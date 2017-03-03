PanARMENIAN.Net - Фотография, озаглавленная «Одинокая еврейская женщина» была сделана в Амоне (Amona) у Израильского разделительного барьера фотожурналистом агентства Associated Press Одедом Балилти 1 февраля 2006 года.

Тогда правительство Израиля выдвинуло решение, что Амона является лагерем нелегальных поселенцев и вне зависимости от того, израильские они граждане или нет – 10 000 полицейским было приказано силой выселить оттуда людей.

© Oded Balilty

Одна еврейская женщина (которая на фото – ред.) бросила вызов армии полицейских, экипированных для подавления протестов.

На снимке видно, что полицеские пытаются её отодвинуть с пути, чтобы установить на дома позади неё взрывные устройства. Полицейским удалось её оттолкнуть, и они чуть не затоптали женщину после этого.

По признаю Балилти, еврейка продолжала бороться и после этого, она кричала полицейским вслед проклятия на иврите.

Немногим известно, что фотожурналист Балилти провел много лет, освещая для агентства Associated Press события в Израиле и на палестинских территориях, однако, помимо съемки конфликтов и столкновений, он также документирует и более спокойные и сокровенные стороны: жизни улиц и окрестностей Тель-Авива.

С января 2012 года Балилти начал работу над фотоэссе, посвященным ультраортодоксальными общинам и включающим серии о традиционной еврейской свадьбе, похоронах хасидского раввина и подготовке к празднику Песах.

© Oded Balilty

Одед Балилти родился в 1979 году в Иерусалиме, основы фотожурналистики он освоил, когда работал в журнале Вооруженных сил Израиля. По завершении военной службы стал сотрудничать с агентством ZOOM 77 и ежедневной газетой Yedioth Ahronot.

В 2002 году, в разгар палестинской интифады, Associated Press наняло Балилти в качестве своего израильского штатного автора. В дополнение к этому Одед снимал выборы на Украине 2004 года и последующие за ними демонстрации, делал серию к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Балилти - был одним из 12 фотографов, отобранных для участия в престижном мастер-классе World Press Photo Joop Swart Masterclass в Амстердаме (2005).

Балилти является лауреатом не только Пулитцеровской премии 2007 года, также среди прочих его наград — World Press Photo, Pictures of the Year International, Atlanta Photojournalism и Headliner Awards.

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