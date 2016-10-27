Великолепный компьютер и редактирование в трех измерениях
Главные новинки Microsoft
Один из сильнейших игроков ИТ-рынка – инновационный гигант Microsoft провел в Нью-Йорке очередную презентацию, представив свои главные продукты и рассказав о планах на будущее. Несмотря на существование огромной конкуренции и некоторые проблемы, связанные с мобильной продукцией, Microsoft за этот год не стоял на месте – руководство софтверного гиганта окончательно определилось с нишами рынка, в которых компания будет чувствовать себя наиболее уверенно. Это не только новые разработки в программном обеспечении, но и огромные перспективы, связанные с виртуальной реальностью. Кроме того, Microsoft бросил вызов самой Apple, представив совершенно великолепный моноблочный компьютер Surface Studio.
27 октября 2016
PanARMENIAN.Net - Можно с уверенностью сказать – на этот раз Microsoft смог приятно удивить: PanARMENIAN.Net представляет главные новинки, о которых было объявлено в ходе презентации.
Windows 10 Creators Update
Весной 2017 года все устройства, работающие на операционной системе Windows 10 получат очередное крупное обновление под названием Windows 10 Creators Update. Как сообщили руководители компании, обновление «призвано раскрыть таланты и потенциал пользователей». Операционная система станет более универсальной – весь ее функционал станет доступен не только специалистам в определенной области, но и обычным пользователям – в том числе и людям с ограниченными возможностями.
Ключевым в обновлении станет использование трехмерных технологий. Приложения, работающие в трех измерениях, будут доступны не только на персональных компьютерах, но и на мобильных платформах. Разработчики постарались сделать работу с ними интуитивно понятной и простой – они обещают, что процесс 3D-моделирования будет доступен каждому.
Paint 3D
Чтобы подкрепить свои слова о широком использовании трехмерных технологий конкретными примерами, представители компании анонсировали обновленную версию популярного графического редактора. Как следует из названия, при помощи Paint станет возможно редактирование в трех измерениях: можно будет работать пером, создавая трехмерные модели прямо в программе и обрабатывая их. Результатами работы прямо из программы можно будет поделиться с коллегами и друзьями в социальных сетях.
В ходе презентации было объявлено о том, что для развития новой платформы Microsoft будет сотрудничать с другими разработчиками. Например, благодаря партнерству с производителем программного обеспечения для трехмерного моделирования SketchUp пользователи Paint 3D получат доступ к порталу и коллекции моделей прямо из приложения. Другие приложения (PowerPoint) и браузер Edge также будут поддерживать 3D-технологии.
Виртуальная реальность
Кроме завоевывания рынка дополненной реальности при помощи очков Hololens, компания намерена попробовать свои силы также в сфере виртуальной реальности. Для этой цели Microsoft будет сотрудничать с компаниями Dell, Lenovo, HP, Asus и Acer. Последние смогут выпускать бюджетные (всего $299) гарнитуры виртуальной реальности по лицензии Microsoft.
Хотя о начинке новых аппаратов не было сказано ровным счетом ничего, представители компании заявили, что продукт будет представлять собой полноценный шлем виртуальной реальности, а не аналог Samsung Gear VR или Google Daydream (которые работают в связке со смартфоном).
Surface Book
Компания представила обновленный вариант популярного ноутбука-трансформера Surface Book. Устройство получило новый процессор Intel Core i7 Kaby Lake, дисплей PixelSense, а также 16 часов автономной работы благодаря мощному аккумулятору. Цена нового устройства $2399, однако прошлогодний Surface Book теперь обойдется всего в $1499, а Surface Pro будет стоить $899.
Surface Studio
Главной новинкой презентации стал великолепный моноблок Surface Studio, который сможет составить конкуренцию лучшим компьютерам от компании Apple. Устройство было разработано специально для профессиональных дизайнеров и оснащено впечатляющей начинкой: новый процессор Intel Core i7, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980M, 32 ГБ оперативной памяти и гибридный диск на 2 ТБ. На задней панели расположены четыре USB 3.0, Ehernet, Mini DisplayPort, аудиовыход и картридер.
Инженеры компании смогли уместить все это великолепие в миниатюрную подставку. Особого внимания заслуживает сенсорный TrueColor-дисплей с соотношением сторон 3:2 и диагональю в 28 дюймов. Толщина дисплея 12,5 миллиметров, у него несколько режимов работы, что позволит пользователю увидеть, как будет смотреться его проект на других, более простых мониторах.
Цены на аппарат тоже внушительные. Базовая версия (1TB / Intel Core i5 - 8GB RAM / 2GB GPU) стоит $2999, средняя (1TB / Intel Core i7 - 16GB RAM / 2GB GPU) - $3499, а устройство с лучшей комплектацией (2TB / Intel Core i7 - 32GB RAM / 4GB GPU) обойдется в $4199.
Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net
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