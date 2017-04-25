PanARMENIAN.Net - На большие экраны Армении, переведенный на армянский язык, фильм «Обещание» выйдет 27 апреля. Для представителей СМИ 24 апреля был организован закрытый показ киноленты, на котором присутствовал PanARMENIAN.Net и делится своими впечатлениями.

Депортация армянского населения Османской империи в годы первой мировой войны и геноцид показаны в фильме глазами молодого врача Микаэля Погосяна. На фоне геноцида также разворачивается история любви Микаэля и художницы Анны.

Терри Джордж известен в Голливуде как достаточно «чистоплотный» кинодеятель, в чьих фильмах искусство и самостоятельность практически отсутствуют, но когда присутствует хорошая драматичность, воспользовавшись классической панелью инструментов, он может создать весьма убедительный фильм. В частности, это относится к драме 2004 года «Отель «Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде. Даже с «умеренным» рейтингом в то время Джорджу удалось создать картинку, передающую весь ужас геноцида и получить сразу три номинации на кинопремию «Оскар». «Обещание» не дало режиссеру блестящей драматургической основы для работы: здесь почти не чувствуешь непосредственную опасность и напряженность, висящую в воздухе, которая всегда была «в Руанде».

Зритель знакомится с событиями глазами молодого фармацевта Микаэля Погосяна (Оскар Айзек): довольно грубый и временами нелогично мотивированный центральный персонаж, которого талантливый актер Айзек играет робко, редко мигает в моменты, когда он, кажется, наконец-то вспоминает, что снимается в фильме. Самой «сырой» выглядит игра его партнерши по экрану - Шарлотты Ле Бонни (она исполняет художницу Анну Кесарян), которой кроме нескольких половинчатых и патетических реплик, кажется, что больше нечего показать. Бесцветная игра этой центральный пары немного выравнивается благодаря Кристиану Бейлу (в роли американского журналиста Криса Майерса), чьи эпизоды спасают фильм.

Естественно, что все недостатки фильма можно сразу отнести к слабой драматургии, но периодические «отсутствие» режиссера Терри Джорджа на съемочной площадке также чувствуется невооруженным глазом. Имея довольно долгий хронометраж (2 часа 12 минут) историческая драма постоянно теряет темп, теряется динамика событий или оставляя незавершенным один эпизод происходит переход к другому, не давая ему развития. В результате создается впечатление, что мы имеем дело с органически не связанными эпизодами, в которой центральное место занимает довольно наивная и ясная история любви, а не самая большая трагедия 20-го века.

Будет неправильным сказать, что геноцида в фильме нет, но он представлен строго через клише и в очень «мягкой» форме. Терри Джордж не пытался делать резких движений, действует по линии наименьшего сопротивления: из множества свидетельств о резне и депортации, историй и художественных произведений выбраны только самые очевидные части, которые знакомы каждому армянину, но они вряд ли могут впечатлить иностранцев. Режиссер фокусируется на истории любви, но и здесь мелодрама не имеет развития, логического или эмоционального начала, она формируется с помощью одного или двух реплик.

Конечно, кинолента имеет и положительные стороны. Достаточно впечатляющий вид на берегу реки, прекрасные операторские решения на поезде, великолепный эпизод, связанный с Комитасом. Однако испуганная режиссура и отсутствие фоновых персонажей портят впечатление от просмотра: с весьма политизированными заявлениями и требованием получился «беззубый» фильм.