Водитель не нужен

PanARMENIAN.Net - Как работает беспилотный транспорт, и какие существуют решения? PanARMENIAN.Net ответит на эти и другие вопросы.

Как это работает?

Беспилотная машина – это транспортное средство, которое, благодаря встроенному в него аппаратному и программному обеспечению способно самостоятельно ездить по дорогам общего пользования без участия водителя. По сути, она представляет собой роботизированное устройство, способное взаимодействовать с окружающей средой.

Машина «видит» окружающий мир с помощью систем технического зрения – бортовой компьютер постоянно анализирует полученную информацию. Система технического зрения состоит из установленных в передней части машины нескольких пар видеокамер, а также лидаров, радаров и радиолокационных систем, установленных в передней и задней частях машины. Угол обзора каждой камеры составляет всего 50 градусов, но попарное их размещение создает стереоэффект, так что беспилотная машина «видит» все в объеме и умеет оценивать расстояние до объектов. Специальный алгоритм в бортовом компьютере автомобиля анализирует изображение с камер, находит и распознает возможные препятствия, дорожную разметку, светофоры и их сигналы, дорожные знаки. С помощью камер распознаются объекты на удалении 30 метров.

Благодаря этому система может распознавать крупные подвижные объекты: другие автомобили, больших животных, пешеходов и велосипедистов. Радары, в свою очередь, передают бортовому компьютеру информацию не только о расстоянии до соседних машин, но и об их скорости благодаря эффекту Доплера, когда частота и длина излученной радиоволны меняется, отражаясь от объекта. Дальность действия радаров составляет 200 метров. Это позволяет беспилотному автомобилю не только держать необходимую дистанцию, но и своевременно отреагировать на изменение дорожного движения.

На данный момент совершенствуется не только аппаратная составляющая таких машин, но и программное обеспечение, основанное на машинном обучении – благодаря этому бортовой компьютер способен фиксировать не только особенности дорожного движения, но и поведение и ошибки других машин. Именно с этим связаны главные проблемы разработки беспилотных автомобилей – машине необходимо как можно больше данных для обучения. Поэтому, 14 декабря стало известно, что компания Google на некоторое время замораживает свой проект беспилотных машин, лишенных руля и педалей. Вместо этого ИТ-гигант сосредоточится на автономных машинах с рулем и педалями, которые будут работать как такси. Google считает, что использование авто в качестве такси поможет собрать больше данных о работе беспилотного управления, чем если бы машина простаивала часами в гараже владельца. Соответственно, компания быстрее усовершенствует экспериментальную аппаратуру и программное обеспечение.

Какие существуют решения?

До сегодняшнего дня пионером в разработке полностью беспилотных автомобилей была компания Google. Испытания, обучение и доводка самоуправляемых машин ведется компанией уже почти семь лет. За это время они проехали более 2,7 миллиона километров.

Другие компании развивают несколько иное направление. Сразу несколько компаний, включая Volkswagen, Ford, Audi и BMW, занимаются созданием машин с той или иной степенью автономности. Исследования пока ведутся в области автопилота - системы, которой можно доверить управление автомобилем на несложных участках дороги. Например, модифицированный в 2011 году Volkswagen Passat с системой автопилота может самостоятельно ехать по трассе на скорости до 130 километров в час, придерживаясь той полосы, в которой водитель доверил ему управление. Основу автопилота составляют адаптивный круиз-контроль (умеет притормаживать машину, если находящийся спереди автомобиль замедляется) и система контроля полосы движения. Обе они уже реализованы в серийных машинах.

Другой подход был реализован в электромобилях компании Tesla Motors. На данный момент обновление программного обеспечения этих машин позволяет им самостоятельно передвигаться по трассе и даже намеченным заранее городским улицам, однако необходимо присутствие водителя у руля. Глава компании Илон Маск заявил, что компания будет и дальше выпускать обновления, увеличивая автономность электромобилей. Конечной целью является обеспечение полной автономности, к которому компания будет идти шаг за шагом.

Существуют ли ограничения?

На сегодняшний день разработка и эксплуатация беспилотных автомобилей нередко ограничивается существующими законами и подобные технологии, как правило, испытываются на закрытых полигонах и трассах. В некоторых странах власти разрешают беспилотным автомобилям передвигаться по дорогам общего пользования, однако это, как правило, касается ограниченного круга организаций, и рядовым гражданам подобное транспортное средство недоступно.

В США ограничения зависят от конкретного штата - например, своей благосклонностью к беспилотным автомобилям известен штат Калифорния, в котором разрешены испытания технологий беспилотного вождения для 20 организаций, в числе которых Google, NVIDIA, Ford, Tesla Motors и Faraday Future. Также в Калифорнии на ограниченной территории разрешены испытания беспилотных автомобилей без руля и педалей.

Существуют и другие страны, в которых законы позволяют беспилотным автомобилям передвигаться без водителя за рулем. В Финляндии, например, этой осенью по дорогам общего пользования курсировали беспилотные микроавтобусы, которые до этого испытывались в Нидерландах, Швейцарии и Японии.