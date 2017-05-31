PanARMENIAN.Net - «Суровый» челябинский Дорн

«Наверное, я часто обижаю людей. Раньше меньше. Сейчас я уже не такой толерантный, стал больше говорить правду в лицо».

Дорн родился в Челябинске, но, когда ему было два года, его родители переехали на Украину. Помня о «суровом» происхождении Ивана, друзья зачастую называют его Иваном Дулиным по имени героя юмористического скетч-шоу «Наша Russia».

28-летний украинский певец, диджей и телеведущий еще с детства понял, что пение – это его. В первый раз маленький Дорн, тогда еще - Еремин (по фамилии отца, Дорном он стал позже, когда после ухода отца из семьи взял фамилию матери) вышел на сцену в 6-летнем возрасте. Дорн получил музыкальное образование по классу фортепиано, стал лауреатом и победителем многочисленных музыкальных конкурсов, среди которых: московский конкурс «Зажги свою звезду» - 1-е место, «Жемчужина Крыма» - приз зрительских симпатий; «Черноморские игры»: в 2001 году занял 3-е призовое место, в 2005 году - 2-е призовое место. Дорн с детства был также очень спортивным: он занимался большим теннисом, футболом, плаванием, легкой атлетикой, бальными танцами, даже шашками и шахматами.

«Не надо стесняться»

«Музыка – самая бурно развивающаяся индустрия в мире, наравне с медицинской и военной сферами. Музыка потому так быстро развивается, что в ней не существует рамок и границ, можно делать все, что хочешь. Ограничения присутствуют только тогда, когда музыка противоречит моему вкусу, когда я чувствую, что это не мое, она мне не нравится».

Дорн вошел в шоу-бизнес не в качестве певца, а в качестве телеведущего на музыкальном украинском канале М1. А музыкой он решил заниматься совершенно случайно, как это ни странно. На концерте Jamiroquai в 2007 году Дорн познакомился со своей будущей партнершей по проекту «Пара нормальных» Анной Добрыдневой. Проект просуществовал два года, после чего Дорн решил не продлевать контракт и в 2010 году начал сольную карьеру, кардинально сменив имидж и направление своей музыки. Именно тогда молодой певец превратился из «своего парня» с простыми и понятными песнями в «странного модника» с оригинальными хитами и зачастую неразборчивыми текстами. Дорн прославился своими песни, среди которых «Стыцамэн», «Бигуди», «Северное сияние», «Тем более» и другие.

Славу ему принес хит с непонятным названием «Стыцамэн», вышедший за пределы Украины и России и звучавший из каждого динамика даже в Армении. Кстати, «стыцамэн» на клубном сленге обозначает парня, который первым выходит в круг и зажигает гостей на танцполе, когда все еще стесняются танцевать в начале вечеринки. Дорн выпустил 3 студийных - Co'n'dorn, Randorn и Open the Dorn – и 1 концертный альбом - Jazzy Funky Dorn.

Скандальный Дорн

«К критике отношусь, образно выражаясь, как к выпрямленному среднему пальцу руки».

Дорн всегда получал положительные отзывы. По мнению ряда обозревателей авторитетных СМИ, Дорн выгодно выделяется на фоне «вечной провинциальности местной поп-сцены» и «делает самые адекватные общемировым тенденциям, самые запоминающиеся и самые цепляющие поп-песни на русском языке».

На период работы над новым, англоязычным альбомом Open the Dorn, записанным в Америке за 3 месяца, Дорн сменил имидж, обрив голову наголо и отпустив бороду. После записи альбома, в апреле 2017 года, Дорн дал самое скандальное интервью «без цензуры» российскому журналисту Юрию Дудю. Интервью певца разобрали на цитаты: Дорн заявил, что война России с Украиной – это «ссора», а ту самую футболку с гербом Украины на конкурсе «Новая Волна» в 2014 году, когда исполнил песню «Танець Пінгвіна» надел вынуждено, «чтобы из-за костюма никто не «вонял». Реакция общества была молниеносная: на певца полилось множество критики и возмущений, а пользователи социальных сетей и вовсе «похоронили» его карьеру.

31 мая Дорн опубликовал видеообращение в стихотворной форме к тем, кто критиковал его за слова о конфликте России и Украины в интервью у Дудя.

«В своей свободе современной,

Я не учёл всех тех людей,

Кто не свободен ежедневно посредством стен из новостей.

Те величали меня рьяно — главным предателем страны,

Тупым уродом, наркоманом, всё знали — с ног до головы».

Дорн пояснил, что он остается музыкантом и не намерен сдаваться. В конце стихотворения певец добавил, что с ним навсегда останется его украинский паспорт.

«Пусть знают те, кто желал мне страстно: «Покойся с миром, Дорн Иван», со мной в гробу мой украинский паспорт, спрятан во внутренний карман».