Каждому свое кино

Черед две недели Американская киноакадемия объявит список номинантов на премию «Оскар», подведя тем самым итоги ушедшего 2016 года. Все крупные студии уже успели забронировать даты для своих новых проектов, которые появятся на больших экранах в 2017 году. Некоторые картины уже завершены и ожидают проката, для других процесс съемок в самом разгаре. PanARMENIAN.Net - Всего в 2017 году ожидается прокат пары сотен фильмов. Изучив расписание, PanARMENIAN.Net представляет десятку главных премьер. «Молчание», (ориг. название Silence) Режиссер Мартин Скорсезе Мировая премьера 26 января В 17 столетии два иезуита приезжают в закрытую для иноземцев Японию в поисках своего наставника. В Стране Восходящего солнца правит сегунат Токугава, который запретил католицизм. Власти желают очистить государство от влияния чуждой религии и устраивают гонения на японских христиан. Великий Мартин Скорсезе велик в первую очередь тем, что умеет снимать картины на сложные глобальные темы, держа в центре внимания человека и его взаимоотношения с миром. Собрав прекрасный актерский состав, мэтр экранизировал одноименный роман популярного японского писателя Сюсаку Эндо. Судя по видеоматериалам, зрителей ждет полотно эпических масштабов. «T2: Трейнспоттинг», (ориг. название T2: Trainspotting) Режиссер Дэнни Бойл Мировая премьера 2 февраля Автор «Миллионера из трущоб», британский самородок Дэнни Бойл экранизировал в 1996 году известный роман Ирвина Уэлша «На игле». Картина сразу же стала культовой и была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет. Идея создания продолжения не оставляла Бойла на протяжении последних двух десятилетий, и вот свершилось. Главный актерский ансамбль оригинального фильма в сборе, и, учитывая мастерство режиссера, можно смело заявить, что нас ждет незабываемое зрелище. «Лекарство от здоровья», (ориг. название A Cure for Wellness) Режиссер Гор Вербински Мировая премьера 16 февраля Талантливый ремесленник Гор Вербински известен аудитории в первую очередь трилогией «Пираты Карибского моря», пятая часть которой появится на экранах в этом году. Однако, талантливый человек талантлив во всем: в 2002 году Вербински удивил зрителей удачным ремейком японского ужастика «Звонок», поскольку ему удалось снять в рамках «детского» возрастного рейтинга довольно страшное кино. Сейчас же автор возвращается к истокам – психологический триллер «Лекарство от здоровья» обещает зрелище не менее жуткое. «Логан», (ориг. название Logan) Режиссер Джеймс Мэнголд Мировая премьера 2 марта С сольными фильмами о Росомахе (участнике большой компании Людей Икс) у продюсеров довольно неоднозначные отношения. Первый фильм серии был разгромлен критиками и зрителем, а второй (события которого разворачиваются в Японии) был принят довольно прохладно. Вместе с этим Хью Джекман объявил о том, что больше не будет играть Логана, поэтому третий фильм можно считать последним шансом для студии. История престарелого Росомахи рассказана в довольно мрачных тонах, без особого размаха, что указывает на то, что создатели обратили внимание на свои прошлые ошибки. «Конг: Остров Черепа», (ориг. название Kong: Skull Island) Режиссер Джордан Вот-Робертс Мировая премьера 9 марта В недрах студии Universal давно созрела идея продолжения нашумевшего блокбастера Питера Джексона, однако только в прошлом году проекту был дан зеленый свет. Молодой и талантливый Вот-Робертс решил переосмыслить оригинальное произведение, взяв на этот раз за основу фильм 1976 года. События в «Острове черепа» происходят именно в этот исторический период, вот почему некоторые сцены напоминают не фантастику с огромной гориллой, а фильм о войне во Вьетнаме. Если картина окажется успешной, на очереди будет «Годзилла против Кинг-Конга». «Стражи Галактики: Том 2», (ориг. название Guardians of the Galaxy Vol. 2) Режиссер Джеймс Ганн Мировая премьера 4 мая Пятнадцатый фильм в кинематографической вселенной Marvel обещает безумное и, одновременно, крайне смешное зрелище. Ведь, как и в случае с первым фильмом, у руля тот же Джеймс Ганн, прекрасно умеющий справляться с бумажным первоисточником. Спустя два месяца после окончания первого фильма, Стражи Галактики продолжают путешествовать по космосу и бороться за вновь обретенную семью, при этом помогая главному герою Питеру Квиллу (Звездный лорд) больше узнать о его истинном происхождении. «Чужой: Завет», (ориг. название Alien: Covenant) Режиссер Ридли Скотт Мировая премьера 19 мая «Беги!», - гласит слоган нового космического хоррора от Ридли Скотта. После неоднозначного «Прометея» легендарный постановщик решил не останавливаться на достигнутом и снял, по собственным словам, один из самых кровавых и страшных картин последних лет. Судя по трейлеру, ему это удалось. В конце концов, в новой картине, в отличие от первого фильма, зрители смогут сова увидеть самого главного персонажа всей франшизы – чужого. «Дюнкерк», (ориг. название Dunkirk) Режиссер Кристофер Нолан Мировая премьера 20 июля Создатель «Начала» и «Темного рыцаря» Кристофер Нолан пробует силы в несвойственном для себя жанре военной драмы. Действие масштабного и амбициозного «Дюнкерка» развернется в 1940 году во Франции. Фильм расскажет о спасении более чем 300 000 английских, бельгийских и французских солдат в ходе Дюнкеркской операции, получившей название операция «Динамо», имевшей место в начале Второй мировой войны. «Бегущий по лезвию 2049», (ориг. название Blade Runner 2049) Режиссер Дени Вильнев Мировая премьера 5 октября Пожалуй, одна из самых ожидаемых премьер последних десятилетий. Прямое продолжение культовой картины 1982 года, судя по трейлеру, придерживается стилистике оригинала, который стал основоположником жанра киберпанк в кинематографе. Автор «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт уступил режиссерское кресло талантливому канадцу Дени Вильневу, на счету у которого пол дюжины прекрасных картин. Поэтому, скорее всего, фанаты первого фильма будут довольны продолжением. «Звездные войны. Эпизод VIII», (ориг. название Star Wars. Episode VIII) Режиссер Райан Джонсон Мировая премьера 14 декабря Восьмой эпизод великой Саги продолжит историю девушки по имени Рэй, впервые появившейся на экранах в 2015 году в «Пробуждении силы». Создатель «Петли времени» Райан Джонсон не раз заявлял, что является большим поклонником киновселенной, и что будут учтены все недостатки, выявленные в седьмом эпизоде. В том, что нас ждет очередное увлекательное приключение, сомневаться не приходиться – главное, чтобы восьмой фильм не оказался вольным ремейком старой трилогии, как это было с «Пробуждением». Арман Гаспарян / PanARMENIAN.Net 