PanARMENIAN.Net - рассказывает о некоторых из этих героев, которые в турецкой официальной историографии считаются предателями.

Мэр Лидже Хусейн Несими бей

Хусейн Несими бей защищал почти 6-тысячную армянскую общину Лидже в то время, как губернатор Диарбекира Решид бей нещадно истреблял армян у границ своего города. Несими говорил, что неверные своему государству должны быть наказаны, однако невинные люди не должны страдать. Когда он заметил, что получаемые приказы касаются массовой депортации и убийств, он подумал, что он мог бы сделать что-то, вмешавшись в ситуацию. Мэр постарался спасти как можно больше армян, откладываю отправку групп. Несими бей также старался предотвратить нападения банд, лично сопровождая первую группу депортантов. Он пытался убедить старых мужчин Лидже заклюзить фиктивные браки с армянками, чтобы спасти их. Таким образом мэру удалось спасти многих женщин, представив их в качестве мусульманок. Узнав об этом, Решид под предлогом встречи позвал мэра к себе, приказав одному из своих черкесских охранников - Гаруну, убить Несима. В убийстве обвинили «армянских повстанцев», а тело так и не было передано семье.

Хусейн Несими бей, Хасан Мазхар бей и Джелал бей

Губернатор Алеппо и Коньи Джелал бей

Губернатор Алеппо и Коньи Джелал бей стал собирательным образом чиновника, неподчиняющегося приказам во время Геноцида армян. Он спас жизни многих армян, как смягчив их приговоры, так и идя против турецкого правительства и отказываясь выполнять приказы о депортации и высылки армян. В своих мемуарах в 1918 году он написал:

«В Коньи мое состояние было похоже на участь человека, который сидел на берегу реки, не имея абсолютно никакой возможности спасти кого-нибудь. Кровь текла по реке и тысячи невинных детей, безвинных стариков, беспомощных женщин и сильных молодых людей текли вниз по реке к забвению. Я спас всех тех, кого смог спасти голыми руками. Я спас, а остальные ушли вниз по реке, чтобы никогда не вернуться».

Губернатор Анкары Хасан Мазхар бей

«Я губернатор, не наездник. Я не могу этого сделать. Пусть кто-то другой придет, сядет на мой стул и исполнит этот приказ», - заявил после отказа исполнять приказ из Стамбула о депортации армян, Хасан Мазхар Бей. Вскоре после этого он был уволен.

Губернатор Малатьи Мустафа Ага (Азизоглу)

Губернатор Малатьи Мустафа Ага не смог помешать депортации и массовым убийствам армян. Он только успел спрятать нескольких армян в своем доме. Но за спасение армян Мустафа Ага дорого заплатил: он был убит своим собственным сыном, набожным членом партии «Иттихат Тераки».

Лейтенант Османской армии Джемил Куне

Джемил Куне был лейтенантом Османской армии и в 1915 году был назначен директором завода, который находился под контролем командира Джемаль-паши. На заводе строили паромы, которые были использованы османскими солдатами для пересечения Евфрата.

Куне приложил множество усилий для спасения армян. В 1915-1917 годах он особенно пытался помочь армянам Айнтапа, чтобы предотвратить их депортацию в Дейр-Зор. Чтобы не допустить депортацию, Куне женится на дочке Карапета Гюлеузяна – Тигрануи, и спасает ее жизнь.