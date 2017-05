Пулитцеровские фотографии Война с наркоманией по-филиппински



Австралийский фотограф Дэниел Береулак в апреле 2017 года получил Нобелевскую премию в категории «новостная фотография» за шокирующий репортаж о борьба с наркоманией в Филиппинах. PanARMENIAN.Net - Репортаж был опубликован в The New York Times летом 2016 года. На фотографии тело Ромео Джоэля Торреса, убитого в октябре в столице Филиппин — Маниле. С тех пор, как в июне 2016 года президентом стал Родриго Дутерте, он развернул жестокую кампанию по борьбе с наркобизнесом. В течение полугода были застрелены более трех тысяч человек, которых заподозрили в производстве и распространении наркотиков. Береулак провел в Маниле 35 дней. За это время он сфотографировал тела 57 жертв полицейского произвола. Как рассказывает его репортаж, убийства происходят по всему городу — в жилых районах, на железнодорожных станциях, в домах и даже около школ. Каждый вечер австралийский фотограф в компании местных коллег приходил ко входу в департамент полиции, где дожидался очередного сообщения об убийстве и сразу выезжал на место преступления. Убийства почти всегда происходили по одному сценарию: к жертве подъезжал мотоцикл, на котором сидели двое, и раздавалась автоматная очередь. Тело Джимбоя Боласы было найдено под мостом со следами пыток и множественными огнестрельными ранениями. Жена погибшего утверждает, что он добровольно сдался властям, чтобы избежать казни за торговлю наркотиками. На фотографии 6-летняя Джимджи кричит: «Папа!» на похоронах ее отца. В период с июля по ноябрь 2016 года в Маниле были арестованы 35 600 человек при общем населении города в полтора миллиона. В целом по стране цифры еще более ужасающие. Полицейские ходили от двери к двери, обыскав за полгода дома более чем трех миллионов человек. Свою вину признали более 700 тысяч наркоманов и почти 60 тысяч дилеров. Тюрьмы переполнены, буквально каждый квадратный метр используется для размещения новых заключенных. Четверо мужчин, арестованных за хранение наркотиков. Убийства превратились в страшную обыденность для филиппинцев. В октябре 36-летний Эдвин Мендоза Алон-Алон был застрелен в супермаркете 7-Eleven на глазах других посетителей. Флорджона Круза убили в доме его матери, куда он пришел, чтобы отремонтировать радиоприемник. Хоселито Руфино играл с племянницей в видеоигру, когда несколько человек в масках ворвались в дом и надели на него наручники. Всем находившимся в доме они приказали разойтись по своим комнатам и выключить свет. Вскоре раздались несколько выстрелов. Похороны Хоселито Руфино Нередко убитых находят со связанными за спиной руками и головой, обернутой в скотч. Убийцы прикрепляют к телам лист бумаги со зловещими надписями. На этом написано: «Дилер, который не остановится, будет лишен жизни». Нелли Диаз плачет над телом своего мужа Крисостомо, который был наркоманом. Его застрелили через несколько дней после начала антинаркотической кампании, когда он шел по улице с тремя из девяти своих детей. Полицейские составляют рапорт после рейда в наркопритон. Среди 57 жертв, которых сфотографировал Береулак, было три женщины. 17-летнюю Анжелу Фернандез убили случайно, стреляя в ее друга. «Они убивают нас, как животных», — сказал фотографу случайный прохожий, когда в очередной раз приехал на место преступления. В феврале один из снимков этой серии принес Береулаку призовое место в престижном конкурсе World Press Photo. Он также признавался лучшим фотожурналистом 2016 года по версии международного конкурса The Best of Photojournalism 2016. Асмик Ванцян/PanARMENIAN.Net