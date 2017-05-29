PanARMENIAN.Net - Научные достижения делают возможным то, что вчера казалось невероятным. Распространение технологий и хорошая учеба позволили индийскому подростку создать самый маленький спутник, а в фундаментальной науке «альтернативщики» продолжают бороться с очевидными вещами: PanARMENIAN.Net представляет наиболее выдающиеся научные события мая 2017 года.

Технологии

Есть люди, которые не просто боятся внедрения новых технологий в повседневную жизнь, но и всячески пытаются бороться с этим – смартфоны, планшеты, шлемы виртуальной реальности, по их мнению, плохо влияют на развитие новых поколений. Однако, недавно в журнале Computers in Human Behavior было опубликовано исследование, которое указывает на прямо противоположное - во время использования смартфонов люди более склонны принимать рациональные и неэмоциональные решения, чем при использовании компьютера.

Для этого исследователи предложили добровольцам решить известную «проблему вагонетки» - мысленный эксперимент, при котором для спасения нескольких человек придется пожертвовать одним из них. Пользователи смартфонов оказались более рациональными - как считают авторы исследования, все дело во временном отрезке, отведенном на принятие решения. В условиях дефицита времени, с которым сталкивались пользователи смартфонов, они психологически отдалялись от происходящего и принимают неэмоциональные, а вполне рациональные решения.

Распространение технологий трехмерной печати позволяют людям делать невероятные вещи. Например, 15-летний Рифат Шаарук из Индии собрал 64-граммовый спутник из распечатанных на 3D-принтере деталей из углеродного волокна – это самый маленький спутник в мире. На спутнике установлен бортовой компьютер и восемь встроенных датчиков, измеряющих ускорение, вращение и магнитосферу Земли. Спутник будет запущен уже в июне с острова Уоллопс, где находится испытательный центр NASA.

Для обеспечения самолетов различных классификаций сигналом WiFi был запушен коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4. Запуск был произведен при помощи ракеты-носителя Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал, который расположен в американском штате Флорида.

Сотрудники Института интегральных схем общества Фраунгофера (Германия) заявили об официальной «смерти» формата mp3. В апреле 2017 года истекли последние патенты на формат и были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения и встраиваемых решений.

Одной из причин отказа от формата послужило то, что уже давно появились аудиокодеки, которые лучше справляются со сжатием аудиофайлов. И хотя формат mp3 все еще весьма популярен среди пользователей, большинство радиостанций и телеканалов перешли на использование современных кодеков, обеспечивающих лучшее сжатие и меньшую потерю качества звука.

Астрономия

Между орбитами Марса и Юпитера расположен астероид под названием Психея – его особенность в том, что он почти полностью состоит из металла. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) будет исследовать этот небесный объект в рамках миссии Psyche. Недавно было принято решение, согласно которому миссия будет запущена на год раньше – в 2022 году. Это позволит достичь астероида на четыре года раньше, чем планировалось.

В октябре 2016 года зонд Schiaparelli совершил неудачную посадку на Марс. Специалисты Европейского космического агентства все это время занимались расследованием причин неудачи, и к концу мая представили окончательный отчет. Расследование установило, что причиной отказа и неконтролируемого падения аппарата на поверхность планеты стала «конфликтующая информация», поступившая в бортовой компьютер зонда. В результате необходимые при посадке процедуры были выполнены раньше положенного срока и парашют отстрелился не вовремя.

Космология

Теория большого взрыва представляет собой целое семейство теорий, описывающих эволюцию Вселенной с самого начала ее рождения. Одним из краеугольных камней в этих физических моделях является теория инфляции, которая описывает сверхбыстрое расширение Вселенной в первые мгновения. Однако есть многие физики, которые несогласны с этой моделью. В журнале Scientific American была опубликована статья, в которой трое ученых – Пол Стейнхардт, Абрахам Леб и Анна Ийас – раскритиковали популярную теорию.

В ответ на эту публикацию в защиту теории инфляции встали сразу 33 ученых с мировым именем, причем в качестве площадки они выбрали тот же журнал. Среди авторов жесткого ответа – Алан Гут, основоположник инфляционной модели, астрофизик Стивен Хокинг и немало других корифеев современной космологии. Один из аргументов защитников инфляции заключается в том, что эта теория основана на многих моделях, и за прошедшие 37 лет предсказания некоторых этих моделей были подтверждены экспериментально.

Археология

Современная наука считает, что первые люди появились в Австралии около 40 тыс. лет назад, версии о более ранних сроках рассматриваются со скептицизмом. Однако, недавнее исследование, которое было проведено в пещере на острове Барроу на западе Австралии, указывает на то, что люди появились на континенте гораздо раньше. В пещере Буди археологи нашли останки животных, древесный уголь и другие артефакты, указывавшие на пребывание здесь древних людей. Возраст находок составил более 50 тысяч лет.

Экология

Коралловый остров Хендерсон в южной части Тихого океана признан самым загрязненным в мире. На острове в общей сложности находится около 17 тонн пластика - примерно по 671 фрагмент пластикового мусора на квадратный метр. Из-за расположения острова течение приносит к нему мусор из Южной Америки или сброшенный с рыболовецких судов. Хендерсон необитаем, он находится так далеко в океане, что специалисты посещают его лишь раз в 5–10 лет в исследовательских целях.

Медицина

В современном мире ВИЧ-инфекция не подразумевает собой смертный приговор. Более того, последние исследования показали, что благодаря антиретровирусной терапии люди с ВИЧ могут жить столько же, сколько в среднем живут здоровые люди. У современных препаратов меньше побочных эффектов, вирусу сложнее выработать к ним устойчивость, а улучшенные программы профилактики и лечения заболеваний у ВИЧ-инфицированных позволяют максимально избежать последствий болезней. Те, кто начал принимать АРВТ после 2008 года, имеют все шансы дожить в среднем до 78 лет – как и не зараженные ВИЧ люди.