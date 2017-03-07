PanARMENIAN.Net - АРФ «Дашнакцутюн» отмечает, что система государственного управления Армении нуждается в серьезных реформах. Согласно партии, вопрос Арцаха (Нагорный Карабах – ред.) не должен рассматриваться отдельно, Арцах - неотъемлемая часть армянского вопроса.

«В этом вопросе наша позиция неизменна - Арцах должен объединиться с Арменией. Независимость Арцаха для нас является временным решением стратегического значения.

Армения должна вести независимую внешнюю политику, основанную исключительно на национальном интересе и видении долгосрочного стратегического развития государства»,- говорится в предвыборной программе партии.

«Мы сами должны обеспечить безопасность нашей страны, хорошо понимая, что только подготовленность к войне может предотвратить войну. Заявления по данному вопросу об односторонних уступках делают более реальной угрозу начала войны.

Укрепить стратегическое сотрудничество между Республикой Армения и Республикой Арцах в экономической, финансовой, социальной, культурной и образовательных сферах.

Приложить усилия для того, чтобы Арцах участвовал в переговорах о своем будущем как полноправная сторона», - говорится в программе АРФ «Дашнакцутюн».

Согласно блоку «ЕЛК», Армении стоит в первую очередь предпринять меры для восстановления военного баланса между Арменией и Азербайджаном. «При сохранении воинственной риторики и агрессивной политики Азербайджана не должно быть и речи о взаимных уступках по вопросу Арцаха». Обязательным условием переговоров о взаимных уступках должно быть право на самоопределение Арцаха, твердая приверженность этому Азербайджана», утверждает «ЕЛК».

По мнению блока, присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу не способствует урегулированию карабахской проблемы.

Цель правящей Республиканской партии Армении (РПА) в том, чтобы окончательный статус Нагорного Карабаха определило население Арцаха. «Это принцип, от которого мы никогда не откажемся», - обещают в РПА. «Наш подход в том, что мы будем поддерживать все усилия, направленные на решение проблемы мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ. В то же время, мы будем продолжать всегда совершенствовать наши возможности обороны, чтобы противоположная сторона (Азербайджан – ред.) никогда не подумала, что есть какая-либо другая альтернатива мирному решению конфликта», - говорится в программе.

В РПА заявляют, что будут продолжать работать в направлении участия Арцаха в переговорах как полноправной стороны. «Усилия Республики Армения, Арцаха и диаспоры будут направлены на недопущение принятия военного варианта решения карабахского конфликта в международных организациях», - говорится в документе. РПА важным приоритетом для себя называет обеспечение социально-экономического развития Арцаха. «Республика Армения будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку политического и экономического развития Арцаха», - говорится в программе РПА.

В блоке «Осканян-Раффи-Оганян» (ОРО) считают, что и армяне и азербайджанцы хотят мира. ОРО отмечает: «Войны ведут авантюрные фигуры к несчастью для собственного народа».

Тем не менее, отмечает блок, армянский и азербайджанский народы будут продолжать жить бок о бок и для обеспечения безопасности Арцаха необходимо: поддерживать баланс сил между Арменией и Азербайджаном, так как «нарушение баланса сил чревато непредсказуемыми последствиями», поощрять общественную дипломатию между армянами и азербайджанцами, для продвижения доверия. Отмечается, что «без взаимного доверия бессмысленно говорить об урегулировании карабахской проблемы».

ОРО исключает любые односторонние уступки.

«Ключ к решению карабахского конфликта находится в Ереване, Степанакерте и в Баку, но последнее слово за жителями Арцаха. Без желания жителей Арцаха невозможно достичь какой-либо договорённости. Наш союз убежден, что решение этой проблемы в самоопределении Арцаха, а затем, в коррекции границ Республики Арцах и Азербайджана. Только будучи современной и развивающейся страной, с преуспевающей экономикой, мы сможем обязать другую сторону прийти к достойному решению конфликта и достичь устойчивого мира», - отмечается в заявлении «Осканян-Раффи-Оганян».

Они убеждены, что вопрос безопасности Армении и Карабаха касается армян всего мира.

Потому блок подчеркивает, что внешняя политика Армении должна быть основана на принципах независимости, суверенитета, баланса, реализма.

