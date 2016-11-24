Мой друг и мой враг

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Почему стоит запретить свободную продажу антибиотиков?
Недавно правительство Армении выступило с инициативой, согласно которой свободная продажа антибактериальных препаратов должна быть под запретом. Антибиотики будут продаваться только и только по рецепту врача. Однако, для общества, привыкшего потреблять антибиотики даже при незначительных симптомах простуды, такое решение может показаться странным. На самом деле, учитывая специфику как антибактериальных препаратов, так и болезней, с которыми они борются – такие ограничения можно считать единственно верными.
24 ноября 2016
PanARMENIAN.Net - Почему возникла необходимость запрета свободной продажи антибиотиков? PanARMENIAN.Net представляет простые правила использования антибиотиков.
Правило номер один
Известные всем искусственные антибиотики способны подавлять рост определенных микроорганизмов или вызывать их гибель. А это значит, что препараты данного класса используются в первую очередь для борьбы с бактериальными инфекциями. Антибиотики обычно не воздействуют на вирусы и поэтому бесполезны при лечении заболеваний, вызываемых вирусами (например, ОРВИ, грипп, гепатиты A, B, C, ветряная оспа, герпес, краснуха, корь). Более того, применение антибиотиков во время простуды, никак не воздействуя на вирус, приводит к снижению иммунитета организма и уничтожению естественной микрофлоры, что чревато неприятными последствиями. И так, правило номер один – антибиотики бесполезны против вирусных инфекций.
Правило номер два
На данный момент существует огромные разнообразие антибиотиков, классифицируемых по характеру воздействия на бактериальную клетку или по химическому составу. Более того, против различных штаммов бактерий используются разные антибиотики, иногда приходиться прибегать к их сочетанию, поскольку антибиотик, эффективно уничтожающий одну форму бактерий может быть бесполезным против другой. Антибактериальная терапия назначается, исходя из результатов анализов, выявляющих конкретный возбудитель болезни. А значит, правильное лечение может назначить только и только лечащий врач. И так, правило номер два – ни в коем случае нельзя заниматься самолечением с применением антибиотиков. Неправильный выбор препарата может привести к гибели естественных бактерий организма, опять же борющихся против инфекции, и к дальнейшей генерализации процесса. Именно поэтому, антибиотики необходимо продавать только по рецепту.
Правило номер три
Ученые уже давно предупреждают об опасности широкого применения антибиотиков, которое может привести к появлению штаммов, способных противодействовать большинству известных антибиотиков. Дело в том, что, как и любые живые организмы, бактерии являются единицами эволюции. Более того, смена поколений в бактериальной колонии происходит очень и очень быстро. Любая произвольная мутация, приводящая к способности одной бактерии противостоять действию антибиотиков, сразу же передается следующим поколениям и закрепляется в популяции, делая новый штамм устойчивым к действию антибиотиков. Чем шире и чаще используется антибиотик, тем больше вероятность появления таких бактерий, а значит – антибиотики необходимо использовать крайне осторожно и в определенных количествах, назначаемых врачом. Именно по причине этого свойства бактерий в больницах появляются антибиотикорезистентные штаммы, приводящие к таким неприятным последствиям, как внутрибольничная пневмония.
Правило номер четыре
Антибиотики также широко используются в сельском хозяйстве с целью предотвращения инфекций среди сельскохозяйственных животных. Это, в свою очередь, грозит появлением, так называемых супербактерий – штаммов, резистентных против действия антибиотиков. Поэтому, запрет на свободную продажу препаратов данной группы, по мнению специалистов, должен распространяться и на фермеров – антибиотики должны продаваться только по рецепту ветеринара и в строго ограниченных количествах.
Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net
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