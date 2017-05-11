PanARMENIAN.Net - 2% населения Армении - атеисты, 1% - католики, менее 1% - мусульмане, 7% затруднились ответить или не ответили на вопрос. Подавляющее большинство респондентов - 89% - «ортодоксы» или «православные» (так на Западе называют представителей восточных церквей, в том числе - Армянскую Апостольскую церковь, слдеовательно, число включает армянскую, греческую, русскую, ассирийскую и иные христианские общины - ред.).

82% опрошенных указали на то, что принадлежность к православной церкви – важное условие, позволяющие считать человека «истинным армянином». Это рекордный показатель, в Грузии, занимающей второе место, такого мнения придерживается 81% респондентов. Еще 62% армян считают, что государство должно выделять средства церкви.

Между тем, молятся каждый день 45% армян, а минимум 1 раз в неделю посещают церкви 9% верующих.

84% армян считают, что армянская культура превосходит культуры всех других народов. Такого же мнения о своей культуре придерживаются в Греции (89%) и Грузии (85%).

98% опрошенных считают гомосексуализм морально неприемлемым, но 4% 18-35-летних и 3% тех, кто старше 35 лет, вызсказались в пользу разрешения однополых браков.

Авторы исследования отмечают, что большинство православных жителей стран считают, что Россия необходима как противовес влиянию Запада. В Армении этого мнения придерживаются 83% жителей (это второй результат после самой России).

Армения является абсолютным лидером по количеству респондентов, выражающих сожаление по поводу распада Советского Союза (79%), для 32% опрошенных не важно - будет страна демократической или нет, 53% высказались в пользу демократии, 13% - против.

Чешская Республика – самая нерелигиознaя странa в Центральной и Восточной Европе. Так, 72% респондентов относят себя к атеистам агностикам или не причисляют себя к какой-либо религии, а примерно две трети опрошенных (66%) утверждают, что не верят в Бога.