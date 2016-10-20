Жители Красной планеты

PanARMENIAN.Net - «Скиапарелии» не первый «обитатель» нашей соседки: PanARMENIAN.Net обновляет перепись населения Марса.

За всю историю исследования Марса человечество 13 раз пыталось спустить на планету искусственные объекты. Некоторые из попыток оказались неудачными: советские «Марс-2», «Марс-3», «Марс-6», американские Mars Polar Lander и Deep Space 2, а также британский «Бигль-2» не смогли выйти на связь из-за жесткой посадки и отказа оборудования. Другим сопутствовал успех, и эти аппараты продолжали работать верой и правдой во благо человечества. О них и пойдет речь.

«Викинг-1», США, время посадки 20 июля, 1976 года

Первый космический аппарат, успешно приземлившийся на поверхность Марса и полностью выполнивший программу исследований. «Викинг-1» также был первым из двух космических аппаратов, задействованных в ходе марсианской миссии NASA под названием «Викинг». При помощи «Викинга -1» был получен первый цветной снимок поверхности Марса, который, к сожалению, был утерян впоследствии.

Первое изображение поверхности Марса, передано автоматической марсианской станцией «Викинг-1» 20 июля 1976 г. В углу видна посадочная опора аппарата.

Аппарат отправил на Землю большое количество черно-белых панорамных снимков, выполнил номинально все необходимые эксперименты и даже проверил Общую теорию относительности Эйнштейна. «Викинг-1» проработал на поверхности Красной планеты 6 лет и 116 дней по земному времени. 11 ноября 1982 года вследствие ошибки оператора при обновлении программного обеспечения направленная антенна опустилась вниз, и связь была потеряна.

«Викинг-2», США, время посадки 3 сентября, 1976 года

Второй аппарат, задействованный в ходе миссии «Викинг» совершил мягкую посадку на Равнине Утопии, однако из-за неполадок с разделением биологический экран остался присоединенным к орбитальному аппарату. Несмотря на это, аппарату удалось провести первый анализ почвы Красной планеты и отправить первые цветные изображения поверхности.

Первое цветное изображение переданное автоматической марсианской станцией «Викинг-2»

«Викинг-2» проработал на поверхности 1281 марсианский день до 11 апреля 1980 года, когда вышли из строя аккумуляторные батареи.

Mars Pathfinder, США, время посадки 4 июля, 1997 года

Спустя два десятилетия NASA отправило на Марс первый в истории Марсоход Sojourner («Пришелец») в рамках программы Mars Pathfinder, состоящей из самого марсохода и неподвижной марсианской станции.

Марсоход Sojourner проводит измерение камня «Йоги» альфа-протонным рентгеновским спектрометром.

В ходе миссии Американское космическое агентство намеревалось отработать в первую очередь некоторые технические решения, связанные с использованием новейшей схемы дешевой посадки. При помощи станции были выполнены все необходимые научные эксперименты – изучение состава пород с помощью спектрометра, исследование состава атмосферы, и, конечно, получение новых, более детальных фотографий. Всего было передано 16,5 тыс. снимков камеры марсианской станции и 550 снимков камер марсохода, проведено 15 анализов пород. Научные результаты дали дополнительные подтверждения гипотезы о том, что когда-то Марс был более «влажным и теплым».

«Спирит», США, время посадки 4 января, 2004 года

Используя ту же схему, которая прекрасно зарекомендовала себя в 70-х, NASA отправило на Марс сразу два марсохода в рамках программыMars Exploration Rover. Первым был «Спирит» - 185 килограммовый робот, который проработал до 22 марта 2010 года.

Модели всех трех марсоходов в сравнении Sojourner (самый маленький), «Спирит/Оппортьюнити» (средний), Curiosity (самый большой)

Марсоход оказался не робкого десятка и проработал гораздо дольше, чем было запланировано инженерами благодаря марсианским ветрам, которые периодически очищали от песка солнечные панели аппарата. Марсоход провел поиск и описание разнообразия горных пород и почв, которые свидетельствуют о прошлой водной активности планеты, определил распространение и состав минералов, горных пород и почв, которые окружают место посадки. Это позволило понять, какие геологические процессы сформировали рельеф местности и химический состав. Осуществляя классификацию минералов и геологических текстур, «Спирит» искал геологические причины, сформировавшие те условия окружающей среды, которые существовали, когда на планете присутствовала жидкая вода.

«Оппортьюнити», США, время посадки 25 января, 2004 года

Второй «брат-близнец» программы Mars Exploration Rover. Марсоход «Оппортьюнити» совершил посадку в кратере Игл, на плато Меридиана. На сегодняшний день аппарат продолжает эффективно функционировать, уже более чем в 40 раз превысив запланированный срок.

Панорама кратера Фрам, 24 апреля 2004 года.

«Оппортьюнити» выполняет почти те же эксперименты, что и «Спирит». Марсоход предоставил убедительные доказательства в поддержку главной цели его научной миссии: поиск и исследование камней и почв, которые могут содержать данные о прошлой деятельности воды на Марсе. Он выяснил, что в древние времена на Красной планете была вода, пригодная для живых организмов.

«Феникс», США, время посадки 25 мая, 2005 года.

Логическим продолжением программы Mars Exploration Rover стал проект Mars Scout, главной целью которого было изучение геологической истории воды, а также исследование среды, с целью выявления условий, благоприятных для жизни микроорганизмов. «Феникс» - посадочный модуль, который впервые в истории совершил успешную посадку в полярном районе планеты.

Поверхность под днищем «Феникса». Возможно, виден лед.

Последний сеанс связи с аппаратом прошел 2 ноября 2008 года, и 10 ноября того же года было объявлено об окончании миссии. Главным научным результатом миссии стало обнаружение льда под тонким слоем грунта, а также химический анализ грунта – то есть аппарат впервые нашел воду на Марсе.

Curiosity, США, время посадки 6 августа, 2012 года

899 килограммовый марсоход третьего поколения Curiosity является на данный момент главным «гражданином» Красной планеты и самым известным роботом на Марсе. Многомиллиардный проект NASA радует научными результатами до сих пор, колеся по поверхности и отправляя высококачественные фотоснимки.

Работа Curiosity на поверхности Марса в представлении художника.

Кроме более детального изучения состава почвы и атмосферы, марсоход использовал радиационный детектор RAD, при помощи которого можно было оценить потенциальные угрозы, связанные с облучением людей при пилотируемом полете на Марс. Выяснилось, что что участники пилотируемого полета к Марсу получат потенциально смертельную дозу космической радиации: свыше 1 зиверта ионизирующего излучения, две трети из которого путешественники получат во время полета к Марсу.