PanARMENIAN.Net - 10 апреля 2017 года в Колумбийском университете в Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии за 2016 год.

Фотограф газеты Chicago Tribune Джейсон Уэмбсганс (Jason Wambsgans)получил премию Пулитцера в номинации Feature Photography («Художественная фотография») за репортаж о 10-летнем мальчике Тэйвоне Таннере и его матери, которая пытается вернуть сына к жизни после того, как он пострадал в перестрелке.

© Jason Wambsgans

10-летний Тэйвон стоял на крыльце своего дома в Чикаго с мамой и сестрой-близняшкой, когда неподалеку началась стрельба. Одна пуля внезапно попала ему в живот и задела несколько внутренних органов ребенка и застряла в плече.

Мальчику пришлось провести в больнице два месяца в неопределенном состоянии, прежде чем ее достали.

© Jason Wambsgans

Тэйвон плачет перед началом операции по удалению пули. Она пробила желудок, почку, селезенку и левое легкое и застряла под плечом.

© Jason Wambsgans

Мама мальчика, Мелани Вашингтон, поддерживает сына после успешно проведенной операции.

© Jason Wambsgans

Тэйвон очень хотел, чтобы ему отдали злосчастную пулю, но ее забрала полиция, как вещественное доказательство.

© Jason Wambsgans

Семья мальчика и сотрудники больницы у кровати Тэйвона.

© Jason Wambsgans

Тэйвон — один из 24 детей младше 12 лет, которые были ранены в 2016 году в Чикаго во время перестрелок.

© Jason Wambsgans

Оказавшись в больнице 8 августа 2016 года, мальчик вернулся домой к концу сентября. На этой фотографии он танцует со своими сестрами на День благодарения.

© Jason Wambsgans

Только в ноябре врачи разрешили Тэйвону посещать школу. До конца 2016 года он ходил к психологу, чтобы справиться с психологической травмой.

© Jason Wambsgans

Сейчас у Тэйвона Таннера все хорошо.

Автор фотоистории о Тэйвоне, Уэмбсганс работает штатным фотографом в Chicago Tribune с 2002 года. С 2013 года он активно публикует снимки о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия в Чикаго.