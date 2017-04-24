PanARMENIAN.Net - Авторами большинства фотографий были военнослужащие русской армии и корреспонденты газет, а также немецкие военные и чиновники, которые в годы Первой мировой войны находились в Османской империи. PanARMENIAN.Net приводит 11 фотографий, которые дают возможность соприкоснуться с исторической правдой.

На первой фотографии изображены трупы армян Трабзона, около которых стоит один из священников, сопровождавших российскую армию во время военной кампании. Он читает молитву за упокой души погибших армян. Позади него стоит русский офицер в военной форме, остальные трое – гражданские лица, возможно местные жители.

Зимой 1915 года, после поражения турок в Сарикамыше, российским войскам удалось установить контроль во многих районах Западной Армении, и в конце 1916 года укрепить позиции от Черного моря в сторону Келкита (Гайгет)- Эрзинджана-Битлиса-Муша-Вана. Русские солдаты и офицеры становились свидетелями ужасных зрелищ по всей территории Западной Армении, в частности, в бывших армянонаселенных деревнях городах, в их окрестностях, под мостами и на дорогах. Повсюду были человеческие трупы, скелеты и кучи черепов…Это были трупы заколотых, расстрелянных, сожженных, брошенных в Черное море и реки армян.

Кости жертв Геноцида находились под открытым небом, подвергнутые тлетворному воздействию солнца и природных стихий. Во время затишья в военных действиях, русские солдаты и армянские добровольцы по мере возможности пытались захоронить тела погибших армян.

Летом 1915 года на побережье Трабзона было невозможно плавать, из-за обилия тел утопленных армян.

«Я стал свидетелем горя, слез, анафем и многочисленных самоубийств армян, смертей по причине страха, сожжений заживо, расстрелов, сотни тел, разбросанных в домах и на улицах…Молодых женщин насильственно исламизировали, детей похищали у родных и топили в Черном море и в реке Дегирмен… Это мои последние нестираемые воспоминания о Трабзоне, воспоминания, которые даже спустя месяц после произошедшего терзают мою душу и доводят меня до сумасшествия», - говорил консул Италии в Трабзоне Джакомо Горини.

На фотографии справа жительница Вана, потерявшая всех членов своей семьи, в окрестном лесу Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Тела жертв заворачивали в белые простыни для дальнейшего предотвращения распространения эпидемии тифа.

Фотография получила название Despair («Отчаяние»): мать в окружении трупов своих пятерых детей, завернутых в белые простыни. Это одна из типичных сцен Геноцида армян. Об этом также свидетельствуют мемуары и документальные материалы представителей иностранных миссий, организаций по опеке сирот и уходу за больными.

В 1915 году десятки тысяч армянских жителей Вана и окрестных деревень, которые чудом спасли от кровавой резни, вместе с отступающими российскими войсками направили в сторону Восточной Армении.

По дороге караван беженцев периодически подвергался нападениям со стороны курдских воинственных племен, погибало много людей. Обосновавшись в Эриванской провинции Российской империи, большая часть беженцев собралась в Первопрестольном Святом Эчмиадзине и на окрестных территориях: в летний зной среди беженцев начались эпидемии малярии и тифа, которые унесли тысячи жизней.

На фотографии слева немецкие военные, служившие на территории Османской империи в годы Первой мировой войны, которые сфотографировались рядом с останками армян, зверски убитых около Экимхана. Известна также дата, когда была сделана фотография – 18 ноября 1918 года.

Немецкие военные отдали негатив фотографии для проявки армянскому фотографу Цолаку Дилдиляну.

Фотография и ее негатив имеют интересную историю: после того, как притворно принявший ислам армянский фотограф Цолак Дилдилян проявил и отдал фотографию немецким военным, он решил сохранить на память негатив, считая, что среди убитых людей, изображенных на фотографии, могут быть останки его родных, убитых в том же месте в середине 1915 года.

По всей видимости, немцы дали свое согласие, поскольку сохранение фотографии в тайне уже было не актуальным: война закончилась, а Германия и ее союзница Османская империя потерпели поражение в Первой мировой войне.

