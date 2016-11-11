В начале было слово
Рецензия на фильм «Прибытие»
Каждый новый проект канадского самородка Дени Вильнева еще на стадии анонсирования вызывает огромный резонанс в среде кинообщественности. Будучи «духовным последователем» таких великих имен, как Стэнли Кубрик и Андрей Тарковский, Вильнев шлифует свое видение и совершенствуется от картины к картине, каждый раз создавая штучные полотна, остающиеся в сознании зрителей очень надолго. Новый фильм современного классика относится к научной фантастике – жанру, который, на первый взгляд, никак не входит в круг интересов Вильнева. На второй взгляд становится понятно, что именно этот жанр раскрывает не только способность автора рассказывать странные истории, но и возводит талант «современного Кубрика» на небывалые высоты.
11 ноября 2016
PanARMENIAN.Net - «Прибытие» отсмотрено, и PanARMENIAN.Net делится впечатлениями.
Когда инопланетные корабли прибывают на Землю, военные находят эксперта по лингвистике, чтобы установить с инопланетянами контакт. В процессе изучения их языка, она начинает по-другому осознавать природу времени, что помогает ей понять цель их визита.
Вильнева неспроста сравнивают с Кубриком и Тарковским: первые же критики, посмотревшие «Прибытие», заявили в рецензиях, что «картина унаследовала свои гены от «Космической одиссеи» и «Соляриса». При этом, унаследовала в прямом смысле – это не простое заимствование, и, тем более, не следование определенной стилистике. Скорее – это некий творческий характер, проявляющийся в каждом мазке краски, нанесенной Вильневым на полотно. Его способность использовать каждый кадр для максимальной передачи зрительной, звуковой, даже тактильной информации не слепое следование за классиками прошлого, а квинтэссенция собственных способностей и талантов. Своеобразная атмосфера «Прибытия», поглощающая зрителя с первых секунд, настолько осязаемо окутывает весь реальный мир, что и после просмотра крайне сложно вернуться назад, выйти из белого тумана с призрачными образами где-то в глубине.
Одновременно, «Прибытие» - одно из самых красивых картин последних лет. Постановщик скрупулёзно строит композицию, не следуя определенным, принятым в кинематографе схемам. Он буквально рисует то, что видел бы зритель не на экране, а в собственном воображении – кадры путаются и смазываются подобно мыслям, лихорадочно вставляясь друг в друга, разрушая пространственно-временные стены, с вкраплениями случайных подсознательных образов, разбавленными абсолютно божественными музыкальными композициями Йохана Йоханнсона. Картина обращается в первую очередь к подсознанию зрителя – пугающий гул в недрах странного звездолета, чуждый мир, покрытый густым туманом и темные образы, прибывшие прямиком из кошмаров Говарда Лавкрафта. Вильнев, как и во «Враге», умело играет со зрителем, не предлагая готовых ответов, а заставляя искать эти ответы самому.
«Язык – основа человеческого сознания», - ключевой постулат, которому следует фильм. Драматургическая часть плотно оседает на емкой визуально-звуковой платформе, сливается с ней, исходит из нее. Шокирующий финал, переворачивающий все внутри, выглядит вполне логичным, следуя именно этому постулату. В конце концов, кто мы без языка, если каждый образ, любое событие и все мысли материализуются в нашем сознании только и только в форме слов. Уберите слова, и мир исчезнет. Не странно, ведь «Прибытие» основано на произведении известного фантаста Теда Чана, в активе которого литературных наград больше, чем написанных им произведений. Именно он стал приверженцем идеи о том, что источником сознания является язык, а не наоборот – Вильнев же дал этим идеям форму в виде «Прибытия».
В эпоху, когда научная фантастика настолько измельчала, что к жанру относят чуть ли не каждый плод воображения любого автора, «Прибытие» стало глотком свежего воздуха. Это дань уважения умной, «твердой» научной фантастике, произведениям Азимова, Кларка, Гаррисона, Лема и Брэдбери. Это признание в искренней любви к науке. И, несомненно, это выражение надежды, что истинное величие человека и его уникальность заключаются в способности видеть прекрасное в самом своем существовании.
Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net
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