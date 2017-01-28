«В твоей памяти»

PanARMENIAN.Net - «Да, нам приходится трудно, мы выбрали тяжелый путь. И мы редко бываем вместе, но это не имеет значения. Я счастлива, что мой муж - Монте. Нет другого такого человека», - говорила Седа о своем супруге Монте.

Монте познакомился с Седой в Ливане, когда ей было 15 лет, а ему – 21. На тот момент, Монте стоял перед выбором – остаться в Ливане или уехать в Иран. Он решил остаться. По стечению обстоятельств, Монте жил в доме сестры Седы, однажды он приехал в армянское село Айнчар в Ливане, где проживала семья Седы. Здесь произошла их первая встреча.

Седа слышала, что приехал один американский армянин, но ранее не виделась с ним.

«Я открыла дверь и помню этот взгляд: борода, светящиеся глаза. Он мне широко улыбнулся. Я показывала ему нашу школу, наше село, тогда, я поняла, что Монте нравится говорить со мной. Вскоре он стал для нас как членом нашей семьи. Когда он приезжал в Айнчар оставался всегда у нас, но ничего не говорил», - вспоминает Седа.

«Однажды мы были на экскурсии, там были мои одноклассники, учителя, и пришел Монте. Я помню, что была в джинсах и белой рубашке, волосы были длинные. Я увидела Монте и поспешила с ним поздороваться: «привет, Монте, как ты?», но он вдруг поцеловал меня. Я вся покраснела, ведь там была вся школа, не знала что сказать, кроме того, что в Америке так принято здороваться! Спустя годы Монте мне признался, что волосы так блестели, что он просто не удержался», - рассказывает Седа.

После Седа переехала в Бейрут к своей другой сестре. Монте иногда навещал ее.

«Я замечала его взгляд, но убеждала себя, что он не влюблен в меня. Он узнал, что привезли один фильм, который я хочу посмотреть, он предложил сходить на следующей неделе, когда он приедет. Он даже билеты купил, но так и не приехал. Спсутя неделю я узнала, что Монте исчез. Так и наше официальное свидание не состоялось», - отмечает Седа.

Она долгие годы не знала, где находится Монте. Спустя некоторое время, она прочиатла в газетах, что Монте арестован во Франции, и находится в тюрьме.

«После этого мы узнали, что Монте связан с АСАЛА», - вспоминает Седа.

Из рассказов Седы известно, что Монте 6 июня 1988 года писал, что люди, которые готовы безвозмездно служить своим принципам даже ценой лишения свободы, хорошие люди.

«Здесь (в тюрьме – ред.) нелегкая жизнь, но в некоторых смыслах интересная. Мне бы очень-очень-очень не хотелось попасть сюда, но, тем не менее, в период пребывания здесь я приобрел хороших друзей. Удивительно, что зачастую именно здесь лучшие люди проводят много лет, а разного рода отбросы остаются на свободе. Хорошие люди не успокаиваются до тех пор, пока не осуществляют свои принципы, даже если их враги сильнее и могущественнее. И, приступая к конкретным действиям, они непроизвольно оказываются в опасности, и вероятность того, что они окажутся в таком месте, становится выше. Мы общаемся друг с другом и учимся друг у друга», - писал Монте.

По словам Седы, Монте никогда не был спокойным человеком.

«Монте по отношению к своим близким был более требовательным. Из-за своей неподкупности у него всегда было много врагов. Необходимость действовать во имя народа и от имени народа возлагала огромную ответственность, и Монте каждую минуту осознавал существование этого тяжелейшего бремени», - говорит Седа.

«…Тебе, наверное, уже понятно, что я люблю придерживаться своих принципов и убеждений, выполнять свою работу. Наверное, для тебя также однозначно, что я попытаюсь использовать все это в рамках армянской освободительной борьбы или хотя бы во благо армянства в моем понимании (скажу также, что я всегда пытался подходить к этому вопросу с научной точки зрения и убежден, что если мой подход верен не на 100%, то во всяком случае искренен и реален).

Однако потребность в развитии, в том, чтобы учиться на ошибках прошлого, есть всегда, и есть необходимость в том, чтобы, учитывая нынешнюю ситуацию, предпринимать шаги по построению будущего. Если эти дела осуществляются во имя народа или нации и требуют, чтобы самые преданные народу, патриотичные элементы каждый день сталкивались со смертью, то это означает, что на тех, кто в той или иной форме играет в этом деле основную роль, лежит огромная ответственность.

Никто не имеет права на бездумные поступки, никто не имеет права, идя на поводу у своих чувств, делать неправильные (но «искренние») расчеты. Никто не имеет права быть неосторожным или беззаботным. Вопреки действительности, от имени нашего народа, под именем борьбы и ценой крови наших беззаветно преданных друзей в последние годы совершаются бесчеловечные, вредные и действительно глупые поступки. Не думаю, что должен приводить тебе примеры», - писал 25 августа 1983 года Монте.

Сохранилось также стихотворение, которое Монте сочинил в тюрьме и посвятил Седе. Оно датировано 1988 годом:

Вокруг стены и запреты,

Вокруг грусть и темнота,

Вокруг холод и враги,

Но я нашел свободу и свет,

Нашел радость и надежду,

Нашел – в твоей памяти.

