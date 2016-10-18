Табак без табака

PanARMENIAN.Net - По данным Всемирной организации здравоохранения, курение является причиной 10% смертности взрослого населения в мире, убивая 5,4 миллиона людей каждый год.

Натурального табака в сигарете практически нет, ее заменяет жидкость, содержащая в себе около 400 химических элементов, снизивших стоимость пачки до цента. Этой жидкостью пропитывают бумагу, потом добавляют немного отходов табачного производства, упаковывают и раскладывают на прилавках магазинов. Современное табачное производство превратили сигарету в фитиль, имеющий форму и вид сигареты, но не имеющий ничего общего с табаком.

В 2000 году королевским колледжем врачей Великобритании был опубликован доклад, который называется «Почему необходимо назвать никотин наркотическим веществом». Вот одна из шокирующих выдержек этого доклада: «В сигареты добавляют специальные вещества, которые не ослабляют, а усиливают действия и зависимость курильщика от никотина…». Данным веществом является мочевина коров. Коровьей мочой начали пропитывать табак для сигарет еще в 50-х гг. прошлого века и таким образом защелачивать табак. Такой продукт попадая в организм человека быстро растворяется в крови и укрепляет свои позиции в головном мозге, рождая устойчивое привыкание к никотину.

Сигарета содержит около 30 компонентов, которые дают убийственный эффект. К примеру, в состав «табака» входит фосген (дихлорангидрид угольной кислоты, обладает удушающим свойством и использовался во время первой мировой войны как отравляющее вещество), а также содержатся очень тяжелые токсические вещества.

Также в табаке содержится аммиак, который не позволяет сигарете тухнуть и позволяет быстро всасываться в кровь.

К самым распространенным относят бутан, никотин, метан, стеариновую кислоту, мышьяк, толуол, угарный газ, метанол, аммиак, краску, кадмий, гексамин, уксусную кислоту, бензолы и другие яды.

За вкус сигареты отвечают химикаты, которые заменили табак, и сделали сигареты намного опаснее и дешевле.

Длительное время, из табачного листа шла в работу только наименьшая часть, большая часть уходила в отходы, что приводило компании к разорению. Тогда было принято решение, что даже эти отходы будут идти в работу, для изготовления сигарет. Но проблема заключалась в том, что данный компонент абсолютно не имел вкуса, тогда начали пропитывать отходы химическими жидкостями.

Если взглянуть на содержимое сигареты изнутри, то можно увидеть такую картину: на первый взгляд, это просто измельченная трава различного происхождения, но, если присмотреться, то среди небольшого количества табака можно разглядеть порезанную бумагу, которую подгоняют под натуральный вид табака. Делается все это из утилизированной пыли, которая поступает на заводы для переработки. Пыль свозят в единую инкубационную камеру, где она с отходами длительное время вываривается. Получается кашица, которая высушивается и в конечном итоге выходит продукт, очень похожий на смесь из различных трав, в уплотненном виде, и отвар, который похож на обычный спиртной напиток.

Полученная консистенция содержит в себе очень маленькое количество смолы и никотина, поэтому ее пропитывают данной жидкостью. Далее добавляют соусы и ароматизаторы (состав которых скрыт от всеобщего обозрения). Всеми этими добавками контролируется содержание никотина и смолы в сигарете.

До этих технических возможностей, для производства табака долгое время использовалась мягкая часть табачного листа, а твердая часть, из-за ядовитости уходила в отходы. Это несло определенные расходы производителям, и тогда было решено измельчать и увлажнять этот стержень, обрабатывая его под давлением. Резкое снижение давления заставляло взрываться этому стержню и принимать необходимую мягкость для дальнейшего использования.

Так называемая взорванная часть табака не имела необходимый вкус и аромат и тогда стали добавлять в табак химические вещества, которые со временем культивировались.

Производители сигарет никогда не перестанут выпускать этот продукт – уж слишком это дешевое производство при огромных доходах. Это еще одно прибыльное преступление против человечества, о котором будет умалчиваться.