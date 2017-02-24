Пулитцеровские фотографии

PanARMENIAN.Net - В 2007 году фотожурналистка Рене Си Баер (Renée C. Byer) стала обладательницей Пулитцеровской премии за фотосерию («Mother's Journey») о стойкости матери-одиночки Синди и умирающего на ее руках сына, которые проигрывают в борьбе с раком.

Рене запечатлела историю борьбы с раком одиннадцатилетнего мальчика по имени Дерек Медсен.

Есть мнение, что по задумке автора, должна была получиться жизнеутверждающая серия о победе над горем, болью и ужасной болезнью. Однако Дереку поставили смертельный диагноз.

В серии фотографий мама Дерека вместе со своим сыном. Они не хотят верить в роковой диагноз и продолжают бороться изо дня в день. Синди лишается работы и каждый день проводит с сыном. Она находит в себе силы жить и делает последние месяцы Дерека счастливыми. На всех фото из серии - они изображены вместе. Синди играет с сыном, учит его водить машину, ходит с ним на прогулки.

Шокирующая серия снимков Рене Си Баер передает любовь, боль, трагедию, борьбу за жизнь.

В мае 2006 года Дерек умирает у матери на руках.

На последней фотографии – похороны Дерека, мать несет гроб сына.

Не смотря на Пулитцеровскую премию и то, что фотографии получили признание, были те, кто осуждал Си Баер, обвиняя ее в нарушении журналисткой этики: насколько было правильным показывать смерть ребенка и его похороны?

«Серия мне не кажется спекулятивной. Это серия прежде всего о любви матери к ребенку и о борьбе, о том, как они вместе борются с недугом. Причем, судя по фото, серия была снята с позволения матери, поэтому здесь, мне кажется, этически фотограф не перешла какую-то грань. Надо смотреть не только на то, что было изображено, но и на контекст, на то, какие последствия это могло иметь. Нередко после публикаций таких серий люди начинают себя иначе вести, например, родители становятся внимательней к своим детям, к их здоровью. Серия очень жёсткая, бескомпромиссная и, к сожалению, с плохим концом. Но я её появление не осуждаю», - такое мнение выразил Олег Бакулин, заведующий кафедрой фотографии, преподаватель факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова.

Серия снимков Си Баер откровенна и бескомпромиссна, она показывает жизнь матери и сына, такой, какой она была.