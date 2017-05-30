PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net рассказывает, как ереванская публика приняла «Богему», которая состоялась в присутствии легендарного Шарля Азнавура в театре оперы и балета им. Спендиаряна.

В ожидании

Зрители стали занимать свои места за час до начала: здесь были все – дипломаты, политики, общественные деятели, журналисты, делегация премии «Аврора», также ереванцы, которые не могли пропустить такое красивое событие.

Автор постановки «Богемы» - народный артист Армении Рудольф Харатьян перед премьерой признался PanARMENIAN.Net , что очень волнуется. Он рассказал, что 12 песен, которые вошли в постановку и используемые костюмы, выбрал сам шансонье.

«Мы состояли в тесном контакте с Азнавуром, все согласовывали с ним. Это очень ответственное дело – представлять балетную постановку, посвященную ему. Когда я родился, Шарль уже пел, и это было чудо. Его песни прорывали время, они вне времени», — сказал балетмейстер.

Харатьян также сообщил, что осенью 2017 года планирует начать работу над второй частью балета, которая будет называться «Шербурские зонтики».

В свою очередь, один из исполнителей главной роли Гарегин Бабелян рассказал, что работа над постановкой была очень долгой, трудной, но в тоже время очень интересной.

«Сам не могу давать оценку тому, что получилось, но очень надеюсь, что маэстро оценит наш маленький подарок», - сказал армянский балерун.

Азнавур в зале

Зал уже был полон: люди говорили между собой и фотографировались. Вдруг шум разговоров и суета утихла, раздались громкие аплодисменты: на ложе появился Шарль Азнавур.

93-летний шансонье пришел в компании армянских министров Эдварда Налбандяна и Армена Амиряна, также руководителя ереванского театра оперы и балета Константина Орбеляна. Азнавур поаплодировал присутствующим в ответ. Публика не переставала хлопать маэстро. В зале не было тех, кто бы не любил, или не испытывал симпатию к этому великому человеку с ростом 164 см. Все понимали, что они находятся в одном зале с легендой.

Музыкального критика, который после первого сольного концерта Азнавура в Париже 40-х годов, написал: «надо быть сумасшедшим, чтобы с такой внешностью и таким голосом представиться публике», сегодня в Ереване бы высмеяли. То, что Азнавур покорит мир, одним из первых предсказал французский президент Шарль де Голь: «Вы покорите мир, потому что умеете волновать».

Присутствие Азнавура было волнующим не только для артистов балета, но и всех зрителей. Аплодисменты прекратились только когда в зале выключили свет.

Ереванская «Богема» и нестареющий голос Шарля

В балетную постановку вошли 12 песен шансонье. Как отметил автор постановки, перед ним стояла задача – показать Париж Азнавура и его молодые годы.

Балет начался песней Je m'voyais déjà («Я уже видел себя»). Зрители перенеслись в молодость Азнавура, представили французскую столицу такой, какой она была для Азнавура. По меньшей мере, в постановке было задействовано 20 артистов – 10 девушек и 10 мужчин. Каждая песня рассказывала отдельную историю.

Внимательный зритель мог бы разглядеть знакомство Азнавура с французской певицей Эдит Пиаф. Как ранее рассказывал маэстро, благодаря Пиаф он узнал Францию по-настоящему.

Отдельные эпизоды балета рассказали о трудностях, которые шансонье прошел на своем пути. Также постановка показала отношение Азнавура к женщинам.

«Моя холостяцкая жизнь была наполнена мимолетными и сумасшедшими любовными приключениями. Женщины по-разному относились ко мне: любили, обманывали, обожали, отвергали. Я не считаю себя ни мучеником, ни святым. Я покидал в слезах одну, чтобы броситься в объятия другой. Глубоким и искренним чувствам предпочитал кратковременные увлечения. Я обманывал и обманывался сам. C’est la vie… Такова жизнь…», — говорил ранее Азнавур и отмечал, что ни одна из его песен не посвящена какой-то конкретной женщине.

В постановку вошли также песни: Lamour cest comme un jour, Les Comédiens , For me fomidable, Donne tes seize ans, Sa jeunesse, Pour fair une jam, La palais de nos chimeres, Les deux guitares, Hier encore, Je tattends и La boheme.

Жизнеутверждающая и вдохновляющая музыка Азнавура лилась на зрителей. Шансонье всегда считал, что он никогда не был модным певцом.

«Хорошо известно: ничто не устаревает так быстро, как модные вещи. А песня живет неизменно – так долго, как человек», - говорил певец.

По мнению Харатьяна, в молодости маэстро исполнял отобранные в постановку композиции задорнее. «С годами Азнаур стал петь более философски», - считает артист.

«Эх раз, еще раз, еще много-много раз»

Когда прозвучала последняя песня «Богема» и артисты вышли на поклон, зрители не могли поверить, что прошло уже 40 минут и представление закончилось. Публика аплодировала стоя. Поднялся и сам Азнавур и тоже хлопал.

Овации не прекращались, зрители обернулись к шансонье и пытались аплодисментами выразить все, что было у них на сердце, ведь для армянского народа Азнавур уже давно стал тем человек, чей каждый визит становится праздником. Для Армении имя Шарля означает гордость и счастье за то, что он есть.

Ожидается, что ереванская «Богема» войдет в постоянный репертуар армянского театра и будет показана за рубежом. Автор постановки рассказал, что к ней уже есть интерес. Стало быть – теперь Азнавур представлен и в балете.

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