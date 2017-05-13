Пулитцеровские фотографии
Скандал Клинтон - Левински
Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой журналистики в США, которая вручается за уникальный показ истории и отражение человеческих эмоций в новостях. PanARMENIAN.Net рассказывает о снимках, которые не лгут.
13 мая 2017
PanARMENIAN.Net - Фотографы Associated Press стали победителями Пулитцеровской премии в 1999 году за серию снимков ключевых фигур и событий вокруг президента Билла Клинтона, у которого был роман со стажеркой Моникой Левински.
Скандал Клинтон-Левински разразился в 1998 году вследствие обнародования факта сексуальных отношений между 49-летним президентом США Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Левински. Их отношения длились с ноября 1995 по март 1997 года. В апреле 1996 года Левински перевели из Белого дома в Пентагон, поскольку ее начальство стало понимать, что Моника слишком много времени проводит с президентом.
© J. Scott Applewhite / Associated Press
Моника рассказала о своих отношениях с президентом своей подруге и коллеге Линде Трипп, и, начиная с сентября 1997 года Трипп тайно записывала телефонные разговоры с Моникой, касавшиеся романа с Клинтоном, и позже передала эти записи Кеннету Старру который расследовал обстоятельства дела.
Сначала и Левински, и Клинтон отрицали свою связь под присягой, затем признали ее под давлением неопровержимых доказательств, что дало повод обвинить Клинтона в лжесвидетельстве и привело к импичменту.
Хиллари Клинтон поддерживала своего мужа на протяжении всего скандала. 27 января, в программе Today на NBC она сказала: «Большая история здесь для любого желающего, чтобы найти это и написать об этом и объяснить этот обширный правый заговор, который был против моего мужа со дня его объявления об участии в президентской гонке».
© Susan Walsh / Associated Press
С января по февраль 1999 года дело об импичменте Клинтона было рассмотрено сенатом США. Для отрешения президента требовались голоса двух третей сенаторов (67 из 100), но обвинение в лжесвидетельстве было отклонено 55 голосами против 45. Таким образом, импичмент был отклонен, и Клинтон остался в должности до истечения срока - до 20 января 2001 года.
Оказавшись в центре политического скандала, Моника дала множество интервью, которое посмотрели 70 миллионов американцев, и выпустила в марте 1999 свою биографию Monica's Story, что в сумме принесло ей около полутора миллионов долларов, большую часть которых отдала за юридические услуги.
По собственному признанию, пережить период обостренного внимания прессы к ее персоне ей помогло вязание.
В 2005 году, обнаружив, что вести спокойную частную жизнь в США ей еще долго не дадут, Моника уехала в Лондон и занялась учебой в Лондонской школе экономики, успешно защитившись в декабре 2006. В мае 2014 года, после 10 лет молчания, она опубликовала эссе в журнале Vanity Fair под заголовком «Стыд и выживание», в котором призналась, что самым глубочайшим образом сожалеет о произошедшем между ней и президентом.
© Roberto Borea / Associated Press
Левински отметила, что были моменты, когда и ей казалось, что единственным способом прекратить насмешки в свой адрес был бы суицид. Но она нашла в себе силы жить дальше. Моника Левински призвала не участвовать в интернет-травле, проявлять к другим людям сострадание и сочувствие.
Асмик Ванцян / PanARMENIAN.Net
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