PanARMENIAN.Net - Фотография Рокко Морабито (Rocco Morabito) 1967 года «Поцелуй жизни» (The Kiss Of Life) - одна из самых известных, удостоившихся Пулитцеровской премии.

На ней запечатлены два электрика Рэндалл Чампион и Джей Томпсон висящие на столбе электропередач.

Линейные электрики Рэндалл и Джей проводили плановые работы по замене проводов, когда Рэндалл случайно коснулся одного из высоковольтных проводов, по которому шел ток. Разряд в более чем 4000 вольт мгновенно прошел через его тело, сердце не выдержало такой бешеной нагрузки и остановилось.

Бездыханное тело Рэндалла повисло на страховочных ремнях несколько секунд, пока его напарник Джей, не растерявшись стал делать ему искусственное дыхание прямо на столбе.

Положение обоих было очень неудобным, но иного выхода не было. Джей продолжал делать искусственное дыхание до тех пор, пока не пощупал у своего напарника «слабый пульс».

© Rocco Morabito

Только после этого, он отцепил страховку Рэндалла, и закинув его себе на плечо спустился с ним на землю. К тому моменту, когда прибыли сотрудники скорой помощи Рэндалл Чампион уже лежал на земле и пришел в сознание. Впоследствии он полностью выздоровел.

Фотограф Рокко Морабито направлялся в тот день снимать железнодорожную аварию и случайно обратил внимание на линейных монтеров, работающих на столбе.

«На задании я сделал несколько снимков и решил отправиться обратно, чтобы еще пофотографировать», - вспоминает Морабито.

Вернувшись к монтерам, он услышал крик и посмотрел наверх: один из них, Рэндалл Чампион, висел вниз головой на спасательном ремне, сбитый с ног напряжением в 4,000 вольт. Второй линейщик Джей Томпсон оказывал ему помощь.

«Я побежал звонить спасателям, а когда вернулся к столбу, то увидел, как Джей делает напарнику искусственное дыхание, бережно придерживая его за голову», - вспомнил фотограф. - Я отступал все дальше и дальше, пока не уперся спиной в дом, и сделал этот снимок».

Наконец Томпсон закричал: «Он дышит».

Так фотограф Морабито запечатлел момент, когда Чампион пришел в сознание, а его фото разлетелось по всему миру.