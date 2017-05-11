// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END
Армения - одна из наиболее религиозных, пророссийских и скучающих по СССР стран

Армения - одна из наиболее религиозных, пророссийских и скучающих по СССР стран

Люди и цифры

Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) опубликовал исследование о религиозной и национальной идентичности в Восточной Европе в рамках проекта Пью-Темплтона «Будущее глобальной религии» (Pew-Templeton Global Religious Futures Project), направленного на анализ религиозных изменений и их влияния на общества во всем мире. Согласно докладу, Грузия является абсолютным лидером по количеству верующих - 99% населения, Армения занимает второе место - 95%.
11 мая 2017

PanARMENIAN.Net - 2% населения Армении - атеисты, 1% - католики, менее 1% - мусульмане, 7% затруднились ответить или не ответили на вопрос. Подавляющее большинство респондентов - 89% - «ортодоксы» или «православные» (так на Западе называют представителей восточных церквей, в том числе - Армянскую Апостольскую церковь, слдеовательно, число включает армянскую, греческую, русскую, ассирийскую и иные христианские общины - ред.).

82% опрошенных указали на то, что принадлежность к православной церкви – важное условие, позволяющие считать человека «истинным армянином». Это рекордный показатель, в Грузии, занимающей второе место, такого мнения придерживается 81% респондентов. Еще 62% армян считают, что государство должно выделять средства церкви.

Между тем, молятся каждый день 45% армян, а минимум 1 раз в неделю посещают церкви 9% верующих.

84% армян считают, что армянская культура превосходит культуры всех других народов. Такого же мнения о своей культуре придерживаются в Греции (89%) и Грузии (85%).

98% опрошенных считают гомосексуализм морально неприемлемым, но 4% 18-35-летних и 3% тех, кто старше 35 лет, вызсказались в пользу разрешения однополых браков.

Авторы исследования отмечают, что большинство православных жителей стран считают, что Россия необходима как противовес влиянию Запада. В Армении этого мнения придерживаются 83% жителей (это второй результат после самой России).

Армения является абсолютным лидером по количеству респондентов, выражающих сожаление по поводу распада Советского Союза (79%), для 32% опрошенных не важно - будет страна демократической или нет, 53% высказались в пользу демократии, 13% - против.

Чешская Республика – самая нерелигиознaя странa в Центральной и Восточной Европе. Так, 72% респондентов относят себя к атеистам агностикам или не причисляют себя к какой-либо религии, а примерно две трети опрошенных (66%) утверждают, что не верят в Бога.

Ссылки по теме:
Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe
Partner news
 Самое читаемое в разделе
«Я обрадовалась за родителей, дождавшихся своего ребенка»
История суррогатной матери для пары, 16 лет не имевшей детей
Пулитцеровские фотографии
Снимки, которые не лгут
Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»
Кем являются демонстранты, проводящие сидячую забастовку в защиту Артура Саркисяна
Геноцид армян в фотографиях
11 кадров страшной армянской трагедии
Partner news
 В центре внимания
Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Тегерана в Гюмри

Обсуждается возможность запуска авиарейсов из Тегерана в Гюмри Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.

 Другие статьи раздела
Мой друг и мой враг Почему стоит запретить свободную продажу антибиотиков?
Маркетинговые хитрости супермаркетов Как нас «принуждают» к покупкам в магазинах
«Сундук» мертвеца Сокровища некрополя в армянском Карашамбе
Главная
Обзор: Общество
Другие статьи раздела
Общество
 Другие статьи
 Последние новости
Армянские спортсмены в странах ЕАЭС не будут считаться легионерами Спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.
К 88-летию композитора Авета Тертеряна в его севанском доме пройдет международный фестиваль В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
СЕ: В Армении уважают культуры и языки нацменьшинств Об этом говорится в обнародованном 11 мая докладе Совета Европы о выполнении Арменией обязательств в рамках Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.
Республиканская партия Армении и АРФД подписали меморандум о создании коалиции Меморандум подписали вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян и представитель Верховного органа АРФД Агван Варданян
Новости партнеров