PanARMENIAN.Net - «Годзилла» 2014 года, поставленная молодым режиссером Гаретом Эдвардсом, была довольно тепло принята зрителем и критиками. Среди нескольких попыток американцев «локализовать» существо из страны восходящего солнца этот фильм оказался ближе к классическому канону и духу оригинала. Эксперимент удался, и Legendary взялась за новую, не менее популярную тварь.«Конг: Остров черепа» только что появился на экранах, и PanARMENIAN.Net делится впечатлениями.

На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

С первых же секунд зрителю ясно дают понять – события новой картины разворачиваются в той же вселенной, что и «Годзилла» 2014 года. Более того – первые минуты картины – некая иллюстрация того, каким именно образом создатели нового мира намерены продолжить его расширение: схватка американского и японского летчиков на неизвестной земле – явный намек на то, что в дальнейшем мир окажется тесен для чисто американского Конга и японского Годзиллы. Далее – начальные титры, ненавязчиво повторяющие стилистику титров «Годзиллы», и предпоследний аккорд (о последнем и самом важном – в конце) – присутствие таинственной компании «Монарх», руководящей всем в фильме Гарета Эдвардса. Это даже не намеки, а прямой текст о том, что происходящее на экране – лишь ничтожная часть гигантской мозаики, состоящей из бесконечного противостояния титанических существ.

Режиссер Джордан Вот-Робертс – прекрасный выбор для визуализации столь амбициозного плана. Во-первых, он должен стереть весь тот сентиментализм, которым был насыщен фильм Питера Джексона 2005 года – «Кинг Конг» новозеландца был скорее ветхозаветной притчей и прекрасной иллюстрацией нестандартной любовной истории, но не фильмом о монстрах. Режиссеру это удалось на все сто процентов: новый Конг – не восьмиметровая горилла, фигурирующая в картине Джексона, а стометровое, прямоходящее божество, свирепая сила природы, суровый монстр, которому чужды сострадание и привязанность. Он – царь этого мира, и если нужно кого-то спасать, или растоптать, то только ради баланса, поскольку не менее древние существа, обитающие в недрах Земли, не дремлют и могут стереть все с лица планеты.

Во-вторых, Джордан Вот-Робертс выявляет совершенно изумительный авторский подход во время повествования. Используя тот факт, что события разворачиваются сразу после войны во Вьетнаме, режиссер постоянно пользуется штампами и ситуациями, чтобы подчеркнуть это. Здесь и прекраснейшее музыкальное сопровождение, состоящее полностью из антивоенных хитов 70-х, и крупные планы орудий – напалм в ящиках, нечаянно упавшая крупнокалиберная пуля, болтающая головой кукла с лицом Никсона, автомат Калашникова – трофей, приобретенный у убитых вьетконговцев. Во время просмотра иногда создается впечатление постмодернистского сна, в котором смешалось все – от «Апокалипсиса сегодня» Копполы до «Кинг Конга» Джона Гиллермина. Огромное количество ссылок (больше всего автор ссылается на легендарного «Хищника») – в картине можно найти «Олдбоя», и вдруг обнаружить, что смотришь «300 спартанцев». Джордан Вот-Робертс прекрасно чувствует настроения аудитории и преподносит в точности то, чего требует зритель – зрелище эпических масштабов, хороший вкус и ностальгию.

«Конг: Остров черепа» - стопроцентно развлекательное кино, чистейшее guilty pleasure – зрелище для глаз, от которого невозможно оторваться. Он не провисает, не пытается казаться слишком умным, не обещает того, чего не сможет показать. Последним и самым важным аккордом картины является сцена после финальных титров – в ней все точки над «i» будут поставлены, а после выхода из кинотеатра зритель станет искать на горизонте силуэт гигантского существа.