PanARMENIAN.Net - Стадион «Манчестер Арена», на котором проходил концерт, вмещает 21.000 зрителей. Сколько человек присутствовало на концерте - неизвестно, однако известно, что, в основном, это были молодые люди, также было много школьников.

Как это случилось

Взрыв раздался в конце представления в 22:35 (23 мая в 01:35 по Еревану) в фойе стадиона «Манчестер Арена», когда первые зрители начали покидать концерт.

Многим пострадавшим помощь была оказана на месте, однако 59 человек, получивших более серьезные ранения, были доставлены в шесть больниц в разных районах Манчестера. Сотрудники скорой помощи рассказали, что у пострадавших были «ранения как от шрапнели».

Полиция оцепила район, прилегающей к «Манчестер Арене». Был эвакуирован находящийся по соседству вокзал Виктория.

Реакция властей и полиции

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после теракта распространила заявление, в котором назвала трагедию «ужасной террористической атакой».

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд назвала взрыв «варварским актом».

Главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс заявил, что он и его коллеги будут считать произошедшее терактом, «пока не появится более полная информация».

Утром 23 мая полиция официально подтвердила, что в Манчестере был осуществлен теракт. Его осуществил смертник, пронесший на себе взрывное устройство.

«Я могу подтвердить, что нападавший погиб на месте. Мы считаем, что он пронес самодельное взрывное устройство и привел его в действие», — отметил представитель правоохранительных органов.

Рассказы очевидцев

Некоторые очевидцы сообщают, что слышали два громких хлопка, другие рассказывают об одном резком звуке. Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу. Другой посетитель концерта сказал, что видел, как после взрыва на полу оставались лежать от 20 до 30 человек.

Еще один очевидец рассказал, что видел, как люди кричали и бежали в одном направлении, а потом многие останавливались и начинали бежать обратно, вместе со зрителями на улицу выбегали охранники.

Пока неизвестен тип взрывного устройства. Пострадавшие рассказывали, что в них попали куски шрапнели. Это подтверждает версию, что речь может идти о самодельной бомбе, начиненной металлическими элементами для усиления поражающей силы.

После взрыва

После взрыва полиция обнаружила неподалеку от стадиона подозрительный предмет, который был подорван саперами. Однако предмет оказался лишь забытой одеждой.

Сразу же после того как новости о взрыве попали в Twitter, местные жители стали предлагать тем, кто не сможет уехать из города, переночевать у них дома. В соцсетях были опубликованы десятки подобных предложений, они появились всего спустя 15 минут после появления первых новостей о происшествии.

Днем 23 мая полиция Манчестера распространила сообщение, в котором подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе. «Что касается инцидента на стадионе «Манчестер Арена», мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера», - говорится в сообщении

Что с Арианой Гранде

Американская певица Ариана Гранде, выступавшая на стадионе в ночь теракта, выразила соболезнования пострадавшим. «Сломлена. От всего сердца, мне очень жаль. Мне не хватает слов», - написала Гранде в своем микроблоге Twitter 23 мая.

23-летняя певица во время взрыва не пострадала, однако, как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, приостановила свой концертный тур. В рамках тура певица должна была выступить в Британии, Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.

По данным источников, Гранде «безутешна, находится в истерике и не в силах выступать». Кроме того, она и ее команда «глубоко обеспокоены» вопросами безопасности. Певица отменила концерт в Лондоне, который должен был пройти 25 мая. Остальные концерты тура также было решено отложить. По данным источников, расписание тура будет пересмотрено, когда Гранде будет «эмоционально готова». Однако на официальном сайте певицы информация об отмене концертов пока не была размещена.

Причастность ИГ

Согласно публикациям ряда СМИ, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). Другие СМИ пишут, что официально ИГ не брало на себя ответственность за взрыв. При этом в интернете распространяется запись: на ней человек, лицо которого закрыто, называет себя членом группировки и говорит о том, что теракт в Манчестере «только начало». В социальных сетях сторонники ИГ ликуют по поводу случившегося, однако пока нет никаких доказательств причастности ИГ к взрыву.

На протяжении нескольких лет Британия остается одной из главных целей исламистских террористов. Последний теракт произошел 22 марта 2017 года, когда преступник в Лондоне на машине врезался в толпу людей. Затем он напал на полицейского перед британским парламентом и был застрелен. Тогда ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Если в этот раз версия теракта не будет опровергнута, то взрыв в концертном зале «Манчестер Арена» станет самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

Посольство Армении в Великобритании проверяет наличие граждан страны среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере, сообщил в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.