С миром и надеждой для всего человечества

PanARMENIAN.Net - Светила научного мира предсказывают небывалый скачок в науке в 2017 году. Доказательство тому - открытия, совершенные уже в первом месяце. Полусинтетическая жизнь и сверхпаразиты: PanARMENIAN.Net представляет наиболее выдающиеся научные события января 2017 года.

Астрономия

Автоматический космический зонд NASA «Кассини», исследующий Сатурн и его спутники уже почти 20 лет, должен завершить свою миссию в сентябре 2017 года. К концу января аппарат прислал на Землю новые фотографии колец Сатурна, сделанные с беспрецедентным разрешением - их разрешение теперь достигает 550 метров на пиксель.

Как отмечают представители научной программы, новые снимки внешней области колец дают ученым возможность лучше изучить мелкие особенности колец, которые наблюдались и ранее.

25 января в 8.45 по ереванскому времени мимо Земли пролетел астероид 2017 BX. Его размер составил 4–14 м, он прошел в 261 тыс. км от Земли – в 2/3 расстояния до Луны.

Астероид двигался со скоростью 26 700 км/ч. Это уже второй астероид, пролетевший мимо Земли за последние три недели. По оценкам ученых, небесное тело было слишком маленьким и медленно летящим, чтобы нанести Земле серьезные повреждения. Если бы он достиг Земли, то сгорел бы еще в атмосфере.

Биология

Ближайшие родственники человека – шимпанзе, отличаются довольно суровым нравом, особенно, если это касается конкуренции и доминирования в стае. Ученые описали случай в Сенегале, когда несколько самцов-шимпанзе убили вожака стаи и обглодали его труп. Для убийства они использовали камни и палки. Как отмечают исследователи, вожак по имени Фудуко ранее был изгнан из стаи из-за дружбы с другим самцом, потерявшим высокий статус. Вернувшись и возглавив стаю, Фудуко нажил себе врагов, которые и совершили убийство.

Так называемые «искусственные клетки» представляют собой крошечные структуры, внутри которых находятся цепочки ДНК, позволяющие этим структурам синтезировать РНК. Итальянским ученым удалось создать «искусственные клетки», способные «общаться» с настоящими, например, с одноклеточными микроорганизмами.

Находясь рядом с бактериями, вырабатывающими специфические химические вещества, такие «искусственные клетки» начинают синтезировать специальные белки, служащие средством коммуникации. Исследователи считают, что такие клетки можно будет использовать в качестве посредников между организмами, неспособными к коммуникации. Также они могут быть полезны при борьбе с инфекциями – с их помощью можно будет нейтрализовывать колонии бактерий в организме.

Специалисты из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии пошли еще дальше, изменив в своем эксперименте саму основу жизни и создав полусинтетические стабильные бактерии. Известно, что генетический код всех форм жизни на Земле шифруется при помощи последовательности нуклеотидов четырех типов, содержащих аденин, гуанин, цитозин или тимин, обозначаемые буквами A, G, C, T соответственно.

Ученые модифицировали бактерию E. Coli, добавив в ее генетический код еще два нуклеотидных основания — X и Y. Генетический код новой бактерии состоит из двух пар обычных нуклеотидов и еще одной, добавленной искусственно.

В недалеком будущем люди, нуждающиеся в трансплантации органов, не будут годами дожидаться донора – все необходимое можно будет выращивать в организмах животных, например, свиней. 26 января группа ученых из нескольких стран заявила о том, что впервые создала зародыш из клеток человека и свиньи. Специалисты ввели стволовые клетки человека в эмбрион свиньи, а затем имплантировали эмбрион в матку свиноматки и позволили ему расти. После четырех недель стволовые клетки развились в несколько различных типов, которые предшествуют формированию сердца, печени и нервных клеток. Это была первая демонстрация того, что межвидовая трансплантация органов является реальностью.

Физика

Водород – самый распространенный элемент во Вселенной. Для того, чтобы этот бесцветный газ перешел в металлическое состояние, необходимо приложить гигантское давление – например, как в недрах Юпитера. К концу января выяснилось, что спустя 80 лет после предсказания физики наконец смогли перевести водород в состояние металла в земных условиях.

Ученые поместили водород в алмазный контейнер, охладили его до 5,5 кельвинов и приложили огромное давление. Переход водорода в это состояние интересен тем, что в форме металла водород способен проводить электрический ток без сопротивления при комнатной температуре. Однако многие ученые скептически относятся к открытию, поэтому эксперимент придется повторить.

Археология

Янтарь – прекрасный инструмент для археологических исследований, поскольку он способен держать в сохранности животных, существовавших миллионы лет назад. Недавно ученые обнаружили неизвестное ископаемое насекомое в кусочке янтаря из Бирмы, оценив его возраст в 100 млн. лет. У странного существа треугольная голова и большие выпуклые глаза, а также длинное и тонкое тело, длинные ноги – очевидно, оно быстро перемещалось и, судя по строению головы и шеи, имело обзор в 180 градусов. Находку нельзя отнести ни к одному из существующих отрядов насекомых – строение найденного насекомого не совпадает со строением ни одного из ныне известных.

Энтомология

Энтомологи недавно обнаружили ос-сверхпаразитов, управляющих поведением других ос-паразитов. Прямо сюжет фильма ужасов. Жертвами тут выступают осы-орехотворки, паразитирующие на деревьях и их листьях в форме шишкообразных наростов, внутри которых растут личинки новых ос. Когда оса готова к жизни за пределами нароста, она прогрызает его и улетает. Но некоторые особи лишь выгрызают отверстие размером со свою голову и, засунув ее в отверстие, умирают. Ученые выяснили, что поведением последних управляют обитающие в их головах другие осы-сверхпаразиты, заставляя ос-орехотворок прокладывать путь наружу, поскольку сами не способны разгрызть кору дерева. Затем они прогрызают голову хозяина и выбираются наружу.

Космонавтика

16 января в возрасте 82 лет скончался Юджин Сернан – последний побывавший на Луне человек. Сернан был одним из 14 астронавтов, которые были отобраны для полета на Луну в октябре 1963 года. В 1966 году он совершил полет в космос в качестве второго пилота Gemini 9A, в 1969-м — в качестве пилота Apollo 10 и уже в ранге командира в 1972 году на борту Apollo 17. «Покидая Луну в районе Таурус-Литтров, мы уходим так же, как и пришли, и, с Божьей помощью, вернемся — с миром и надеждой для всего человечества. Удачи экипажу Apollo 17» — так звучат последние слова, произнесенные человеком на Луне.