«Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка»

PanARMENIAN.Net - Анна из Еревана (имя изменено) стала суррогатной матерью для пары, у которой 16 лет не было детей.

«Решение было связано с финансовыми проблемами. Я одна воспитываю ребенка и когда попала в затруднительную ситуацию, решила пойти на это. В первую очередь настроилась физически и психологически, чтобы потом не было трудно: не каждая женщина может быть суррогатной матерью. После родов у меня не было психологических проблем с передачей ребенка родителям, поскольку с самого начала настроилась, что этот ребенок не мой генетически, не имеет ничего со мной общего, для него я была аквариумом. Если настроишься так, связи с ребенком не будет».

Комментируя сформированное в обществе мнение по этому вопросу, Анна говорит:

«В этом нет ничего аморального. Пусть противники задумаются: ведь никто не застрахован от попадания в ситуацию этой пары или мою ситуацию. Если бы у них были такие проблемы, возможно, они заговорили бы по-другому. Это нравственный, даже благотворительный шаг. Хоть мне за это заплатили, но все же это тяжелая работа, дело не только в деньгах. После родов я очень обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка, очень рада, что смогла им помочь.

Я не живу, руководствуясь чьим-то мнением, сосед или родственник не заплатил бы за мою квартиру. Конечно, бывают неприятности... пары, которые заводят ребенка таким путем, больше склонны скрывать его происхождение, чем суррогатные матери. Не хотят придавать это огласке».

Отвечая на вопрос, объясняла ли она что-то своему ребенку, чтобы избежать неблагоприятного воздействия на его психику, Анна сказала:

«Моему ребенку было в то время 7 лет, последние месяцы он жил у бабушки, чтобы ничего не видеть. Я его оградила, ведь что может понять ребенок в таком возрасте?».

По теме суррогатного материнства PanARMENIAN.Net обратился также к акушер-гинекологу ереванского Научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка Лусине Балаян.

В этой клинике в 2015 году по программе суррогатного материнства родились 13 детей, в 2016 – также пока 13. Специалист говорит:

«Отношение к суррогатному материнству в армянском обществе неоднозначное. Каждый сам вправе решать, как относиться к этому. Я лично с уважением отношусь к любому мнению на этот счет, даже если оно не совпадает с моим. Но, как и в любом другом вопросе, выражать свое мнение должны люди, которые лично сталкивались с проблемой или изучали ее. А быть или не быть суррогатной матерью, становится ли родителями таким способом, если другие возможности уже исчерпаны – каждый решает для себя сам.

К примеру, позиция церкви отчасти заключена в том, что бездетные супружеские пары должны принять - родительское счастье не дано им свыше и им следует со смирением принять свою бездетность. На это я лично смотрю по-другому. Ведь если у человека есть шанс продлить жизнь, сделав, допустим, операцию по трансплантации почек, мы же не говорим, что ему суждено умереть, а боремся за его жизнь. Есть еще одна тонкость: данная процедура не всегда дает желаемый результат. На сегодняшний день по статистике положительный результат ЭКО в программе суррогатного материнства регистрируется в 35-45% случаях, и если у данной пары родился долгожданный ребенок, то значит этому ребенку суждено было родиться. Если не суждено, то и данным способом не получится. Сейчас наука не стоит на месте, имеются технологии обследования и выявления причин бесплодия и возможности их лечения. И у многих людей появился шанс стать матерью и отцом несмотря на серьезный диагноз».

Балаян также отмечает: «К программе суррогатного материнства, обращаются супружеские пары, которые для лечения бесплодия уже исчерпали все остальные возможности. Нет сомнения в том, что бездетная пара всегда может усыновить ребёнка. Но у многих людей, всё равно, сохраняется естественное непреодолимое желание воспитывать генетически родного ребёнка. Ведь продолжение рода заложено в человеке на уровне инстинктов.

Пройдет еще немало времени пока суррогатное материнство перестанет вызывать споры. А пока надо принять, что это просто факт, который пришел в нашу жизнь и порадоваться за семьи, у которых появился шанс стать родителями».

На вопрос о проверке психологической готовности женщины стать суррогатной матерью и проблемах, с этим связанных, Балаян рассказала:

«Тема психологического состояния суррогатных матерей сильно окутана мифами и предубеждениями. Данный вопрос, как впрочем и вся тема о суррогатном материнстве, очень деликатен. Эта тема безосновательно обрастает мифами и домыслами, благодаря художественным фильмам, различным ток-шоу, а так же недостаточностью качественной информации СМИ. Перед тем как стать суррогатной матерью женщина проходит ряд обследований, в том числе и с психологом. Все женщины четко осознают, что вынашивают генетически не своего ребенка. Наша клиника больше 10 лет работает с суррогатными мамами. Я занимаюсь подбором суррогатных мам и общаюсь с этими женщинами каждый день: нетрудно составить психологический портрет этой выборки. Лишь некоторая часть кандидаток удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к суррогатной матери».

Таким образом, по словам врача далеко не каждая женщина, обратившаяся в их центр, может стать суррогатной матерью. Но их всех объединяет одно. Все эти женщины столкнулись с теми или иными финансовыми трудностями. Часто они находятся в очень тяжелой жизненной ситуации и им приходится думать о способе выживания. «И многие из них говорили о том, что испытывают большое счастье, когда видят горящие глаза родителей, которые так долго и сильно ждали малыша и дождались. Для всех биологических родителей, получивших долгожданного ребенка, это счастье».

Что касается влияния такой ситуации на детей самих суррогатных мам, Балаян отмечает: чаще всего они бывают слишком маленькими, чтобы разбираться и понимать что к чему.

Балаян также отметила, что в сфере правового урегулирования института суррогатного материнства есть определенные проблемы во всех странах, в том числе и в Армении. Некоторые аспекты суррогатного материнства регулируются действующим законом, некоторые же все еще обсуждаются. На заседании правительства Армении в ноябре 2016 года были внесены поправки в закон о суррогатном материнстве в Армении. В частности, был внесена поправка о том, что все участники программы суррогатного материнства, биологические родители или родитель и суррогатная мать, в обязательном порядке должны проходить ДНК-тест.

«Законодательно закреплено, что суррогатная мать не должна иметь генетической связи с плодом, которого она вынашивает, и хотя бы один из супругов должен быть биологическим родителем ребёнка. Ребёнок может быть передан биологическим родителям только после экспертизы ДНК»,- отметила Балаян.