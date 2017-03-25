Пулитцеровские фотографии
Шафрановая революция
Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net рассказывает о снимках, которые не лгут.
25 марта 2017
PanARMENIAN.Net - В 2007 году в Бирме (в настоящее время в Мьянме – ред.) началась Шафрановая революция, после того как 15 августа того же года правительство отменило субсидии на топливо. Это решение привело к росту цен на бензин и на дизельное топливо на 66% и на природный газ на 500%. Также произошёл значительный рост цен на продукты питания и пользование общественным транспортом.
С начала протестов около 15.000 монахов прошли по улицам города, требуя отставки милитаристского (военного – ред.) правительства. 26 сентября 2007 года армия начала жёсткое подавление протестов, в ходе которого были совершены рейды на храмы и арестованы монахи.
© Адрис Латиф
В 2008 году Адрис Латиф из Reuters получил Пулитцеровскую премию за свою фотографию смертельно раненного японского видеооператора Кэндзи Нагая, который был застрелен при исполнении своих обязанностей.
Кэндзи освещал протестные события в Янгоне (столица Мьянмы), когда на месте вдруг оказались правительственные войска и открыли стрельбу по людям. Даже получив ранение Кэндзи продолжил снимать. На следующей фотографии он уже лежит мёртвый с камерой в руках. Позднее снятое с этой камеры показало, что солдат отпихнул Кэндзи на землю, после чего выстрелил в оператора с близкого расстояния, хотя изначально предполагалось, что в него попала шальная пуля.
© Адрис Латиф
Во главе протестов встали студенты и оппозиция, в том числе женщины. Проводились кампании ненасильственного сопротивления. Сначала режим мгновенно отреагировал на них, десятки протестующих были арестованы и задержаны. С 18 сентября к протестам присоединились тысячи буддистских монахов, пока они не были грубо разогнаны правительственными силами 26 сентября. В итоге протесты были подавлены, однако привели к ряду реформ и выборам нового правительства.
Термин «шафрановая революция» появился от цвета одеяний буддистских монахов, которые были вождями протестов.
Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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