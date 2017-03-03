// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Пулитцеровские фотографии

Пулитцеровские фотографии

«Одинокая еврейская женщина»

Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net рассказывает о снимках, которые не лгут.
3 марта 2017

PanARMENIAN.Net - Фотография, озаглавленная «Одинокая еврейская женщина» была сделана в Амоне (Amona) у Израильского разделительного барьера фотожурналистом агентства Associated Press Одедом Балилти 1 февраля 2006 года.

Тогда правительство Израиля выдвинуло решение, что Амона является лагерем нелегальных поселенцев и вне зависимости от того, израильские они граждане или нет – 10 000 полицейским было приказано силой выселить оттуда людей.

© Oded Balilty

Одна еврейская женщина (которая на фото – ред.) бросила вызов армии полицейских, экипированных для подавления протестов.

На снимке видно, что полицеские пытаются её отодвинуть с пути, чтобы установить на дома позади неё взрывные устройства. Полицейским удалось её оттолкнуть, и они чуть не затоптали женщину после этого.

По признаю Балилти, еврейка продолжала бороться и после этого, она кричала полицейским вслед проклятия на иврите.

Немногим известно, что фотожурналист Балилти провел много лет, освещая для агентства Associated Press события в Израиле и на палестинских территориях, однако, помимо съемки конфликтов и столкновений, он также документирует и более спокойные и сокровенные стороны: жизни улиц и окрестностей Тель-Авива.

С января 2012 года Балилти начал работу над фотоэссе, посвященным ультраортодоксальными общинам и включающим серии о традиционной еврейской свадьбе, похоронах хасидского раввина и подготовке к празднику Песах.

© Oded Balilty

Одед Балилти родился в 1979 году в Иерусалиме, основы фотожурналистики он освоил, когда работал в журнале Вооруженных сил Израиля. По завершении военной службы стал сотрудничать с агентством ZOOM 77 и ежедневной газетой Yedioth Ahronot.

В 2002 году, в разгар палестинской интифады, Associated Press наняло Балилти в качестве своего израильского штатного автора. В дополнение к этому Одед снимал выборы на Украине 2004 года и последующие за ними демонстрации, делал серию к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Балилти - был одним из 12 фотографов, отобранных для участия в престижном мастер-классе World Press Photo Joop Swart Masterclass в Амстердаме (2005).

Балилти является лауреатом не только Пулитцеровской премии 2007 года, также среди прочих его наград — World Press Photo, Pictures of the Year International, Atlanta Photojournalism и Headliner Awards.

Читайте также: Пулитцеровские фотографии:Снимки, которые не лгут

Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
Partner news
 Самое читаемое в разделе
Армяне диаспоры по Сарояну, Воннегуту и Довлатову
Любовь к родине осталась в песнях
Каждому свое кино
Десятка главных премьер 2017 года
Весенний телесезон
Десять сериалов, которые можно посмотреть этой весной
Что читают и рекомендуют PANовцы
Ко Дню дарения книг в Армении
Partner news
 В центре внимания
В Петербурге презентовали книгу карабахского писателя о погромах армян в Баку и Сумгаите

В Петербурге презентовали книгу карабахского писателя о погромах армян в Баку и Сумгаите В российско-армянском культурном центре «Вернатун» в Санкт-Петербурге прошла презентация двух книг известного карабахского писателя Левона Адяна: сборник повестей и рассказов «В то далекое лето» и роман «Отдаляющийся берег».

 Другие статьи раздела
За кулисами «Неизвестные» армяне в мире кино
Зимний телесезон Десять сериалов, которые можно посмотреть этой зимой
В начале было слово Рецензия на фильм «Прибытие»
Главная
Обзор: Культура
Другие статьи раздела
Культура
 Другие статьи
 Последние новости
Китаянка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира по шахматам В финале она на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победила украинку Анну Музычук - 1,5:0,5. Ранее по итогам четырех партий с классическим контролем была зафиксирована ничья 2:2.
В ФРГ можно будет выращивать коноплю в медицинских целях и купить по рецепту врача Управление и координацию этого процесса будет осуществлять специально созданное Агентство по контролю за каннабисом, находящееся в подчинении Федерального института по лекарственным средствам
Билеты на матч Армения-Казахстан поступили в продажу Матч состоится 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.
Премьер Армении - студентам: Горизонт, который мы обозначили, очень амбициозный Горизонт, который мы для себя обозначили, является очень амбициозным, мы уверены, что спустя некоторое время у нас будет страна, которой мы все будем гордиться. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян во время вручения стипендий в Национальном аграрном университете РА.
 Интервью
Татев Татоян, Абгар Хачатрян
Татев Татоян, Абгар Хачатрян:
Продавая искусство
Новости партнеров