В годы Геноцида армян немецкие военные много фотографировали армянских беженцев и жертв Геноцида, хотя в Османской империи действовал строгий закон о цензуре.

На фотографии справа запечатлен зал армянской церкви Святого Степаноса в Трабзоне, превращенный в склад, с разбросанными остатками конфискованного и награбленного имущества армян. В 1915 году в этой церкви была собрана часть движимого имущества армян, а затем выставлена на аукцион со стороны специальных комиссий, сформированных турецким правительством.

После военного перемирия 1918 года группа армян, вернувшихся в Трабзон, стала свидетелями произошедшего и сфотографировалась в церкви.

Фотография слева была опубликована во втором номере журнала «National Geographic» за 1919 год, вместе с статьей Мейнарда Оуэна Уильямса. Маленькие герои на фотографии, старшему из которых было 12 лет, без разрешения конвоя Артмета, преодолев множество трудностей, дошли до Вана. Эта фотография была сделана через короткий промежуток времени после героической самообороны Вана 1915 года, однако позже была опубликована в американском журнале.

«Они пришли к губернатору Вана Амбарцумяну с деревянными винтовками /Кости Амбарцумян (1882-1918) прим. ArmenianGenocide100.org /, чтобы получить настоящее оружие, поскольку были готовы сражаться до конца, защищая своих родных, часть которых уже потеряли», пишет автор статьи.

В годы Геноцида армян во многих городах Западной Армении были организованы бои самообороны. Ожесточенная битва, произошедшая в Ване с 7 апреля до 6 мая 1915 года, закончилась победой. Битва стала самой продолжительным и важным эпизодом самообороны армян.

Жители Вана сражались всеми силами: женщины и девочки, стар и млад стали участниками этих кровопролитных боев, хорошо осознавая важность защиты своих очагов и достоинства.

Фотография справа рассказывает о лете 1915 года, когда по причине антисанитарных условий началась эпидемия тифа. Был объявлен карантин. Отсутствие еды, воды, медицинской помощи и палящее солнце способствовали быстрому распространению эпидемии. Власти выделили несколько вооруженных отрядов, целью которых было собирать и хоронить трупы. На фотографии — отряд санитарных могильщиков.

В конце 1914 и в начале 1915 года из Западной Армении, Персии и окрестных районов в Тифлисскую и Эриванскую губернии мигрировали около 50 тысяч армян. С целью организации помощи для них в годы Первой мировой войны были сформированы беженские комитеты.

Царское правительство опубликовало законопроекты, основало специальную контору главного уполномоченного по размещению беженцев, однако было не в состоянии позаботиться о всех нуждах беженцев.

Часть армян, прибывших в Восточную Армению в основном из Вана, Битлиса, Муша и Хнуса, приютились в лесу Эчмиадзина, на территории между озером Айгр (Айгрлич) и деревней Хатунарх.

«Вместо оказания медицинской помощи местные власти выделили специальные телеги, которые объезжали лес, собирали трупы погибших и увозили хоронить. О том, куда их везли, никто не знал и не было нужды знать», - сказал Саак Карапетян, переживший Геноцид армян.

На фотографии видны черепа и кости армян, убитых турецкими солдатами. Фотография была сделана в руинах одного из домов в деревне Ахджан Мушской провинции, где собрали и заживо сожгли сотни мужчин, женщин и детей деревни.

В годы Геноцида турецкие погромщики прибегали к разным методам для наиболее быстрого и эффективного осуществления массовой резни армян. Турки часто закрывали все окна и двери, и бросали армян вниз с дымохода до тех пор, пока полностью не заполнят дом. Затем их обливали керосином и поджигали. Так погибли тысячи людей.

Снимок был сделан Френком Даниеляном: в 1915-1917 года он служил в 4-м армянском полку армяно — американских добровольцев на Кавказе и имел возможность делать фотографии в разных городах Западной Армении. Они свидетельствуют об ужасных зверствах, осуществленных турками и курдами в отношении армян.

