Ереван во всей красе

PanARMENIAN.Net - О ходе работы в интервью PanARMENIAN.Net рассказал заместитель руководителя службы картографического производства «Яндекс. Карт» Николай Калашников.

Съемочная команда «Яндекс.Карт» снимает панорамы в Ереване для их размещения на карте, где каждый пользователь сможет ими воспользоваться, посмотреть любую улицу - особенно крупные центальные улицы. Панорамы охватывают 360 градусов горизонтальной и 280 градусов вертикальной плоскостей – в результате получается полная панорамная картина конкретной точки в Ереване.

«Мы снимаем практически весь город, кроме самых мелких улиц. По Еревану это составляет около 470 километров (в среднем 20 снимков на километр), заглянем также в окрестности, снимем Эчмиадзин, Гарни. Объем проделанной работы уже довольно большой. Сначала мы тщательно проанализировали некоторые параметры – например, куда поедет наш панорамомобиль, чтобы не заблудиться, где как снимать, где почаще снимки делать, а где пореже – это касается особенно окраин и трасс. Были также точки, которые нужно было снимать пешком, используя камеру на треноге. Панорамная съемочная команда производит съемки уже неделю, благо погода была хорошая: мы хотим, чтобы снимки получились солнечными и Ереван получился как можно красивее», - рассказал наш собеседник. По словам Калашникова, осталось снимать еще пару дней, хотя группу немного беспокоят надвигающиеся дожди, поскольку при такой погоде довольно сложно делать панорамные съемки.

«Каждый сделанный панорамомобилем или фотографом снимок оснащается точной привязкой к координатам через специальные GPS-датчики, определяющие точное местоположение каждого снимка. Поэтому, когда машина едет, вся эта информация автоматически поступает оператору и записывается в трэк, который потом используется при обработке фотографии и при размещении на «Яндекс.Картах».

Пока все фотографии (а их уже десятки тысяч) находятся у съемочной команды. Когда съемки закончатся, команда завершит их обработку (что-то сняли несколько раз, чтобы было покрасивее, или какая-нибудь машина помешала). Затем все это склеится в цельный объем съемок, после чего поступит на «Яндекс.Карты», где они пройдут повторную обработку и публикацию», - поясняет заместитель руководителя службы картографического производства «Яндекс. Карт».

Специалисты надеются, что панорамы Еревана будут опубликованы в этом году. Хотя, иногда бывают, так сказать, «сюрпризы»: например, поскольку лето – съемочный сезон, к концу года накапливается очередь (надо опубликовать новый Петербург, новый Минск, другие города).

«Съемки проводятся периодически. В Ереване мы снимаем впервые – вообще это первый выход «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Панорам» в Армению. Следом за «Яндекс.Такси» мы подтянулись тоже и именно благодаря ему все это затеяли, поскольку сервис становится популярнее, карта нужна лучше, используется больше и туристам будет интереснее. Поскольку Ереван постоянно меняется, строятся новые здания, придется постоянно обновлять панорамы - так что мы еще вернемся», - рассказал Николай Калашников.

Фотографии будут в HD-качестве. Панорамы можно будет приближать, рассмотреть детали.

«Одна из главных особенностей Еревана - это очень дружелюбный город, поэтому проблем со съемками не было. Наоборот – иногда получалось сделать очень красивые кадры. Например, у церкви святого Катохике на панорамах будет даже целая свадьба с женихом и невестой».