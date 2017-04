PanARMENIAN.Net - В 1976 году американский фотограф Стэнли Форман получил Пулитцеровскую премию в номинации «Горящая новостная фотография» («Spot News Photography») за снимки 19-летней Дианы Брайан и ее 2-годичной крестницы Тиары Джонс, падающих с рухнувшей пожарной лестницы.

Фотография была сделана 22 июля 1975 года, когда Форман возвращался домой с работы из Boston Herald American (издание в котором он работал – ред.), ему сообщили, что рядом с его домом случился пожар.

© Stanley Forman

Когда он прибежал к месту происшествия, то увидел Диану и Тиару, стоящих на пожарной лестнице, к ним вскоре присоединился пожарный Боб О'Нил. Внезапно пожарная лестница рухнула.

© Stanley Forman

Бобу удалось зацепиться за лестницу одной рукой, в Диана и Тиара рухнули на землю с высоты около 15 метров. Диана была тяжело ранена при падении и умерла от ран в тот же день. Тиара выжила, потому что она упала на Диану.

© Stanley Forman

Стэнли Форман родился 10 июля 1945 года в Бостоне в штате Массачусетс. Он с детства интересовался журналистикой, однако после окончания школы поступил в Институт технологии им. Бенджамина Франклинав Бостоне, где начал изучать фотографию.

В 1966 году Стэнли устроился в издание Boston Herald, впоследствии переименованное в Boston Herald American, на должность специалиста фотолаборатории. Спустя несколько лет, он был переведен на должность штатного фотографа, которую занимал вплоть до середины 1980-х годов.

Редакторы быстро заметили талант Формана, который уживался с природной любознательностью и хорошими манерами. Благодаря последним он часто умудрялся оказаться в местах, закрытых для других фотографов и журналистов.

В течение нескольких лет он писал о новостях города, которые постепенно начали пользоваться не только успехом, но даже заслужили статус «самых правдивых» новостных источников города.

После того, как Форман опубликовал фотографию выпадающих Дианы и Тиары, он стал еще более известным, а после получения в 1976 году Пулитцеровской премии к его работам было приковано еще больше внимания, но это стало только началом его профессиональной карьеры.

В середине 1970-х стиль фотографий Формана начал меняться, и все чаще его снимки получали дополнительную социальную и политическую подоплеку.

В 1977 году еще одна его работа вызвала социальную бурю в стране. На этот раз фотография The Soiling of Old Glory, изображающая избиение чернокожего адвоката белыми американцами, была выдвинута на получение премии.

© Stanley Forman

Фотография была сделана в Бостоне 5 апреля 1976 года, во время протестов против отмены сегрегации в американских учебных заведениях.

Фигура протестанта с американским флагом, которым он пытается, как копьем, заколоть темнокожего адвоката, выступающего против расизма в стране придает особое значение фотографии.

Этот снимок Формана также удостоился Пулитцеровской премии в 1977 году, тем самым сделав его единственным фотографом, получившим две премии подряд.

Третья премия была вручена всем фотографам издания Boston Herald American за репортажи о снежной буре 1978 года. Несмотря на то, что Форман не принимал участие в репортажах из-за травмы ноги, он также был включен в список фотографов, работавших в это сложное для города время.

В 1980-х годах Стэнли получил несколько других премий за свою работу, однако вскоре перешел на телевидение, где работал оператором.

Роберт Стонтон спасает мальчика, делая искусственное дыхание, 1979 год, ©Stanley Forman

Впоследствии трехкратный обладатель Пулитцеровской премии, Стэнли Форман издал книгу о бостонских пожарных. В которой собрал все свои снимки, сделанные начиная с 60-х годов.