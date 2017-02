Что читают и рекомендуют PANовцы Ко Дню дарения книг в Армении



Накануне Дня дарения книг в Армении PanARMENIAN.Net выделил те произведения, которые оказали определенное влияние на наше восприятие мира, оставили неизгладимые впечатления или просто подарили приятные моменты. Мы надеемся, что обогатим ваш список литературы, и, почему бы и нет, поможем узнать немного больше о нас. PanARMENIAN.Net - Николай Торосян - главный редактор Курт Воннегут - «Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник» «Верни мне молодость, верни молодость! Верни мне...», - кричит главный герой, встречая своего создателя. Книга, написанная от имени выдуманного Воннегутом писателя Килгора Траута (альтер эго автора), является подарком автора самому себе к 50-летию. Книга описывает всю жизнь и весь пройденный путь безызвестного писателя, который, наконец, предвкушает удовольствие от вручения ему литературной премии. Приводятся отрывки из множества фантастических и слегка запутанных рассказов. Воннегут со свойственной ему простотой и ясностью заставляет задуматься о главных и второстепенных вещах. В чем для меня главный посыл книги? В том, что «не старейте раньше времени, пожалеете». Арман Гаспарян - журналист Айзек Азимов - трилогия «Основание» Из названия можно сделать вывод, что имеем дело не с одним, а сразу с тремя романами фантаста, однако, на самом деле, это не так, просто из-за огромного объема материала Азимов решил разделить свою историю на три части, создав одно из самых изобретательных и богатых научно-фантастических произведений всех времен, которое не только множественными ветвями переплетается с другими произведениями (например, «Я, робот») автора, но и в дальнейшем получило 2 продолжения и 2 приквела, в общем превратившись в эпическое произведение в семи томах. После падения Галактической Империи у человечества остается 2 пути - или на десятки тысяч лет вновь очутиться в средневековом мраке, или же с помощью специальной формулы, разработанной гениальным ученым Гэри Селдоном, быстро восстановить вторую Империю, естественно, не без потерь. Самсон Ованнисян - журналист «Не надейтесь избавиться от книг!» Два современных больших интеллектуала европейской культуры - Жан-Клод Карьер и Умберто Эко - беседуют об одним из феноменов человеческой цивилизации - истории, настоящем и будущем книги. В этой безмерно содержательной книге, имеющей энциклопедическую ценность, просвещенные авторы касаются интересных страниц истории книги и письменной культуры - от древних клинописей до современных электронных книг, и по-новому интерпретируют феномен книги. Книга является продолжением мысли человека: мир книг - это мир людей, и наоборот, история книги в конце концов является историей людей, а ее прошлое и будущее тесно переплетены с прошлым и будущим человечества - это ось беседы авторов. При помощи убедительных доводов Карьера и Эко показывают, что в эпоху современных технологий традиционная книга продолжает оставаться жизнеспособной наряду с другими информационными накопителями и электронными приспособлениями для чтения, и даже более того - традиционная книга незаменима во всех отношениях. Юлианна Лалабекова - журналист Маргарет Этвуд - «Рассказ служанки» Лауреат Букеровской премии, канадская писательница Маргарет Этвуд, являющаяся также известной феминисткой, написала прекрасный роман - «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale), за который и была награждена престижной премией. Написанное в жанре антиутопии произведение на первый взгляд может показаться немного сложным для восприятия, однако поднимает важный вопрос, актуальный и в Армении,- проблему прав женщин: несмотря на то что в нашей стране женщины и мужчины равны перед законом, зачастую именно женщины становятся жертвами дискриминации со стороны общества. Представьте мир, в котором женщинам запрещено почти все - иметь собственность, работать, любить, читать, писать, учиться, участвовать в вечеринках, повторно выходить замуж, даже разговаривать, и оставлено только одно право и обязанность, мир, в котором женщин в случае несоответствия правилам просто списывают, как устаревший предмет. Это произведение стоит прочитать. Как говорится в книге: «Читайте, пока это еще разрешено». Асмик Ванцян - журналист Уильям Сароян - «Человеческая комедия» «Любовь бессмертна и дает бессмертие всему, что нас окружает. А ненависть умирает ежеминутно». Из числа множества прекрасных книг, заслуживающих внимания, есть одна, к которой хочется возвращаться снова и снова – «Человеческая комедия» Уильяма Сарояна. Только прочитав эту историю, понимаешь, почему Сароян посвятил ее своей матери и так досадовал, чтобы нашелся хороший переводчик, который бы перевел книгу на армянский, чтобы Тагуи Сароян смогла прочитать на родном языке, теми буквами, которые ей понятны и которые возвращают на родину. Эта книга дарит полноту жизни, ведь ее герои такие же, как мы: они