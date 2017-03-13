Массовые беспорядки в Батуми
Причины, ход событий, последствия и реакция властей
Вечером 11 марта в Батуми начались массовые беспорядки, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Поводом стал штраф на $80, выписанный водителю за парковку в неправильном месте. PanARMENIAN.Net рассказывает о причинах столкновений, их последствиях, а также реакции политических сил и правозащитников.
13 марта 2017
PanARMENIAN.Net - Как все началось
Как утверждают жители курортного города, после назначения начальником управления местной полиции Кахи Бухрадзе, патрульные стали применять жесткие штрафы в отношении нарушителей ПДД. По мнению жителей Батуми, часто эти штрафы были необоснованными. Так и 11 марта сотрудники ППС решили оштрафовать водителя, остановившего машину в неположенном месте, на 200 лари (80 долларов). Как выяснилось, мужчина, ехавший с похорон собственного сына, остановил машину напротив аптеки, поскольку его жене внезапно стало плохо. Подъехавшие патрульные не стали слушать объяснений, а после того как за оштрафованного батумца активно вступился другой горожанин, их обоих забрали в участок. Весть о задержанных быстро разлетелась по городу, и к зданию управления полиции Аджарии на улице Чавчавадзе около 22:00 по местному времени направилась агрессивная толпа в тысячу человек. Полиция задержала еще шестерых особо активных участников акции. После чего начались настоящие погромы, пишет MK.ru.
Массовые беспорядки в городе
Митингующие начали забрасывать здание полиции камнями и петардами, жечь патрульные автомобили. Хотя задержанных отпустили через час, беспорядки не стихали. Участники акции протеста пытались прорваться в здание Главного управления полиции, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать. Демонстранты также жгли покрышки и мусорные баки. Погромщики восемь часов разносили улицу. В другие районы города полиция их не пропускала.
В 06:00 утра по местному времени полиция начала спецоперацию, разогнав митингующих и задержав особо агрессивных участников. В результате беспорядков пострадали 33 человека, 15 из них сотрудники полиции. Все они были госпитализированы. Но уже 12 марта большинство из них покинули больницы. По словам руководителя минздрава города, в больнице остался лишь один пострадавший с сильным сотрясением мозга. За погромы было задержано до 40 участников акции. На данный момент административное заключение отбывают 7 человек. Остальные арестованные были отпущены под подписку, расследование беспорядков продолжается.
Последствия
Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе прервал визит в Турцию и в срочном порядке вернулся в Батуми. В город также выехал глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, чтобы на месте разобраться в ситуации. При этом Мгебришвили сообщил, что «полиция применила адекватную, пропорциональную силу».
«Я хочу сказать, что это предотвратило в городе больший акт вандализма. Обещаю, что все лица, которые были организаторами этого акта вандализма или принимали в нем участие, будут наказаны по всей строгости закона. Начато уголовное расследование. Ведется идентификация лиц. Несколько из них уже идентифицированы, и мы продолжаем работать»,- отметил глава МВД, добавив, что полиция будет применять силу в случае повторения беспорядков в Батуми или любом другом регионе Грузии.
Власти Аджарии подсчитывают вред, нанесенный погромщиками. По словам Зураба Патарадзе, в результате ночных беспорядков в Батуми инфраструктуре причинен значительный ущерб. Кроме того, в районе, где происходили беспорядки, было сожжено минимум 10 автомобилей.
Реакция властей
Власти обвинили в организации беспорядков радикальные оппозиционные силы. Как заявил Патарадзе, на видеокадрах беспорядков видны лица людей, которые являются членами оппозиционных партий. По этому поводу правящая партия «Грузинская мечта - демократическая Грузия» уже выступила с обращением, в котором заявила, что лидеры бывшей правящей партии «Единое национальное движение» пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
ЕНД - партия экс-президента Михаила Саакашвили, проигравшая недавние парламентские выборы в стране. Сторонники Саакашвили планировали взять большинство на выборах и на этой волне вернуть в страну бывшего президента, однако это им не удалось. И теперь партия ищет поводы для раскачки ситуации в стране.
Премьер-министр Квирикашвили, комментируя события, сказал, что в стране часть деструктивной оппозиции сыграла на эмоциях людей для достижения своих целей. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил с обращением, в котором призвал всех к порядку. «Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в то же время необходимо уважать государственные институты и закон», — заявил он.
В «Едином национальном движении» потребовали объективного расследования и наказания виновных. При этом, по мнению представителя ЕНД Зазы Бибилашвили, политическая ответственность за произошедшее лежит на властях.
«Ни у кого не получится отождествить Национальное движение с беззаконием, вандализмом и тем, что вчера происходило в Батуми», - заявил Бибилашвили. Партия отменила акцию в Батуми, которая должна была пройти 12 марта, пишет BBC.
В «Движении за свободу - европейская Грузия», куда входят отколовшиеся от ЕНД депутаты, категорически осудили насильственные действия и вандализм в Батуми, но также заявили, что политическую ответственность за это несут власти.
Реакция правозащитников
Сотрудники управления аппарата народного защитника в Аджарской автономной республике всю ночь погромов находились на месте событий и продолжают наблюдать за развитием событий, отметил 12 марта на брифинге народный защитник Уча Нануашвили.
«К сожалению, акция, которая началась мирно, переросла в насилие, за которым последовали физические травмы людей и уничтожение автомобилей и имущества. Народный защитник Грузии подобное проявление вандализма считает категорически неприемлемым», - заявил Нануашвили.
© РИА Новости
Он отметил, что, несмотря на применение резиновых пуль и слезоточивого газа, правоохранительным органам не удалось предотвратить широкомасштабное насилие. Народный защитник также заявил, что реагирование правоохранительных органов было запоздалым, и у населения в течение нескольких часов массовых беспорядков было чувство незащищенности.
Происходившие в ночь на 12 марта события, по словам народного защитника, показали, что нужно проанализировать, насколько способны службы безопасности и правоохранительная система своевременно и эффективно справиться с подобным кризисом. Он также отметил, что должно быть расследовано правовое основание применения резиновых пуль и слезоточивого газа и случаи превышения силы со стороны правоохранительных органов, если такие имели место. Пока жалоб в связи с превышением силы полицией народный защитник не получал. В рамках расследования также следует выяснить, были ли насильственные действия и противостояние действительно результатом спонтанной акции или управляемым процессом, отметил Нануашвили.
На данный момент ситуация в Батуми спокойная. Восстановительные работы завершены.
Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net
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