Король баса в Ереване Кто такой Авишай Коэн, и почему важно не пропустить его концерт в Ереване



31 мая американский джазовый контрабасист, композитор, певец и аранжировщик израильского происхождения Авишай Коэн выступит в Ереване со своим трио и оркестровым проектом в рамках программы An Evening with Avishai Cohen. Это первый визит всемирно известного музыканта в Армению, PAN рассказывает интересные факты из его жизни, и почему так важно не пропустить его концерт в Ереване. PanARMENIAN.Net - Коэн считается лучшим контрабасистом своего поколения, он играет не только пальцами и ладонями, но и локтями, коленями, создавая впечатление целого оркестра. Его произведения отражают широкий музыкальный мир и представляют собой целый микс традиций, культур, языков и стилей, в произведениях музыканта преобладает сочетание восточного и латинского звучания. В одном из интервью Коэн отметил: «Меня всегда привлекал ритм. Мне очень нравится испанский. Этот язык красиво звучит в песнях, и часть моей любимой музыки родом оттуда: фламенко, Эдди Палмиери, нью-йоркская сальса, афро-кубинская музыка, песни на ладино». Фортепиано и любовь к джазу «У фортепиано в моей музыке очень важная роль. Я сам играю на фортепиано и большую часть музыки сочиняю на фортепиано...» Родившийся в 1970 году в Иерусалиме Коэн с ранних лет играл на фортепиано, а в 14-летнем возрасте влюбился в джаз. После службы в армии он решил профессионально овладеть искусством игры на контрабасе. В 1992 году Авишай переехал в Нью-Йорк, где первое время работал строителем, так как нужно было зарабатывать на жизнь. Однако он сразу же начал обретать известность в музыкальных кругах и в конце концов получил постоянную работу в джазовом комбо панамского пианиста Данило Переса. Начало карьеры «Для публики музыка - как история. Я играю музыку со страстью, и публика чувствует это, уважает, хочет слушать мою историю. Я чувствую их энергию, вижу глаза...» Вскоре на молодого музыканта обратил внимание известный американский джазовый музыкант и композитор, многократный обладатель премии «Грэмми» Чик Кориа, который после прослушивания демозаписи Коэна пригласил его в свою студию грамзаписи и предложил принять участие в создании проекта Origin. В 2000 году музыкант начал заниматься вокалом, исполняя роль бэк-вокалиста в одной рок-группе. В 2003 году Авишай ушел из проекта Кориа и начал свою сольную карьеру. Творчество и вокал «У меня с инструментом очень телесное взаимодействие. Я стараюсь двигаться, танцевать, чтобы моё тело было свободно. Стараюсь не стоять в одной позе...» С 1998 года успел выпустить 15 альбомов: Adama (1998), Devotion (1999), Colors (2000), Unity (2001), Lyla (2003), At Home (2004), Continuo (2006), As is...Live at the Blue Note (2007), Gently Disturbed (2008), Sha'ot Regishot (2008) (in Hebrew: Sensitive hours), Aurora (2009), Seven Seas (2011), Duende (2012), Almah (2013), From Darkness(2015). При создании альбома Lyla Коэн исполнил две композиции, однако, по словам самого музыканта, он остался недоволен результатом, после чего стал заниматься со своей матерью, которая «немного пела». С ней он распевал и разучивал песни на ладино, некоторые из коих он даже записал. Именно так, по словам Коэна, его голос начал приобретать форму, и он стал петь сам и записывать песни. Вернувшись в Израиль несколько лет назад, он начал сочинять песни еще и на иврите. Коэн постоянно принимает участие в записях лучших джазовых исполнителей. «Музыка хороша ровно настолько, насколько хороши люди, ее исполняющие. Музыканты оказывают на нее огромное влияние, но сочинение музыки, при всей его важности, это еще далеко не все, это только начало, структура и индивидуальность»,- подчеркнул Коэн в одном из интервью. Юлианна Лалабекова / PanARMENIAN.Net Tweet Partner news Загрузка... Самое читаемое в разделе «Обещание» Впечатления от нового фильма о Геноциде армян Пулитцеровские фотографии Скандал Клинтон - Левински Пулитцеровские фотографии Война с наркоманией по-филиппински Шарль Азнавур Отрывки из жизни живой легенды Partner news Loading... В центре внимания В центре внимания Серж Танкян напишет музыку к российскому фэнтези блокбастеру Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно Другие статьи раздела Пулитцеровские фотографии Возвращение к жизни Тэйвона Таннера Возвращение к жизни Тэйвона Таннера Пулитцеровские фотографии Двухлетняя Патриция Двухлетняя Патриция Пулитцеровские фотографии Обрушение пожарной лестницы Обрушение пожарной лестницы