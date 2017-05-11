Армения - одна из наиболее религиозных, пророссийских и скучающих по СССР стран
Люди и цифры
Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) опубликовал исследование о религиозной и национальной идентичности в Восточной Европе в рамках проекта Пью-Темплтона «Будущее глобальной религии» (Pew-Templeton Global Religious Futures Project), направленного на анализ религиозных изменений и их влияния на общества во всем мире. Согласно докладу, Грузия является абсолютным лидером по количеству верующих - 99% населения, Армения занимает второе место - 95%.
11 мая 2017
PanARMENIAN.Net - 2% населения Армении - атеисты, 1% - католики, менее 1% - мусульмане, 7% затруднились ответить или не ответили на вопрос. Подавляющее большинство респондентов - 89% - «ортодоксы» или «православные» (так на Западе называют представителей восточных церквей, в том числе - Армянскую Апостольскую церковь, слдеовательно, число включает армянскую, греческую, русскую, ассирийскую и иные христианские общины - ред.).
82% опрошенных указали на то, что принадлежность к православной церкви – важное условие, позволяющие считать человека «истинным армянином». Это рекордный показатель, в Грузии, занимающей второе место, такого мнения придерживается 81% респондентов. Еще 62% армян считают, что государство должно выделять средства церкви.
Между тем, молятся каждый день 45% армян, а минимум 1 раз в неделю посещают церкви 9% верующих.
84% армян считают, что армянская культура превосходит культуры всех других народов. Такого же мнения о своей культуре придерживаются в Греции (89%) и Грузии (85%).
98% опрошенных считают гомосексуализм морально неприемлемым, но 4% 18-35-летних и 3% тех, кто старше 35 лет, вызсказались в пользу разрешения однополых браков.
Авторы исследования отмечают, что большинство православных жителей стран считают, что Россия необходима как противовес влиянию Запада. В Армении этого мнения придерживаются 83% жителей (это второй результат после самой России).
Армения является абсолютным лидером по количеству респондентов, выражающих сожаление по поводу распада Советского Союза (79%), для 32% опрошенных не важно - будет страна демократической или нет, 53% высказались в пользу демократии, 13% - против.
Чешская Республика – самая нерелигиознaя странa в Центральной и Восточной Европе. Так, 72% респондентов относят себя к атеистам агностикам или не причисляют себя к какой-либо религии, а примерно две трети опрошенных (66%) утверждают, что не верят в Бога.
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