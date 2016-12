За кулисами «Неизвестные» армяне в мире кино



Каждому армянину прекрасно знакомы фамилии таких выдающихся кинодеятелей, как Атом Эгоян, Энди Серкис, братья Хьюз и Эрик Богосян. Однако в мире кино работают также наши соотечественники, о которых не трубят целыми днями в СМИ, но которые выполняют работу не менее значимую, чем их популярные коллеги. Зачастую об их существовании мы узнаем из начальных титров картин. PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net представляет пять кинодеятелей армянского происхождения, о которых знают немногие. Деран Сарафян Сын известного голливудского режиссера Ричарда С. Сарафяна родился в 1958 году в Лос-Анджелесе. Он также является племянником легендарного Роберта Олтмена. Кариера Дерана оказалась весьма своеобразной: в 80-х и начале 90-х он снимал и продюсировал так называемые фильмы второй категории – историю о вампирах под названием «Умереть во имя» (To Die For), зубодробительный боевик «Ордер на смерть» (Death Warrant) с Жаном-Клодом Ван Даммом в главной роли, а также комедийный боевик «Стрелок» (Gunman) и триллер «Цветок у дороги» (The Road Killers), в главной роли в которых снялся известный француз Кристофер Ламберт. Далее Сарафян начал продюсировать и ставить эпизоды к нескольким известным сериалам – «Доктор Хаус» (House MD), «Грань» (Fringe) и «Остаться в живых» (Lost). Последняя работа режиссера – сериал в жанре хоррор «Хелмок Гроув» (Hemlock Grove). Артур М. Саркиссян Продюсер Артур М. Саркиссян родился в Армении, далее карьера забросила его в Голливуд. Прекрасное продюсерское чутье позволили ему возглавить такой хит девяностых, как «Час пик» (Rush Hour) с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях. При бюджете в 33 миллиона долларов, картина Брета Ратнера собрала в мировом прокате свыше 244 миллионов, что решило дальнейшую судьбу франшизы. В 2001 году на экраны вышел сиквел – «Час пик 2» (Rush Hour 2), собравший 347 миллионов при бюджете 90 миллионов долларов. Вышедший в 2007 году триквел – «Час пик 3» (Rush Hour 3) оказался не столь успешным: при бюджете 140 миллионов долларов он собрал 258 миллионов во всем мире. Кроме описанной франшизы, Артур М. Саркиссян спродюсировал романтическую драму «Пока ты спал» (While You Were Sleeping), а также боевики «Герой – одиночка» (Last Man Standing) с Брюсом Уиллисом и «Ирландец» (Kill the Irishman). Гоар Газазян Гоар является одним из самых востребованных кастинг директоров в телевидении. Именно представители этой профессии решают, какие именно актеры должны воплотить конкретную роль, именно они ведут переговоры с агентами актеров и проводят первые кинопробы. Гоар Газазян стала кастинг директором многих эпизодов сериалов «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead), «Остановись и гори» (Halt and Catch Fire), «Лаки 7» (Lucky 7), «Вегас» (Vegas) и «Фирма» (The Firm). Майкл Вартан Французско-американский актер родился во Франции в 1968 году в семье армянина и венгерки. Снявшись в нескольких европейских лентах, включая «Флореаль» (Floréal) братьев Тавиани, Вартан вскоре привлек к себе внимание в Голливуде. Он исполнил роли второго плана в таких фильмах, как «Нецелованная» (Never Been Kissed), «Фото за час» (One Hour Photo), «Если свекровь — монстр» (Monster-in-Law) и других. Наиболее известной его работой стала роль Майкла Вона в американском телесериале «Шпионка» (Alias). Также он появлялся в отдельных эпизодах сериалов «Друзья» (Friends) и «Элли Макбил» (Ally McBeal). Франсуа Берлеан Французский актер Франсуа Берлеан родился в 1952 году в семье армянина и француженки. Актер добился известности исполнением ролей второго плана в фильмах Луи Маля («До свидания, дети» (Au revoir les enfants), «Милу в мае» (Milou en mai) и Катрин Брейя. Хотя Берлеан практически не снимался за пределами Франции, он снискал международное признание как съемками в «высоколобых» авторских фильмах, так и в триллерах - «Перевозчик» (The Transporter) и его сиквелы, «Не говори никому» (Ne le dis à personne) и «Адреналин» (Crank). Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net