«Самые трудные дни в жизни Монте были в 1983 году, когда распалась организация АСАЛА. Но он нашел способ позвонить мне и сказал, что любит меня... и снова пропал. Он мне приказал, чтобы я даже не пробовала его разыскать, но что он найдет. Спустя годы, я его спросила, почему он позвонил и признался в любви. Он ответил, что на 95% был уверен, что будет убит, перед смертью хотел, чтобы я знала, что я – единственный человек, к которому он испытывает это чувство», - вспоминает Седа.

Долгие годы Седа не получала вестей от Монте. Спустя некоторое время, ей пришлось навестить его в тюрьме.

В ноябре 1985 года Мелконян был арестован в Париже и приговорён к 6 годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. В начале 1989 года он был освобождён и выслан в Южный Йемен, куда он отправился уже вместе с Седой.

Монте и Седа считали себя уже женатыми.

«Документы тогда значения для нас не имели», - отмечает Седа.

6 октября 1990 года Монте прибыл в Ереван. Вместе с Седой они жили в общежитии. Монте начал планировать свадьбу еще будучи в заключении. По словам Седы, он был увлечен подготовкой к свадьбе, «постоянно об этом говорил».

3 августа 1991 года в Армении Монте и Седа обвенчались в Гегарде.

Однажды Монте спросили, почему у них нет детей. Монте ответил:«нет времени».

В 1991 году вместе с Седой они отправились в Карабах, где сразу по прибытию, Мелконян стал участвовавать в боях за населённые пункты Бузлук, Манашид, Эркедж, Шаумянского района. Был назначен начальником штаба Корнидзорского отряда.

Летом 1992 года азербайджанская армия, стремясь захватить село Мачкалашен и оттуда двинуться дальше к Шуши, столкнулась с отрядом Монте Мелконяна. Остановив противника, бойцы Мелконяна тем самым обеспечили безопасность Арцаха с юга.

Возглавив Мартунинский оборонительный район, весь следующий год Монте успешно защищал его. Затем он участвовал в Кельбаджарской операции, в боях на территории Мардакертского и Аскеранского районов.

Седа вспоминала, что в Карабахе Монте было очень непросто.

«В Карабахе ему было очень непросто: против него боролись и некоторые местные группы, и силы извне. Его было легко обмануть, как интеллектуала, и одновременно наивного человека, и многие этим пользовались. Наивность – вторая сторона чистоты. В ранние годы наивности было больше, с течением времени жизненный опыт, испытания сделали его более зрелым», - говорила Седа.

Монте участвовал в оборонительных и освободительных боях практически во всех районах Карабаха, завоевав всенародную любовь и уважение. Ему принадлежат слова: «Если мы потеряем Арцах - мы перевернем последнюю страницу истории армянского народа».

Генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос) так характеризует героя: «Монте Мелконян был одним из лучших лидеров, который благодаря своей харизме смог объединить под одним началом командиров, защищающих Нагорный Карабах от Азербайджана».

По словам Тер-Тадевосяна, для Монте Мелконяна не существовало слова «отступление»: «Там, где была поставлена задача защищать, отрядам под руководством Монте удавалось не только защитить, но и освободить другую территорию. Он был надежным командиром, которому доверяли солдаты. Он разрабатывал военную стратегию при отсутствии необходимого количества оружия, и это ему удавалось, так как его военная стратегия сформировалась в бою».

12 июня 1993 года в селе Марзили Монте и его солдаты столкнулись с БМП и солдатами азербайджанских воинских формирований, завязался бой, в котором Монте Мелконян погиб.

«Арцах – моя первая, но не последняя победа», - говорил Монте. В своих письмах к Седе, он отмечал, что в его жизни есть две любви, которые невозможно отделить друг от друга – любовь к Родине и любовь к Седе, девушке, которая также, как и он, не родилась в Армении, но считает ее своим домом.

«Иногда Армения дает мне такие чувства, которые я больше нигде не чувствую. Мы приехали на поле Бердзора, посмотрела – вокруг маки, в приближающемся вечере чувствовалось дыхание дождя. Сердце наполнилось. Наверное, я такое чувствовала только при виде Монте», - спустя годы вспоминает Седа.

На вопрос, что ели бы Монте был жив, где бы он сейчас находился, Седа отвечает, что «его бы не могло быть в живых».

Вместе с тем, Седа говорит, что нет жизни без Монте.

«Монте здесь. Я его чувствую», - отмечает она.

В настоящее время Седа живет в Америке, она вышла замуж во второй раз – за друга Монте. Ее сына зовут - Саро- Монте.

«Когда я думаю о своем замужестве, понимаю, что я не вышла замуж за какого-то американца, ирландца, я вышла за друга Монте. Мне кажется, если бы он не относился к Монте также, как и я, мы бы никогда не смогли быть вместе. Он это тоже принимает. Наш сын – это дар. Он оочень хорошо знает о Монте, он мне част говорит: «Мам, я так бы хотел встретиться с Монте...».

За исключительные заслуги в организации защиты Нагорно-Карабахской Республики, проявленное мужество и личную отвагу Монте Мелконян посмертно был удостоен высшего звания НКР «Герой Арцаха», став кавалером ордена «Золотой Орел».

Монте Мелконян похоронен на кладбище героев «Ераблур» в Ереване.