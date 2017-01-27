Праведники мира

PanARMENIAN.Net - Среди тех, кто спасал евреев в годы Холокоста, были и армяне, многие из которых пережили Геноцид в начале 20-го века.

Праведники народов мира - Почётное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем», с выдачей почётного сертификата и именной медали.

Известный исследователь геноцидов Яир Орон высказал убеждение, что армяне, в процентном соотношении, учитывая малую численность их самих, спасли в годы немецкой оккупации больше евреев, чем любой другой народ.

Теме вклада армян в дело спасения евреев в годы немецкой оккупации посвящена книга Яира Орона под названием «Спасители и бойцы».

В ней он, в частности, делает акцент на том, как два народа, познавших трагедию геноцида, помогали друг другу.

Орон продвигает идею о том, что спорить, чья боль сильнее — бесполезно, необходимо прийти к примирению и сохранить общую память, ставя во главу угла то, что одни «люди спасли других людей».

«Мы лишь исполняли свой долг»

Среди спасенных армянами евреев, история Иосифа и Шура-Ривка Хасины, которые жили в Одессе с двумя детьми - Розой и Аркадием. Они были дружны со всеми соседями, особенно – с армянкой Перузой Багдасарян и ее сыном Саркисом. Супруг Перузы Оскиян Багдасарян был объявлен советскими властями «врагом народа» и сослан в Казахстан еще до войны.

Летом 1941 года, когда нацистская Германия уже вела войну против Советского Союза, инвалид Иосиф Хасин все еще отказывался верить слухам о зверствах немцев и принял решение не эвакуироваться.

16 октября 1941 года румынские войска заняли Одессу, после чего сразу начались преследования евреев. После взрыва румынской военной комендатуры прошли массовые аресты евреев города. В числе арестованных были Иосиф Хасин с женой. Перуза забрала к себе детей Хасиных, заботилась о них, а во время облав прятала их на чердаке дома. Перуза и ее сын Саркис регулярно носили еду в тюрьму Иосифу и Шуре-Ривке.

Спустя месяц Хасиных отпустили. К тому времени большое количество евреев уже были убиты, а уцелевшие в ходе этих массовых акций уничтожения были депортированы в Доманёвский район, где содержались в тяжелейших условиях, и многие из них там погибли.

Большинство соседей Хасиных сочувствовали их бедственному положению и старались помочь, чем могли. Все, кроме дворника, дочь которого хотела занять квартиру Хасиных. Как только румыны или немцы оказывались вблизи дома Хасиных, дворник сразу же доносил о том, что здесь есть жильцы-евреи. Во время обысков Хасины всегда отправляли своих детей к Багдасарянам. Несмотря на свой юный возраст, Саркис активно помогал своей матери в спасении евреев.

11 января 1942 года всем евреям Одессы было приказано переселиться в гетто, организованное в районе Слободка.

Понимая, что дворник донесет на них, если они не выполнят приказ оккупантов, Хасины перебрались в гетто. Они были вынуждены продавать свое имущество, чтобы покупать еду, а когда стало нечего продавать, Роза тайно покинула гетто и пришла к своей бывшей соседке Перузе Багдасарян просить о помощи.

В апреле 1942 года Иосифа Хасина арестовали по ложному обвинению в хранении золота, он погиб от пыток. Спустя месяц Шуру-Ривку депортировали вместе с детьми в Карловку, Доманёвского района. Им удалось выжить в тяжелейших условиях. В марте 1944 года они вернулись в освобожденную Одессу. Их дом был разрушен, и в течение нескольких месяцев Хасины жили у семьи Багдасарян, пока Шуре-Ривке не удалось найти новое жилье. В послевоенные годы семьи близко дружили.

Хасины хотели, чтобы Багдасарянам было присвоено звание Праведников народов мира, однако Перуза и ее сын категорически отказывались от этого, говоря, что лишь исполняли свой долг.

После кончины Перузы в 1998 году и Саркиса в 2001 году Роза и Аркадий Хасины подали прошение о присвоении звания Праведников народа мира их спасителям.

Примечательна также история Григория Тащияна и его будущей жены Пран, которые жили в Турции. Каждый из них пережил турецкие преследования и массовые убийства армян в годы Геноцида. Среди жертв были первый муж Пран, ее двое детей и почти все ее родственники. Эта трагедия оставила неизгладимый след в сознании и памяти Григория и Пран.

Григорий и Пран познакомились в Крыму, куда оба до войны переехали по стечению различных обстоятельств. Вскоре после знакомства они поженились. Неподалеку от Тащиянов жила многодетная семья Степана Кучеренко. Одна из его дочерей, Евгения, была замужем за евреем Давидом Гольбергом.

Гольберг был известным в городе человеком - мастером спорта по шахматам, руководителем шахматного клуба. Когда началась Великая Отечественная война, его призвали в Красную Армию. О том, что он погиб, его жена и дети, Анатолий (1935 г.р.) и Маргарита (1938 г.р.) узнают много позже. А пока, до оккупации Крыма немецкими войсками, они продолжали, как и до войны, жить в доме родителей Давида. 1 ноября 1941-го года немцы оккупировали Симферополь. После оккупации и появления антиеврейских указов старики Гольберги посоветовали молодой невестке с детьми перебраться к ее родителям-украинцам. В середине ноября 1941-го Евгения переселилась к ним – под одной крышей теперь жили родители Евгении, ее младшие братья и сестры и замужняя сестра со своей семьей. 9 декабря прозошел массовый расстрел евреев Симферополя, в ходе которого погибли свекор и свекровь Евгении.

Теперь началась охота за теми, кто сумел скрыться во время расстрела, а также за детьми от смешанных браков. Оставаться в доме русских родственников было опасно. Тогда муж сестры Евгении попросил ее увести детей, так как их присутствие подвергало опасности его семью.

По счастливой случайности, она столкнулась на улице с соседкой-армянкой Пран Тащиян: Толика и Риту тайно перевели в соседний двор, а их мать осталась жить у родителей. Пран, ее муж Григорий и дети-подростки Асмик и Тигран заботились о 7-летнем Толе и 4-летней Рите как о родной, тем самым им удалось спасли их жизнь.

Когда дети замечали немцев, которые часто устраивали облавы, они прибегали к родителям и предупреждали их об опасности, после чего Анатолия и Риту прятали в безопасных местах в доме – на чердаке, в подвале, в кладовке и даже в собачьей будке. Так прошло два года. Симферополь был освобожден от фашистской оккупации 13 апреля 1944–го года.

Когда в город вернулись советские войска, семья Тащиян, как армяне, были выселены в Сибирь, в Кемеровскую область. В 1947-ом году Григорию и его детям Тиграну и Асмик удалось совершить побег. Они добрались до Армении, однако спустя два года их арестовали и снова этапировали на спецпоселение в Кемеровскую область.

В 1956-ом году Тащиянов реабилитировали, но в Крым им вернуться не разрешили. В НКВД у Григория Тащияна насильственно взяли расписку о том, что он не будет требовать собственный дом. Григорий согласился подписать бумагу только после пятидневного ареста в подвале НКВД. Поэтому после освобождения семья переехала в Армению. На протяжении всех этих лет выжившие поддерживали связь со своими спасителями. Отношения между семьями оказались прочнее обстоятельств и сохранились на многие послевоенные годы.

Звание «Праведников мира» присвоены 22 армянам.