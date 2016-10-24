// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Сезонная депрессия

Сезонная депрессия

Ответная реакция организма на сокращение солнечного света

Солнце регулирует биохимические процессы в организме. Осенью солнце недостаточно активно, без ультрафиолетового излучения невозможна реакция, приводящая к синтезу витамина D. Этот удивительный витамин воздействует на иммунную систему и настроение.
24 октября 2016

PanARMENIAN.Net - Кроме того, витамин D улучшает восприимчивость организма к магнию, недостаток которого приводит к ухудшению физического состояния, бессоннице и повышенной тревожности. Люди, жалующиеся на усталость и депрессию, чаще всего, на самом деле, страдают от нехватки солнца осенью.

Смена дня и ночи влияет на такие важнейшие составляющие нашей жизни, как метаболизм, сон. Из-за недостатка солнца осенью и зимой люди чувствуют себя утомленными, и даже подавленными. Почему так происходит? Солнечный свет воздействует на химические составляющие нервной системы, влияющие на наше поведение. Свет определяет большую часть жизненно важных инстинктов, таких, как чувство голода и сексуальный аппетит, и даже стремление к изучению всего нового и неизвестного. Кроме того, свет уменьшает количество мелатонина, выделяемого мозговой железкой, порождающей сонливость. Уровень этого гормона в нашем организме снижается с исчезновением темноты и наступлением дня, он регулирует наши биологические ритмы.

В период, когда темное и сумеречное время преобладает над солнечными днями, синтез мелатонина может нарушаться, и люди часто жалуются на сонливость, апатию, даже депрессию. Дело в том, что без достаточного освещения мелатонин не способен переходить в нейромедиатор — серотонин, отвечающий за многие функции в организме, в том числе и за наше настроение и активность.

Для современных специалистов не секрет, что недостаток солнца осенью и зимой может вызвать сезонную депрессию. Нарушение биохимического равновесия, недостаток витамина D и гормона мелатонина, приводит к более серьезным психологическим проблемам.

По подсчетам специалистов, осенью около 3-8 % населения северных стран, особенно женщины, страдают сезонной депрессией. Хроническая усталость и сонливость, отсутствие интереса, проблемы с концентрацией внимания, снижение либидо, гиперсомния — все это признаки сезонной депрессии.

Необходимого уровня солнечного света можно достигнуть с помощью искусственного освещения. Для повышения жизненной энергии можно использовать специальные приспособления. Для освещения домов созданы лампы «полного спектра», в них кривая распределения излучения в них максимально приближена к солнечному свету, как и индекс цветопередачи. Для более комфортного пробуждения также созданы специальные симуляторы рассвета, часто встроенные в будильники. Они постепенно, в течение часа, увеличивают яркость, имитируя солнечный свет и помогая проснуться.

Другой способ борьбы с сезонной депрессией — люминотерапия. Благодаря воздействию искусственным светом широкого спектра мощностью 10 000 люксов (единица освещенности), имитирующим естественный солнечный свет, можно бороться с расстройствами, вызванными недостатком солнца осенью и зимой. Продолжительность сеанса зависит от мощности лучевого потока. Исследования показывают, что люминотерапия значительно облегчает отсутствие солнца осенью и зимой.

Физическая активность также помогает бороться с симптомами сезонной депрессии. Регулярные прогулки на свежем воздухе не менее, чем 1 час в день помогут быстро привести вас в хорошую форму.

PanARMENIAN.Net / Tsets
Partner news
 Самое читаемое в разделе
Темнее не бывает
Сможет ли новое открытие изменить наши представления о Вселенной?
Женщины всегда жили дольше мужчин
Главные научные события ноября
Год великих триумфов
Главные научные события 2016-го
Partner news
 В центре внимания
ООН: Более 18 млн ВИЧ-инфицированных в мире получают терапию

ООН: Более 18 млн ВИЧ-инфицированных в мире получают терапию Более 18 млн ВИЧ-инфецированных в мире получают антиретровирусную терапию, говорится в сообщении Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

 Другие статьи раздела
Жизнь под напряжением Как влияют высоковольтные столбы на здоровье человека
Табак без табака Новые технологии в изготовлении сигарет превращают курение в химическую атаку
Вилочковая железа Мощное оружие иммунитета
Главная
Обзор: В мире
Другие статьи раздела
В мире
 Другие статьи
 Последние новости
В Москве проходит церемония прощания с убитым послом Андреем Карловым Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии прощания с убитым в Анкаре послом РФ Андреем Карловым, которая проходит 22-го декабря в Москве в здании МИД Российской Федерации.
За информацию о местонахождении берлинского террориста объявлена награда в €100 тысяч По делу о теракте на рождественской ярмарке в Берлине официально объявлен в розыск 24-летний тунисец Анис Амри.
ЕС предостерег команду Трампа от отмены соглашения по ядерной программе Ирана Брюссель предостерег команду избранного президента США Дональда Трампа от отмены соглашения по иранской ядерной программе из-за возможного введения новых экономических санкций против Тегерана.
33 пассажира, пострадавших в ДТП под Бесланом, получили финансовую помощь Пострадавшие пассажиры в ДТП в Южной Осетии с участием армянского автобуса рейса Москва-Ереван продолжают получать финансовую помощь.
 Интервью
Александр Крылов
Александр Крылов:
Офицеры-армяне на Германском фронте: Из хроник 29-го и 67-го Сибирских стрелковых полков
Новости партнеров