Блок «АНК-ДПА» в своей предвыборной программе отмечает, что необходимо приложить усилия для реализации плана, который был предложен Минской группой ОБСЕ и властями Армении в 2007 году, согласно которому, Нагорно-Карабахская Республика выступает в переговорах как полноправная сторона.

Согласно «АНК-ДПА», основа безопасности Армении и Нагорного Карабаха в том, чтобы «выйти из состояния блокады и войны с соседними странами и жить со всеми соседями в мире и согласии, что приведет к свободной торговле, экономическому сотрудничеству». «Примирение обеспечит безопасность Армении и Арцаха, который получит право на самоопределение. Положит конец потерям сотни солдат и мирных граждан в зоне конфликта, позволит остановить гонку вооружений и резко сократит бремя военных расходов на 4-5 % от ВВП. Утверждение мира позволит Армении участвовать в крупных экономических проектах, которые будут способствовать привлечению инвестиций, экономическому росту, созданию тысяч рабочих мест, повышению пенсий и зарплат. Все это не только остановит миграцию, но и создаст условия для массового возвращения граждан РА, покинувших страну», - говорится в заявлении.

«Реализация мирного плана, даже если не является достаточным, но это необходимое условие для создания в Армении прочной политической, экономической системы и нравственного исцеления», - отмечается в программе «АНК-ДПА».

Блок «Свободные демократы» одним из приоритетов внешней политики Армении называет международное признание и интеграцию и безопасность Арцаха. Программа предусматривает также модернизировать армию и обеспечить ее современным оборудованием, мирным путем достичь урегулирования карабахского конфликта посредством признания независимости Арцаха.

«Угрозы противника (Азербайджана – ред.) и отказ от национальных прав и суверенитета не могут быть ценой установления мира с ними», - отмечается в программе «Свободных демократов».

«Установление мира является многомерным и продолжительным процессом, который требует от всех сторон подготовки общества к миру, а не к войне, а также полной демократизации и либерализации политических систем. Перемирие должно быть обеспечено и поддерживаться, в первую очередь, политическими средствами и только в случае чрезвычайного положения, когда будут исчерпаны все политические меры и противник начнет атаку, необходимо применение силы», - говорится в программе «Свободных демократов».

Блок отмечает, что продолжительное вооружение Азербайджана, его отказ от всех предложенных вариантов урегулирования конфликта , также «отказ от решения проблемы путем мирных переговоров, пропаганда армянофобии на государственном уровне, постоянное нарушение режима прекращения огня и развязанная война (против НКР – ред.) в апреле 2016 года, говорит о максимально сдержанной политике Армении».

«Свободные демократы» предлагают предпринять конкретные шаги для того, чтобы прекратить гонку вооружений Азербайджана, потребовав у государств-членов Минской группы ОБСЕ не продавать оружие Азербайджану. «Тоже самое относится к союзникам Армении по ОДКБ», - отмечает блок.

Необходимо «исполнение договоренностей, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге: внедрение механизма мониторинга исполнения соглашений, увеличение возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ. Четырехдневная апрельская война 2016 года, требование международного расследования, грубых нарушений режима прекращения огня (Азербайджаном), грубые нарушения гуманитарного права поднимают вопрос об ответственности. Арцах должен быть свободным, демократическим и интегрированным», - говорится в предвыборной программе блока.

Подчеркивается, что карабахский конфликт является предметом обсуждения только в рамках Минской группы ОБСЕ, при соблюдении устава ООН и фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ, также сохранения соглашения о перемирии, установленного в 1994-95 г.

«Последствия карабахского конфликта можно преодолеть только путем признания причин его возникновения», - говорится в документе.

В программе партии «Армянское возрождение» Арцах упоминается лишь в контексте единства Армения-Арцах-Диаспора.

Блок «Царукян» отмечает, что конечная цель процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта заключается в международном признании Нагорно-Карабахской Республики. «Проблема должна быть решена путем мирных переговоров на основе консенсуса и компромисса. Судьба НКР без ее участия не может быть определена», - говорится в программе блока.

«Коммунистическая партия» Армении на момент публикации материала не продоставила программу своей партии.