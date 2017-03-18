Пулитцеровские фотографии
Гибель «Андреа Дориа»
Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net рассказывает о снимках, которые не лгут
18 марта 2017
PanARMENIAN.Net - Фотограф Гарри Траск получил Пулитцеровскую премию за фотографии тонущего океанского лайнера «Андреа Дориа», которые он сделал в 1957 году из самолета за девять минут до того, как корабль полностью исчез под волнами.
После крушения итальянского корабля «Андреа Дориа» люди стали предпочитать летать через Атлантику на самолетах, чем на лайнерах.
Когда «Андреа Дориа» был построен, то его объявили самым большим и самым быстрым кораблем. Он был оснащен самым продвинутым навигационным оборудованием, в том числе двумя радарами.
На случай столкновения корабля с другим судном были предусмотрены 11 водонепроницаемых отсеков, которые позволили бы кораблю оставаться на плаву даже в случае затопления 2 отсеков. Его спасательные шлюпки были сделаны таким образом, чтобы их можно было спустить на воду даже при сильном наклоне корпуса судна.
25 июля 1956 года «Андреа Дориа» столкнулся с гораздо меньшим кораблём «Стокгольмом».
В ходе столкновения «Стокгольм» повредил оболочку «Андреа Дориа» в месте расположения топливных баков, а также разрушил несколько водонепроницаемых отсеков. Затем вода начала заполнять почти пустые топливные баки, в результате чего корабль очутился на грани гибели.
Большинство находящихся на борту «Андреа Дориа» пассажиров выжило, благодаря спасательным шлюпкам с нескольких судов, в том числе с самого «Стокгольма» и «Иль-де-Франса».
Из 1706 пассажиров «Андреа Дориа» погибли 46, и большинство из них — в результате первоначального столкновения.
На корабле «Стокгольм» погибло 5 членов экипажа.
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Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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