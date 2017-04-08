Пулитцеровские фотографии
Двухлетняя Патриция
Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net рассказывает о снимках, которые не лгут.
8 апреля 2017
PanARMENIAN.Net - Рон Олшвангер (Ron Olshwanger) не был профессиональным фотографом, он работал торговцем мебели, но сделанный им снимок получил Пулитцеровскую премию в 1989 году, как новостная фотография из горячей точки.
На фотографии Олшвангера запечатлен пожарник Адам Лонг (Adam Long) из Сент-Луиса, делающий искусственное дыхание двухлетней девочке Патриции, вынесенной из горящего дома.
У Рона был полицейский сканер и ему всегда нравилось фотографировать пожары. Он прибыл на место происшествия за несколько минут до того, как Адам Лонг вышел из горящего здания с Патрицией, находившейся в бессознательном состоянии.
© Ron Olshwanger
Фотография Олшвангера была куплена за 200 долларов газетой St Louis Post-Dispatch, которая поместила её на первую полосу.
Пожарного Лонга наградили медалью Почёта, а Рон получил Пулитцеровскую премию. Все призовые деньги Олшвангер передал матери и сестре Патриции.
Однако эта история осталась без счастливого конца: Шесть дней спустя Патриция умерла от осложнений, полученных во время пребывания в огне.
Правда снимок маленькой Патриции послужил для достижения другой важной цели: фотография заставила после этого людей установить детекторы дыма в своих домах.
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Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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