Зимний телесезон
Десять сериалов, которые можно посмотреть этой зимой
Смена руководства одного из крупнейших кабельных каналов HBO привела к пересмотру огромного количества новых проектов, изменив до неузнаваемости сетку расписаний новых сериалов. Были убраны крупные и дорогостоящие проекты, в роли флагмана остался один только «Мир дикого запада». Конкуренты, в свою очередь, пытаются перестроить собственную политику вещания, из-за чего зима 2016-2017 будет не очень щедрой с точки зрения новых телешоу.
17 ноября 2016
PanARMENIAN.Net - Изучив расписание телесетей, PanARMENIAN.Net представляет десять жанровых сериалов, которые можно и нужно смотреть этой зимой.
«Шерлок» (ориг. название Sherlock)
Сезон 4
Премьера: 1 января
Канал: BBC1
Долгожданное продолжение легендарного британского шоу выйдет на экраны аккурат к Новому году. Адаптация произведений сэра Артура Конан Дойля под современные реалии с блистательной игрой Бенедикта Камбербеча уже собрала вокруг себя многомиллионную армию поклонников, число которых продолжает расти с каждым новым сезоном. И это неудивительно, ведь авторами данного шоу являются Марк Гэтисс и Стивен Моффат, известные многим по работе над сериалом «Доктор Кто», сыскавшим большую популярность у зрителей.
«В Филадельфии всегда солнечно» (ориг. название It's Always Sunny in Philadelphia)
Сезон 12
Премьера: 4 января
Канал: FX
Популярная ситуационная комедия, радующая зрителей уже на протяжении 11 лет. Главные герои – владельцы не слишком успешного ирландского паба «У Пэдди» в Филадельфии постоянно попадают в разные смешные ситуации, частенько не представляя, как найти из них выход. Сериал, как и «Теория большого взрыва», славится постоянным наличием приглашенных звезд разного калибра, что делает просмотр намного неожиданнее и интереснее, хотя с точки зрения юмора в последнее время все чаще возникают проблемы.
«Родина» (ориг. название Homeland)
Сезон 6
Премьера: 15 января
Канал: Showtime
Главное достояние кабельного канала Showtime продолжает умело балансировать на грани неглупого политического триллера и сложной драмы главных героев. История Николаса Броуди – сержанта морской пехоты, попавшего в плен в Ираке и после восьми лет вернувшегося домой, к своей семье, на протяжении уже шести сезонов разыграла всевозможные твисты и интриги. Но авторы говорят, что все еще впереди.
«Первородные» (ориг. название The Originals)
Сезон 4
Премьера: 18 января
Канал: CW
Своеобразная отсылка к роману Энн Райс «Интервью с вампиром» рассказывает о древнем клане вампиров, проживающих в Новом Орлеане и о вечной их борьбе с оборотнями и ведьмами за контроль в городе. Сериал, хоть и является ответвлением от не менее известных «Дневников вампира», все же смогло сыскать собственных фанатов и продолжить самостоятельное плавание.
«Баскетс» (ориг. название Baskets)
Сезон 2
Премьера: 19 января
Канал: FX
Известный по своей незабываемой роли в «Мальчишнике в Вегасе» Зак Галифианакис самостоятельно разработал проект этого комедийного сериала, сыграв в нем одновременно две главные роли. Шоу рассказывает историю клоуна-неудачника Чипа Баскетса и его брата-близнеца Дейла. Потерпев неудачу в престижном французском учебном учреждении для клоунов, Чип не теряет надежды стать профессиональным клоуном.
«Путь» (ориг. название The Path)
Сезон 2
Премьера: 25 января
Канал: Hulu
На севере штата Нью-Йорк появляется неизвестный и загадочный религиозный культ, в самом центре которого оказываются переживающий кризис веры Эдди и его преданная жена Сара, а их неофициальным лидером становится амбициозный Кэл. Новый телевизионный триллер, судя по первому сезону, обещает крайне напряженное, полное интриг продолжение, которое, в случае успеха, сделает шоу долгоиграющим.
«Черные паруса» (ориг. название Black Sails)
Сезон 4
Премьера: 29 января
Канал: Starz
Телеканал Starz – «духовный последователь» HBO, славится своими зрелищными, масштабными и крайне откровенными шоу. «Черные паруса» - сага о суровых пиратах Карибского бассейна. Золотая эпоха для них, но одновременно и период самых жарких сражений пришлись на первую четверть XVIII века. Жестокое и бескомпромиссное зрелище не оставляет камня на камне о романтических представлениях, сформированных у обывателей благодаря всяким «Пиратам Карибского моря». Шоу от Starz реалистично и убедительно рассказывает об одной из самых странных «профессий» прошлого.
«100» (ориг. название The Hundred)
Сезон 4
Премьера: 1 февраля
Канал: CW
Девяносто семь лет назад, ядерная война уничтожил жизнь на планете Земля. Единственными выжившими были 400 жителей 12 международных космических станций на орбите, связанных вместе в так называемый Ковчег. Три поколения родились в космосе, выживших теперь более 4000 человек, и ресурсы заканчиваются. С Ковчега тайно изгнана группа 100 несовершеннолетних, приговоренных к спуску на Землю, чтобы проверить, является ли Земля пригодной для жилья. Впервые за почти столетие, люди вернулись на планету Земля.
«Пространство» (ориг. название The Expanse)
Сезон 2
Премьера: 8 февраля
Канал: SyFy
Очередной оригинальный научно-фантастический проект американского канала Syfy повествует о событиях, происходящих в не очень отдаленном будущем. Через 200 лет человечество начало экспансию Вселенной, но, несмотря на огромный технический прогресс, для раскрытия преступлений по-прежнему приглашают опытных и умных сыщиков. Детектив Миллер привык доводить дело до конца. Однако во время расследования очередного преступления ему приходиться столкнуться с заговором вселенских масштабов.
«Миллиарды» (ориг. название Billions)
Сезон 2
Премьера: 19 февраля
Канал: Showtime
Драматический сериал рассказывает историю сложных взаимоотношений людей, задействованных в работе гигантской финансовой машины. Действие разворачивается в Нью-Йорке, в мире больших денег, рассказывая о противостоянии амбициозного короля хедж-фондов Бобби Аксельрода и федерального прокурора Чака Родса. Отличные актеры Дэмиен Льюис (Николас Броуди из сериала «Родина) и Пол Джаматти вполне способны продержать на своих плечах данное шоу не один сезон. Главное, чтобы сюжет оказался столь же захватывающим, как в случае практически каждого сериала производства Showtime.
Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net
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