сомневаются,испытывают страх, любят, тоскуют, делают ошибки, но после встают и продолжают свой путь. Сароян со свойственной ему уверенностью приводит к мысли, что ничего не кончается, ни любовь, ни доброта, ни «человеческая комедия», в которой мы все живем. Кристина Кюрклян - журналист Милан Кундера - «Смешные любови» В «Смешные любови» Кундеры вошли рассказы, которые он написал до переезда во Францию, в 1960-х годах в Чехии. Рассказы относятся к наиболее зрелой прозе Кундеры. По восприятию автора, смешная или забавная любовь в реальности очень странная и грустная. Рассказы подходят для легкого чтения или же можно углубиться в мир героев, пытаясь понять их иррациональное поведение и причины, по которым они совершали те или иные поступки. Лусинэ Даллакян - журналист Мариам Петросян - «Дом, в котором…» «…Но ты мне вот что скажи. То, что я видел… это ведь было на самом деле?» В своей первой книге мультипликатор Мариам Петросян смогла создать фантастический, многоструктурный мир отдельно взятого, неизвестно где находящегося Дома с удивительно яркими и полноценными персонажами. Художница смогла реалистично описать мир, в котором нет времени или оно находится в руках одного человека, где стены не остаются без надписей и рисунков о больших тайнах, где в одной группе собираются все послушные зануды, а в другой - все неуправляемые психи. Где есть только «Дом», «Наружность» и «Лес», в который можно уйти, выйдя из комнаты. Книга не только увлекает собирательством пазлов из множества хитроумно сплетенных в сюжет загадок, но и подобно палиндрому - в конце повествования приходит к началу книги, позволяя осмыслить и увидеть все по-новому. «Улыбка, малыш, улыбка - лучшее, что есть в человеке. Ты не совсем человек, пока не умеешь улыбаться». Диана Джанинян - журналист Джордж Оруэлл - «1984» «Большой Брат следит за тобой». Роман-антиутопия о сопротивлении режиму тотального контроля над сознанием и волей. Война - это мир, свобода – это рабство, незнание – сила - вот лозунги которым обязаны следовать жители Океании, стране где царит культ личности, а мыслепреступление карается смертью. Здесь не существует правды – ее можно изменить росчерком пера, истории – ее диктует Внутренняя Партия, мыслей и чувств – их заменяет слепое следование уставам Партии. Главный герой — Уинстон Смит, работник министерства правды решается бросить вызов системе. Кто победит в этой борьбе – бунтарский дух или слепое послушание, свобода воли или двоемыслие, человек или система? Србуи Мартиросян - журналист Габриэль Гарсиа Маркес - «Хроника объявленной смерти» Роман «Хроника объявленной смерти» Маркеса начинается с конца: уже в первой главе братья Викарио решают убить Сантьяго Назара, когда узнают, что именно по его вине их сестра потеряла девственность (не выясняя, действительно, ли это так, ибо как говорят, маленькая белая ложь никому не повредит). Роман представлен как реальные факты, в котором мы видим гендерную тему, вопросы мачизма, общественную апатию и, конечно же, блестящий черный юмор Маркеса. Каро Саакян - фотограф Гомер - «Илиада» и « Одиссея» Приписываемые древнегреческому поэту Гомеру поэмы «Илиада» и «Одиссея», созданные, вероятно, в VIII веке до н. э. или несколько позже, имеют сильное воздействие на впечатлительного читателя. Поэмы, повествующие о неисчерпаемой энергии человека, большом терпении и готовности противостоять жизненным проблемам, написаны на богатом языке. Прочитав один из старейших памятников древнегреческой литературы в оригинале еще в школьные годы, я был впечатлен богатыми и яркими образами произведения, интересными эпизодами, рассказывающими о греческой мифологии, героическими элементами в «Илиаде» и мифическими, приключенческими и повседневными элементами в «Одиссее», которые, объединившись, вовлекают читателя, заставляя его погрузиться в сказочный мир поэм и почувствовать себя одним из героев книги. Кристина Айвазян - переводчик Артуро Перес-Реверте - Кожа для барабана, или Севильское причастие Роман современного испанского писателя многослоен: здесь и детектив, и любовная история, и церковные тайны, и большой бизнес. Хакер проник в компьютерную сеть Ватикана. Перед Отцом Лоренсо Куартом стоит ясная и конкретная задача, ему приходится не только провести расследование, но и вникнуть в сложные вопросы морали. Он стоит перед выбором и должен противостоять искушению. Но главным героем книги, наверное, является Севилья с ее узкими улочками, многовековыми зданиями и ароматом апельсина. Автору удалось передать атмосферу города, умело раскрыть перед читателем его тайны, легенды и перенести в повседневную жизнь. Гаянэ Игитян - Глава отдела маркетинга и коммуникаций Харпер Ли - «Убить пересмешника» Первая изданная книга писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника» (To kill a Mockingbird), за которую она в 1961 году получила Пулитцеровскую премию, стала классикой американской литературы и до последнего времени считалась единственным произведением автора. Ее можно читать в любом возрасте. 