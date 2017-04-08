PanARMENIAN.Net - Рон Олшвангер (Ron Olshwanger) не был профессиональным фотографом, он работал торговцем мебели, но сделанный им снимок получил Пулитцеровскую премию в 1989 году, как новостная фотография из горячей точки.

На фотографии Олшвангера запечатлен пожарник Адам Лонг (Adam Long) из Сент-Луиса, делающий искусственное дыхание двухлетней девочке Патриции, вынесенной из горящего дома.

У Рона был полицейский сканер и ему всегда нравилось фотографировать пожары. Он прибыл на место происшествия за несколько минут до того, как Адам Лонг вышел из горящего здания с Патрицией, находившейся в бессознательном состоянии.

© Ron Olshwanger

Фотография Олшвангера была куплена за 200 долларов газетой St Louis Post-Dispatch, которая поместила её на первую полосу.

Пожарного Лонга наградили медалью Почёта, а Рон получил Пулитцеровскую премию. Все призовые деньги Олшвангер передал матери и сестре Патриции.

Однако эта история осталась без счастливого конца: Шесть дней спустя Патриция умерла от осложнений, полученных во время пребывания в огне.

Правда снимок маленькой Патриции послужил для достижения другой важной цели: фотография заставила после этого людей установить детекторы дыма в своих домах.

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