Пулитцеровские фотографии
Снимки, которые не лгут
Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net начинает рассказывать об этих фотографиях, изменивших мир.
24 февраля 2017
PanARMENIAN.Net - В 2007 году фотожурналистка Рене Си Баер (Renée C. Byer) стала обладательницей Пулитцеровской премии за фотосерию («Mother's Journey») о стойкости матери-одиночки Синди и умирающего на ее руках сына, которые проигрывают в борьбе с раком.
Рене запечатлела историю борьбы с раком одиннадцатилетнего мальчика по имени Дерек Медсен.
Есть мнение, что по задумке автора, должна была получиться жизнеутверждающая серия о победе над горем, болью и ужасной болезнью. Однако Дереку поставили смертельный диагноз.
В серии фотографий мама Дерека вместе со своим сыном. Они не хотят верить в роковой диагноз и продолжают бороться изо дня в день. Синди лишается работы и каждый день проводит с сыном. Она находит в себе силы жить и делает последние месяцы Дерека счастливыми. На всех фото из серии - они изображены вместе. Синди играет с сыном, учит его водить машину, ходит с ним на прогулки.
Шокирующая серия снимков Рене Си Баер передает любовь, боль, трагедию, борьбу за жизнь.
В мае 2006 года Дерек умирает у матери на руках.
На последней фотографии – похороны Дерека, мать несет гроб сына.
Не смотря на Пулитцеровскую премию и то, что фотографии получили признание, были те, кто осуждал Си Баер, обвиняя ее в нарушении журналисткой этики: насколько было правильным показывать смерть ребенка и его похороны?
«Серия мне не кажется спекулятивной. Это серия прежде всего о любви матери к ребенку и о борьбе, о том, как они вместе борются с недугом. Причем, судя по фото, серия была снята с позволения матери, поэтому здесь, мне кажется, этически фотограф не перешла какую-то грань. Надо смотреть не только на то, что было изображено, но и на контекст, на то, какие последствия это могло иметь. Нередко после публикаций таких серий люди начинают себя иначе вести, например, родители становятся внимательней к своим детям, к их здоровью. Серия очень жёсткая, бескомпромиссная и, к сожалению, с плохим концом. Но я её появление не осуждаю», - такое мнение выразил Олег Бакулин, заведующий кафедрой фотографии, преподаватель факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова.
Серия снимков Си Баер откровенна и бескомпромиссна, она показывает жизнь матери и сына, такой, какой она была.
Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сокровища некрополя в армянском Карашамбе
Как нас «принуждают» к покупкам в магазинах
Почему стоит запретить свободную продажу антибиотиков?
История суррогатной матери для пары, 16 лет не имевшей детей
Partner news
В центре внимания
Другие статьи раздела
Камень, побеждающий время Армянский туф – как бренд и главный национальный строительный материал
Как «Сасна црер» сложили оружие Захватчики здания ППС в Ереване задержаны
Что произошло ночью в Ереване Краткая хроника последних развитий вокруг захваченного полка ППС
Другие статьи
Последние новости
В Ирландии ураган повредил знаменитое 200-летнее дерево из «Игры престолов» Проспект буковых деревьев Дарк Хеджес расположен в графстве Антрим в Северной Ирландии и является одним из самых популярных туристических достопримечательностей региона
За сутки в Афганистане ликвидировали 47 террористов ИГ Силовики в ходе боевых действий в различных провинциях Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 50 боевиков, в том числе 47 членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), передает РИА Новости.
Оганян: В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом В урегулировании карабахского конфликта окончательное слово должно быть за Степанакертом. Об этом на съезде альянса «Оганян – Раффи – Осканян» 25 февраля заявил экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.
Баласанян: Азербайджан не идет по пути мирного урегулирования в Карабахе Азербайджан потерял убитыми по крайней мере пять военнослужащих в ходе попытки наступления по юго-восточному и восточному направлениям линии соприкосновения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян.
Новости партнеров