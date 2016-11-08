«Кладбище» кораблей и неудачная посадка на Красную планету

PanARMENIAN.Net - Фиаско российско-европейской марсианской программы и новая карликовая планета в Солнечной системе: PanARMENIAN.Net представляет наиболее выдающиеся научные события октября 2016 года.

Астрономия

Новые экзопланеты (планеты, расположенные вне Солнечной системы) обнаруживаются чуть ли не каждый день. Однако, большая их часть фиксируется при помощи косвенных методов наблюдения – астрономы изучают изменения светимости или движения звезды, вокруг которой вращается искомая планета.

Международная команда астрономов смогла не только обнаружить гигантскую внесолнечную планету, но и сделать прямой снимок при помощи инструментов NACO и SINFONI на европейском телескопе VLT. Газовый гигант тяжелее Юпитера в четыре-пять раз. Он находится в 660 астрономических единицах от своей звезды, совершая полный оборот за 27 тысяч лет.

Межпланетный космический зонд «Juno», который на данный момент находится на орбите Юпитера, вышел из безопасного режима сна и готовится к третьему сближению с газовым гигантом. Специалисты продолжают выяснять причины, по которым ранее компьютерная система зонда самопроизвольно вошла в спящий режим. Сближение с планетой запланировано на 11 декабря.

При наблюдении за марсианскими программами складывается впечатление, что на поверхность Красной планеты способны попасть только американские аппараты. Очередную попытку предприняли российско-европейские астрономы, но она закончилась неудачей.

21 октября Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что космический модуль «Скиапарелли» российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», выполняющий миссию на Марс, разбился при посадке на поверхность планеты. Согласно предположению представителей ЕКА, из-за неполадок с парашютом космический аппарат «Скиапарелли» падал на поверхность Марса с высоты приблизительно 2–4 км со скоростью более 300 км/ч.

Карликовые планеты в Солнечной системе – довольно распространенное явление. Согласно определению, принятому на XXVI Ассамблее Международного астрономического союза в 2006 году, карликовые планеты – это космические тела, размеры которых недостаточно большие, чтобы расчистить пространство в полосе своей орбиты. Тем не менее они достаточно крупные, чтобы иметь круглую форму. Это свойство отличает их от малых тел: комет и астероидов. В начале октября астрономы обнаружили очередной объект, диаметр которого превышает 500 километров. Сейчас карликовая планета, получившая название 2014 UZ224, находится на расстоянии в 90.8 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца).

Медицина

Одна из самых загадочных болезней – аутизм (точнее, расстройства аутического спектра) вызывает ожесточенные дискуссии в научном мире на предмет причин ее возникновения. Многие ученые связывают аутизм с генетическими отклонениями. Исследователи из университета Корнелла в Нью-Йорке выяснили, что у детей с расстройствами аутического спектра более чем в два раза больше потенциально вредоносных мутаций в митохондриальной ДНК, чем у близких родственников. Митохондрии – своего рода «энергетические станции клетки», благодаря которым происходят все процессы внутри нее. Нарушения в работе этих органелл может привести к проблемам с правильным синтезом белков – это особенно важно для работы нейронов головного мозга.

Палеонтология

Чаще всего при изучении древних пресмыкающихся ученые довольствуются скудными находками в форме фрагментов костей, поскольку мягкие ткани быстро разлагаются.

Однако, международная команда ученых смогла обнаружить первый за всю историю ископаемый мозг динозавра. Дальнейшее исследование показало, что в мозге сохранились сосуды и капилляры, ткани коры и мозговые оболочки. Возраст находки оценили в 133 млн лет.

Биология

«Воздушный планктон» - так окрестили ученые птиц, способных парить в воздухе 10 месяцев подряд без необходимости опускаться вниз. Стрижи – представители отряда стрижеобразных, могут планировать в воздухе, даже не взмахивая крыльями и ведомые только воздушным течением.

Они сохраняют энергию, балансируя на теплых потоках воздуха и дремлют, пока планируют по ним с большой высоты вниз. До сих пор самым длинным проведенным в воздухе периодом времени считался двухмесячный отрезок полугодового полета фрегата.

Археология

27 октября археологи впервые за пять веков сняли мраморную плиту с предполагаемого погребального ложа Иисуса Христа в Гробе Господнем, который находится в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Под плитой, установленной предположительно в 1555 году, археологами было обнаружено большое количество камней. Ученые уверены, что еще предстоит много научных исследований, но в конечном счете они смогут увидеть и узнать, какой была оригинальная поверхность камня, на котором три дня покоилось тело Христа.

Используя новейшие аппараты подводной съемки и сканирования, группа археологов обнаружила на дне Черного моря большое «кладбище» древних кораблей – более 40 судов Византийской и Османской империй, отлично сохранившиеся из-за недостатка кислорода в Черном море на глубине более 150 м.

Находка оказалась неожиданной, поскольку ученые проводили геофизические исследования.

Физика

Мечта любого физика-ядерщика – создание полноценно работающей термоядерной энергостанции. Для этих целей разрабатываются гигантские установки – токамаки, в которых при помощи сложной системы магнитов удерживают «рабочее тело» термоядерной реакции – плазму с колоссальной температурой. Проблема современного этапа управляемых термоядерных реакций заключается в их быстротечности, в результате чего получаемая энергия практически сопоставима с израсходованной на начало реакции.

Однако физики Массачусетского технологического института установили мировой рекорд давления плазмы, достигнутого на установке токамак. Рекордное значение давления – две атмосферы – было достигнуто на институтском токамаке Alcator C-Mod. Именно давление плазмы, которую удается удержать магнитным полем – основной параметр подобных установок. За последние 23 года работы этот токамак несколько раз устанавливал рекорды давления.