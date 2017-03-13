PanARMENIAN.Net - Причиной ссоры между Турцией и Нидерландамистал запрет голландских властей на митинг в поддержку новой Конституции Турции, который хотел провести в Роттердаме глава турецкого МИД. 11 марта власти Нидерландов запретили въезд главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а министра по делам семьи и социальной политики Турции, которая все же прибыла в страну, объявили «нежелательным иностранцем». Голландская полиция также разогнала митинг у турецкого посольства.Это вызвало агрессивную реакцию со стороны турецкого президента. На митинге в Стамбуле Эрдоган назвал Нидерланды «пережитком нацизма», а руководство европейской страны — «фашистами» и пригрозил ответными мерами.

В начале марта Эрдоган использовал подобную риторическую фигуру в контексте других европейских политиков.

5 марта в ответ на запрет митинга «Союза турецких демократов Европы» (UETD) глава Турции осудил правительство германского канцлера Ангелы Меркель, заявив, что «их нынешние действия ничем не отличаются от нацистских методов».

Такое заявление политика вызвало широкий отклик в мире и приковало внимание СМИ. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что подобным заявлениям «нет абсолютно никаких оправданий».

Очевидно, что Эрдоган оказался доволен результатами применения «антинацистской» риторики по отношению к европейским политикам.

Турция в ожидании референдума

Поведение Эрдогана может быть связано с грядущим референдумом в Турции, который назначен на 16 апреля.

На голосование будет вынесен вопрос о внесении поправок в конституцию Турции, которые предполагают смену формы правления с парламентской на президентскую. По этому случаю, Анкара проводит серию митингов в европейских странах с целью добиться поддержки турецкой диаспоры.

В несостоявшемся мероприятии «Союза турецких демократов Европы» должны были принять участие министр юстиции Турции Бекир Боздаг и министр экономики Нихат Зейбекчи.

«Власти Германии препятствуют выступлению турецких политиков. Неужели в Берлине считают, что подобными методами они смогут повлиять на итоги конституционного референдума в Турции?» — заявил тогда Эрдоган.

Аналогичный митинг с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу должен был пройти в голландском городе Роттердаме, но уже 8 марта мэр города Ахмед Абуталеб сообщил, что митинг не состоится. В ответ на это Чавушоглу заявил: «если Нидерланды отменят его разрешение на посадку, мы (Турция. — ред.) введем суровые санкции».

После этого заявления, по словам властей Нидерландов, «уже бессмысленно искать точки соприкосновения». За несколько часов до вылета главы турецкого МИД разрешение на посадку самолета было отменено.

В заявлении голландского правительства говорилось, что такое решение принято «в связи с общественной опасностью», которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам.

В случае Нидерландов Эрдоган в своем гневе упоминанием нацистов не ограничился.

«Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Их поездки — это отдельная тема», — заявил глава Турции.

Он также добавил, что «Голландия сколько угодно может кормить террористов», но в конечном итоге все это ударит по ней.

Однако в Голландии мало опасаются угроз турецкого лидера. Нидерландский премьер-министр Марк Рютте 12 марта отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с Чавушоглу.

«Не может быть и речи об извинении, они (турки – ред.) должны бы извиниться за то, что они сделали 11 марта», — заявил Рютте.

В отношении турецкого министра по делам семьи, Рютте пояснил, что правительство Нидерландов «хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии».

«Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели в центре Роттердама», — сказал нидерландский премьер, касаясь митинга.

Как видно по фото выше, митингующие вышли с апельсинами (оранжевый - цвет флага Нидерландов - ред.) и резали их в центре Роттердама.

Эрдоган во всем винит гюленистов

По мнению российских экспертов, Эрдоган непросто так в своей предвыборной кампании, посвященной превращению Турции в страну с президентской системой власти, активно эксплуатирует «образ врага», которым в первую очередь выступает движение гюленистов.

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Гюленисты —общественное движение в Турции, названное в честь религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, в прошлом духовного наставника и политического союзника Эрдогана. Официальная Анкара обвиняет Гюлена и его сторонников в причастности к попытке переворота в Турции, которая провалилась в июле 2016 года. Под предлогом борьбы с гюленистами в стране началась масштабная чистка в государственных и общественных структурах. Оппозиция не раз обвиняла Эрдогана, что эти чистки нацелены только на то, чтобы отправить в тюрьму «политически неблагонадежных» общественных элементов. В мае 2016 года турецкое правительство официально объявило движение Гюлена террористической организацией.

Одна из ключевых позиций Гюлена заключается в том, что турки потеряли свой путь и образование — единственный выход из этой ситуации. В связи с этим одна из форм деятельности движения — создание и управление собственными школами, которые работают не только в мусульманских странах, но и по всему миру. В США действуют около 100 подобных школ.

Эрдоган неоднократно требовал у западных стран закрытия образовательных учреждений, в чем ему отказывали за неимением правовых обоснований.

По мнению российского эксперта научного сотрудника Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшата Саетова, именно из-за поддержки гюленистов, Эрдоган активно выступает с осуждением западных стран.

Следует отметить, что кампания Эрдогана, судя по данным соцопросов, не пользуется большой поддержкой у граждан: более 57% населения Турции выступает против предлагаемых Эрдоганом поправок.