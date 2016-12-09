Женщины всегда жили дольше мужчин

PanARMENIAN.Net - Новая разработка для борьбы с ВИЧ и место, древнее, чем Стоунхендж: PanARMENIAN.Net представляет наиболее выдающиеся научные события ноября 2016 года.

Химия

118-ый элемент периодической таблицы Менделеева официально получил название «оганесон» как дань уважения перед заслугами выдающегося ученого Юрия Оганесяна. В соответствии с традицией прославления ученых название «оганесон» и обозначение Og элемента 118 были предложены командами открывших его ученых из Института ядерных исследований (Дубна) и Ливерморской национальной лаборатории (США).

Они признают заслуги Юрия Оганесяна и его пионерский вклад в исследование трасурановых элементов. Международный союз теоретической и прикладной химии официально присвоил названия еще трем недавно открытым химическим элементам. Элемент с номером 113 получил название «нихоний», 115-й элемент – «московий», 117-й элемент – «теннессин».

Ученые обнаружили очередное удивительное свойство воды. Исследователи из Массачусетского технологического института выяснили, что вода, заключенная в углеродных нанотрубках, при высоких температурах замерзает, а не кипит.

Ранее считалось, что тесное пространство скорее понижает, чем повышает температуру замерзания, причем это значение колеблется в пределах 10°С. Но в углеродных нанотрубках вода ведет себя совершенно противоположным образом: в экспериментах она замерзала при 105°С.

Физика

Одно из уникальных событий в мире науки и религии произошло в конце ноября. Папа Римский Франциск встретился с известным британским ученым Стивеном Хокингом. В тот же день проходило пленарное заседание о влиянии знаний и технологий на человеческое общество и окружающую среду. Хокинг также выступил с презентацией, рассказав о своей теории о начале формирования Вселенной.

Археология

Египетские ученые обнаружили древний египетский город и кладбище, созданные в 5316 году до нашей эры. Находка располагается в исторической области Верхний Египет, примерно в 400 метрах от Поминального храма Сети I в древнем городе Абидос.

На месте раскопок археологи нашли хижины, керамические изделия и инструменты из камня. Кроме того, были найдены 15 крупных захоронений, созданных, предположительно, для важных персон.

На другом конце света – в Великобритании было совершено аналогичное открытие. На расстоянии в 2,4 км от популярного Стоунхенджа ученые обнаружили еще более древний и огромный церемониальный комплекс.

По оценкам археологов, комплекс был построен за тысячу лет до Стоунхенджа и его возраст насчитывает 5 650 лет. Раскопки показали, что он состоял из двух колец, которые суммарно образовывали 950 м каналов и глиняных валов.

Биология

К удивительному выводу пришли биологи из университета Дюка. Они выяснили, что продолжительность жизни женщин превышала мужскую всегда и во все исторические эпохи. Более того, это касается не только людей, но и всех приматов. Ученые не могут сказать наверняка, с чем это связано. Среди популярных гипотез идея о том, что мужчины чаще оказываются в рискованных ситуациях. Также, возможно, уровень тестостерона влияет на иммунную систему, вызывая нарушения и тем самым сокращая жизнь.

Самое высокое тропическое дерево в мире имеет высоту в 91,1 метров и находится на малайзийской части острова Борнео. Как бы странно это не звучало, гигант был обнаружен совсем недавно. Ранее самым высоким растением тропиков считалось 89,5-метровое дерево, находящееся в том же заповеднике.

Медицина

Важное событие для борьбы с различной антинаучной деятельностью произошло в США. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала производителей так называемых гомеопатических препаратов информировать потребителей о том, что гомеопатия основана на теориях XVIII века, а сами препараты не проходят необходимые клинические испытания и не одобрены медицинскими экспертами. О том, что это такое, читайте в нашей соответствующей статье.

Команда исследователей из Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний смогла выделить антитела, способные справиться с 98% штаммов ВИЧ. В 2010 году ученые обнаружили антитела VRC01, работающие против 90% штаммов ВИЧ. Так же как и VRC01, новые антитела, получившие название N6, не дают вирионам прикрепляться к иммунным клеткам. Они фокусируются на тех частях оболочки вириона, которые мало различаются от штамма к штамму, что и позволяет ему противодействовать такому большому их количеству.

Астрономия

Карликовая планета Плутон, рядом с которой недавно пролетел межпланетный аппарат «Новые горизонты», скрывает много тайн. Изучая фотографии, полученные от аппарата, ученые выдвинули гипотезу, что под поверхностью планеты может скрываться гигантский океан полузамерзшей воды.

Предполагается, что ось вращения Плутона сотни миллионов лет назад сместилась под влиянием спутника Харона. Наиболее вероятная причина этого, по мнению ученых, наличие океана под поверхностью.