում է հայտնի ռեժիսոր Ռոման Պոլանսկու կնոջ՝ Շերոն Թեյթի (Մարգո Ռոբբի) սպանության մասին, որը 1969-ի օգոստոսին կատարել են սերիական մարդասպան Չարլզ Մենսոնի հետևորդները:

Ֆիլմի գլխավոր հերոսներն են հեռուստատեսային վեսթերնների նախկին աստղեր Ռիկ Դալթոնը (Լեոնարդո դի Կապրիո) և Քլիֆ Բուտը (Բրեդ Փիթ): Ալ Պաչինոն կատարում է գործակալ Մարվին Շվարցի դերը:

Ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա 2019-ի օգոստոսին: