PanARMENIAN.Net - Тем не менее, PanARMENIAN.Net собрал факты и истории о пристрастиях в напитках великих писателей, также подготовил специальный тест,(вы можете его пройти прямо сейчас) который позволит выяснить кто из именитых классиков, мог бы быть вашим собутыльником.

Эрнест Хемингуэй

«Это вино слишком хорошо для тостов, дорогая. Не следует примешивать чувства к такому вину. Вкус теряется». («Фиеста»)

Хемингуэй переехал на некоторое время во Францию только потому, что там вино хорошее. Он даже изобрел собственный коктейль — «Смерть в полдень» (по названию одноименной публицистической книги).

Он хвастал тем, что способен выпить любое количество виски и при этом не опьянеть. А более всего Хемингуэю приписывают любовь к освежающему «мохито», который он попробовал на Кубе.

Американскому писателю даже установлен памятник в его любимом баре в Старой Гаване. Если вы читали его роман - «И восходит солнце» (Фиеста), основанный на реальных событиях, вы можете себе представить реалии того времени, правда, «пьяные» герои Хемингуэя давали вполне здравомыслящие советы : «Правда, Не падай духом. Никогда не падай духом. Секрет моего успеха. Никогда не падаю духом. Никогда не падаю духом на людях».

Сергей Есенин, Паруйр Севак, Сергей Довлатов

Исследования некоторых отрезков из жизней Сергея Есенина, Паруйра Севака и Сергея Довлатова, привели нас к тому, что все трое могли писать и творить, будучи в ужасно пьяном состоянии. Нам кажется, что они предпочитали водку всем другим алкогольным напиткам.

Есенин создал своего рода образ лирического героя кабака - «Москва кабацкая»: «Я такой же, как ты, хулиган». Довлатов в «Заповеднике» сказал свою знаменитую фразу - «Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить читать!». О Севаке всегда было известно то, что он любил пить, говорить, что думает и главное, его поэзия отличалась удивительной честностью.

Егише Чаренц , Ованес Шираз, Александр Блок

«Я знаю: истина в вине»,(Александр Блок)

Русского поэта-символиста Александра Блока хорошо бы поняли Ованес Шираз и Егише Чаренц, которые предпочитали вино всем другим напиткам. Примечтаельно, что Шираза и Чаренца с Блоком объединяет также то, что они все трое видели истину в любви к родной стране.

Ованес Туманян, Федор Достоевский

У Туманяна и Достоевского общего больше, чем можно себе представить: обоих писателей волновала судьба своей родины, они писали о тяжелых переживаниях человека и никогда не оставались в стороне от горя своего народа. Но сегодня Туманян и Достоевский объединены тем, что оба предпочитали чай.

В своей тифлисской квартире Ованес Туманян постоянно собирал известных поэтов и писателей, где они вели многочасовые беседы о литературе и о жизни. Многие подобные встречи и разговоры проходили за чаем. Любовью к чаю отличался и Федор Достоевский. Чайная церемония стала художественной характеристикой его многих персонажей.

Эрих Мария Ремарк

«Что ты будешь делать, когда война закончится? – Пить, чтобы забыть все. – А если не поможет? – Все равно буду пить». (Эрих Мария Ремарк)

Комплекс неполноценности и депрессии Эрих Мария Ремарк заливал алкоголем. Для него, как человека, прошедшего две мировые войны, алкоголь был анестезией.

Персонажи его произведений не могут обойтись и часа без любимого автором кальвадоса. После бесчисленных запоев Ремарк часто винил себя за пусто потраченное время: «Сколько времени выпито и прокурено.… Когда я, наконец, займусь работой…».

Уильям Фолкнер

«Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других». (Фолкнер)

«Я работаю, в основном, по ночам. И всегда держу под рукой бутылку виски, чтобы все идеи, которые я забыл за день, снова всплыли в моей голове», - писал Фолкнер. Известно, что однажды он пришел в Голливуд на обсуждение сценария к фильму «Путь к славе» с Говардом Хоуксом, принеся с собой бумажный пакет с полупустой бутылкой виски. Открывая его, он порезал пробкой палец и немного виски вылилось в пакет, который полетел в мусорное ведро. Виски был выпит, а сценарий все не выходил, и Хоукс уже решил, что встреча окончена. Но Фолкнер полез в мусорное ведро, достал пакет, и допил те несколько пролитых капель, после чего работа над сценарием была закончена.

Скотт и Зельда Фицджеральды

«Сначала ты пьешь спиртное, потом спиртное пьет спиртное, а затем спиртное пьет тебя». (Скотт Фицджеральд)

Всем другим напиткам Френсис Скотт Фицджеральд предпочитал джин. Его супруга Зельда Фицджеральд разделяла его взгляд на жизнь. Они обожали вечеринки и любили сами их устраивать. Об их эксцентричном образе говорили везде: на Пятой авеню в Нью-Йорке, на французской Ривьере и в парижских кафе, где сидели американцы: «Слышали, что выкинул недавно Фицджеральд?», «А вы знаете, что на днях отколола Зельда?». Тем не менее, Скотт и Зельда были символами своего времени. Правда конец истории их любви оказался трагичным: в 1936 году Зельда оказалась в Хайлендской больнице для душевнобольных, где и погибла во время пожара в 1948 году. Скотт умер в 1940 году от сердечного приступа.

Джек Керуак

«Как католик, я не могу покончить жизнь самоубийством, но я могу напиться вусмерть» (Джек Керуак)

Большую часть своей жизни Керуак прожил скитаясь по просторам Америки и в доме у своей матери. В его творчестве проявляется желание вырваться на свободу из обыденности. Его герои, как и он сам, были в поисках смысла жизни, а в какой-то момент пришли к отрицанию ценностей. Керуак ни дня не пропускал без коктейля «маргариты» и умер от внутреннего кровотечения, вызванного циррозом печени.

Чарльз Буковски

«Выпивка — эмоциональная вещь. Это форма самоубийства, где на следующий день вы снова оживаете. Это как убить себя ради возрождения. Я уже прожил 10-15 тысяч жизней». (Чарльз Буковски)

Буковски начал всерьёз писать в зрелом возрасте — с середины 1950-х. Ему приносил радость алкоголь, и как он сам говорил, даже пользу. Буковски пил всегда, пил везде и прожил 74 года, а его ранее не публиковавшиеся работы продолжают выходить в настоящее время.

Ги де Мопассан, Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Оскар Уайльд

Артюр Рембо называл абсент «полынью ледников», потому что важнейшим компонентом этого напитка является экстракт горькой полыни. Оскар Уайльд, Ги де Мопассан, Шарль Бодлер черпали в нем вдохновение. Они писали о его наркотической привлекательности и влиянии на творческий процесс, но впоследствии абсент загубил их жизни.