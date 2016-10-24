Сезонная депрессия
Ответная реакция организма на сокращение солнечного света
Солнце регулирует биохимические процессы в организме. Осенью солнце недостаточно активно, без ультрафиолетового излучения невозможна реакция, приводящая к синтезу витамина D. Этот удивительный витамин воздействует на иммунную систему и настроение.
24 октября 2016
PanARMENIAN.Net - Кроме того, витамин D улучшает восприимчивость организма к магнию, недостаток которого приводит к ухудшению физического состояния, бессоннице и повышенной тревожности. Люди, жалующиеся на усталость и депрессию, чаще всего, на самом деле, страдают от нехватки солнца осенью.
Смена дня и ночи влияет на такие важнейшие составляющие нашей жизни, как метаболизм, сон. Из-за недостатка солнца осенью и зимой люди чувствуют себя утомленными, и даже подавленными. Почему так происходит? Солнечный свет воздействует на химические составляющие нервной системы, влияющие на наше поведение. Свет определяет большую часть жизненно важных инстинктов, таких, как чувство голода и сексуальный аппетит, и даже стремление к изучению всего нового и неизвестного. Кроме того, свет уменьшает количество мелатонина, выделяемого мозговой железкой, порождающей сонливость. Уровень этого гормона в нашем организме снижается с исчезновением темноты и наступлением дня, он регулирует наши биологические ритмы.
В период, когда темное и сумеречное время преобладает над солнечными днями, синтез мелатонина может нарушаться, и люди часто жалуются на сонливость, апатию, даже депрессию. Дело в том, что без достаточного освещения мелатонин не способен переходить в нейромедиатор — серотонин, отвечающий за многие функции в организме, в том числе и за наше настроение и активность.
Для современных специалистов не секрет, что недостаток солнца осенью и зимой может вызвать сезонную депрессию. Нарушение биохимического равновесия, недостаток витамина D и гормона мелатонина, приводит к более серьезным психологическим проблемам.
По подсчетам специалистов, осенью около 3-8 % населения северных стран, особенно женщины, страдают сезонной депрессией. Хроническая усталость и сонливость, отсутствие интереса, проблемы с концентрацией внимания, снижение либидо, гиперсомния — все это признаки сезонной депрессии.
Необходимого уровня солнечного света можно достигнуть с помощью искусственного освещения. Для повышения жизненной энергии можно использовать специальные приспособления. Для освещения домов созданы лампы «полного спектра», в них кривая распределения излучения в них максимально приближена к солнечному свету, как и индекс цветопередачи. Для более комфортного пробуждения также созданы специальные симуляторы рассвета, часто встроенные в будильники. Они постепенно, в течение часа, увеличивают яркость, имитируя солнечный свет и помогая проснуться.
Другой способ борьбы с сезонной депрессией — люминотерапия. Благодаря воздействию искусственным светом широкого спектра мощностью 10 000 люксов (единица освещенности), имитирующим естественный солнечный свет, можно бороться с расстройствами, вызванными недостатком солнца осенью и зимой. Продолжительность сеанса зависит от мощности лучевого потока. Исследования показывают, что люминотерапия значительно облегчает отсутствие солнца осенью и зимой.
Физическая активность также помогает бороться с симптомами сезонной депрессии. Регулярные прогулки на свежем воздухе не менее, чем 1 час в день помогут быстро привести вас в хорошую форму.
PanARMENIAN.Net / Tsets
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