Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»

PanARMENIAN.Net - На площади свободы в Ереване проходит сидячая демонстрация в защиту Саркисяна. PanARMENIAN.Net поговорил с демонстрантами, проводящими необычно морозные для Еревана дни в борьбе за свободу «Хлеб приносящего».

Ночь на 1 марта на площади Свободы провели 16 человек, большинство из них - студенты и школьники.

16-летний Нарек Степанян, на вопрос, почему он решил присоединиться к демонстрантам отвечает: «Просто невозможно не оценить поступок Арутра Саркисяна, это несправедливо, что его арестовали».

«Родители, конечно, против того, что я здесь, но я так решил», - признается он.

Среди протестующих – сестры члена вооруженной группы Ованнеса Арутюняна – Асмик и Тамара Арутюняны.

Ованнес Арутюнян получил ранение в ногу в ночь на 26 июля и был перевезен в больницу. В настоящее время он находится в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен». Ему предъявлены обвинения по п.1 ч.3 ст.219 (Захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи, совершенные организованной группой) и ч.3 ст.235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – совершенные организованной группой) Уголовного кодекса РА.

«Главное наше требование – это немедленное освобождение Артура Саркисяна. Он получил ранение еще при войне (Карабахская война - ред.), он болен, его не имели права вообще арестовывать, ему противопоказаны такие условия, в которых он сейчас находится», - говорит Тамара.

«Поэтому мы пошли на этот шаг, потому, что у нас не было другого выхода», - отмечает Асмик.

Асмик Арутюнян 32 года, она замужем, имеет троих детей, в январе 2017 года она прилетела из Москвы в Ереван, потому что «не могла оставаться вдалеке».

«Я поймала себя на мысли, что стала равнодушна к своей семье, даже к детям, не могла делать дела по дому. Все мысли были здесь, ведь это так несправедливо, и я прилетела на родину, чтобы помочь хоть как-нибудь», - рассказывает сестра Ованнеса.

«И мы будем продолжать протест до тех пор, пока нас не услышат, пока для начала не освободят Артура Саркисяна. Ведь его довели до того, что, будучи арестованным, при его слабом здоровьи, он объявил голодовку. Нельзя лишать хлеба того, кто принес хлеб», - отмечает Асмик.

«Кстати ночью, нам один человек принес пиццу. Мы спросили, кто он, выяснилось, что это друг Артура», - добавляет она.

По признанию демонстрантов, прохожие интересуются, что происходит, некоторые проходят равнодушно, кто-то высказывает свою солидарность, а одна женщина принесла им одеяла.

«Да, холодно, но что делать? Ночью мы попросили у одного из местных кафе воспользоваться их электричесвтом и включить здесь обогреватель, но наши полицейские не разрешили, они заявили, что «именнно вам нельзя». Но это ничего, мы никуда не уйдем, пока нас не услышат и не освободят Артура», - сказала Асмик.

«Сегодняшную ночь здесь провели 16 человек, но нас с каждым днем все больше», - отмечает Тигран Барсегян.

Вопрос о том, можно ли расценивать объявление сидячего протеста шагом безысходности вызвал возмущение у 29-летнего Тиграна.

«Если бы это была безысходность, нас бы здесь не было. Мы уверены, что добьемся результата. Артур Саркисян должен быть освобожден. И это для начала. В глобальном смысле – мы хотим смены режима, нужна власть, которая будет слышать голос людей. Власть, которая сделает все, чтобы люди не уезжали из Армении на заработки, а оставались здесь. Мы желаем видеть Армению страной для армян, где можно будет работать и на свою зарплату прокормить семью», - заявил Тигран.

По его признанию, он не мог не быть среди демонстрантов, поскольку в дни захвата здания полка ППС, «своими глазами видел, что происходило на Хоренаци».

Протестующие расположились у стены здания оперы и балета им. А. Спендиарова. Полицейские попросили их убрать со стен здания плакаты с требованиями и 28 февраля без каких-либо объяснений записали их имена и фамилии.

«Мы находимся под постоянным наблюдением полиции, они говорят, что делают это «для нашей безопасности», - говорит одна из демонстранток Элен Карагулян.

На 16 человек у них всего 3 спальных мешка. Инициатором сидячей акции протеса в защиту «Хлеба приносящего» Артура Саркисяна они называют Шагена Арутюняна (сына Шанта Арутюняна – ред.) и кроме своего выдвинутого требования – немедленного освобождения Саркисяна, их ничего не волнует. Собравшиеся уверены в правильности своего требования.

«Меня только удивляет, почему вы, например, не присоединились? Почему все не присоединяются?», - говорит один из демонстрантов.

По его мнению, нет ничего более естественного, чем требование об освобождении Артура Саркисяна.