Часть фотографий, сделанных Даниеляном, была опубликована в американской прессе. Впервые они были напечатаны в 1917 году, в номере за 28 июня издания Leslie’s Illustrated.

Справа сцена эвакуации армян была опубликована в 1915 году, в 30 номере газеты The Sphere за октябрь. На ней видно, как французские моряки эвакуируют мусалерцев, перевозя их на шлюпках с суши на военные корабли.

Весной 1915 года турецкие власти начали депортацию и уничтожение армянского населения Западной Армении и других районов империи. 30 июля более 4000 армян, жителей прибрежного района Суэдии, поднялись на гору Муса-Даг и прибегли к самообороне.

10 сентября 1915 года, откликнувшись на призыв мусалерцев о помощи, французский военный корабль «Жанна д`Арк» начал бомбардировать позиции турок. Адмирал французского флота Дартиж дю Фурне приказал на военных кораблях перевезти 4000 армян, находившихся под угрозой смерти, в египетский Порт-Саид.

12 сентября пять французских военных кораблей – «Гишен», «Дезекс», «Фудр», «Л`адмирал Шарне» и «Д`Эстер» приблизились к берегу, бросили якорь и спустив шлюпки, приступили к спасательным работам, которые продлились три дня. В первую очередь на корабль поднялись женщины, дети и старики, а затем- мужчины. В эти трудные, но победные дни рождались дети, которых называли именами, символизирующими свободу и спасение.

Один из детей, родившихся на корабле «Гишен», был назван именем Гишен, в честь спасательного военного корабля.

Справа фотография из фотоальбома офицера британской армии. Она подписана на английском языке: «Насильственно депортированные армяне». Вместе с зрелищами и эпизодами, представляющими военную ситуацию, характерными для Ближнего Востока, представлен караван насильственно депортированных армян, состоящий из женщин и детей. Спереди и с двух сторон каравана идут вооруженные солдаты.

После оглашения приказа о выселении армянского населения, армянам было дано очень мало времени, чтобы собрать необходимые вещи и продукты на дорогу. В атмосфере всеобщей паники многие продавали свое имущество за мизерную цену.

Караваны насильственно депортированных людей часто проходили по местности, где их подстерегали местные турки-грабители или банды убийц курдов и турок.

После того, как армянских беженцев перебивали на дороге, приходили местные женщины и дети, готовые на мародерство, которые раздевали трупы жертв, с целью присвоить их одежду и найти драгоценности и деньги.

Караваны беженцев, которых не истребляли по дороге, редели вследствие голода, болезней, постоянного насилия, и двигались в сторону сирийских пустынь, где выживать удавалось лишь единицам.

Слева на снимке сцена захоронения около 270 армянских беженцев деревни Лалбанд (ныне Ширакамут), недалеко от Каракилисы (Ванадзор).

1 июля 1918 года местные кавказские турки зарезали армян около Катариненфельда (ныне Болниси).

Эта фотография была прикреплена к докладу немецкого лейтенанта Волкера за 14 июня 1918 года. Волкер был свидетелем произошедшего около Катариненфельда. Оригинал фотографии хранится в архиве МИД Германии.

Справа изображена Вардуи Петросян, овдовевшая после резни в Муше, со своими двумя сыновьями зимой 1915/1916 года.

Вероятно, фотография была сделана норвежской миссионеркой Бодиль Бьерн. Оригинал фотографии хранится в Королевском архиве Норвегии.

Бодиль Бьерн, долгие годы работая в качестве медсестры в разных городах Западной Армении и представляя Норвегию, занимавшую нейтральную позицию во время Первой мировой войны, в 1915 году стала свидетелем роковой самообороны армян Муша и резни. Фотографическая коллекция Бьерн содержит довольно богатый материал как о повседневной жизни, быте армян до Геноцида, так и о последствиях Геноцида. Сохранились также рукописные мемуары Бодиль Бьерн, с свидетельствами очевидцев относительно резни армян.

Эти исключительные мемуары были переданы Музея-институту Геноцида армян внуком Бодиль Бьерн – Юси Флеминг Бьерном.