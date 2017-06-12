PanARMENIAN.Net - В разговоре с корреспондентом PanARMENIAN.Net армянские врачи – Айк Ованнисян, Армине Бархударян, Геворг Восканян рассказали, что прибыли из Нубийских гор Южного Судана 10 июня.

Лауреат премии «Аврора» – 2017 доктор Том Катена выбрал в качестве получателей награды в 1 млн долларов Фонд «Африканская медицинская миссия» (AMHF, США), Aktion Canchanabury (Германия) и Совет католической медицинской миссии (CMMB, США).

Армянские специалисты на протяжении нескольких месяцев работали в больнице «героя Авроры» Тома Катены.

В Южный Судан, не раздумывая

«Когда получили приглашение от «Авроры» отправиться в Южный Судан, согласились не раздумывая. Мы все были впечатлены историей Катены», - признались врачи из Армении.

Они рассказали, что вся поездка была очень впечатляющей.

Армянские врачи рассказали, что перед тем, как отправиться в Армению на вручение премии «Аврора», Катена представил их местным жителям.

«Это было на воскресной службе. По большей части люди, живущие там - христианские католики. Когда Катена нас представил и сказал, что приехали трое врачей из Армении, и они заменят его, у людей было некоторое недоверие. Но потом, они не хотели нас отпускать», - сказал Ованнисян.

В свою очередь, Армине Бархударян подтвердила, что ей до сих пор приходят письма от коллег из больницы. «Некоторые даже обиделись, что я уехала», - отметила Армине.

Она также рассказала почему она не раздумывая согласилась поехать в Южный Судан: «Когда в 2016 году я узнала историю Тома Катены, в каких условиях он работает, не могла примириться с мыслью, что здесь в Ереване, я не подозреваю, что это такое. Я не верила, что смогу, но начала активно интересоваться, как можно поехать в Африку: написала кенийской больнице и мне ответили, так я оказалась в Кении. Когда получила приглашение от «Авроры», была невероятно счастлива, ведь это было моей мечтой, и я получила эту возможность – поработать в том месте, где людям реально каждый день нужна медицинская помощь. Ведь люди там очень напуганы, они боятся даже сильного дождя. Когда дождь, им кажется, что вот-вот начнется обстрел. И в Южный Судан, и в Кению я вернусь работать. Нужно помогать тем народам, которым мы можем помочь».

Трудности работы в Нубийских горах

По словам Айка Ованнисяна самым трудным в работе врача – является потеря пациента и невозможность ему помочь.

«У одного моего пациента было серьезное ранение, сделали операцию, использовали те средства и возможности, что были, но он умер на третий день. Было очень тяжело», - сказал Ованнисян.

По мнению Геворга Восканяна, самая необходимая больнице техника, это аппарат искусственного дыхания. «Из-за отсутствия аппарата искусственного дыхания, я потерял человека. И ничего не мог сделать, кроме как помолиться за него», - отметил Восканян.

Гинеколог Армине рассказала, что в период ее работы, родились больше 20 детей.

Одним из больших трудностей в работе, по признаю армянских специалистов, являеется то, что они работали в экстремальных услвоиях.

Говоря о продолжении сотрудничества с больницей Нубийских гор, армянские врачи выразили свою готовность и желание.

«Конкретных договоренностей о возвращении в Южный Судан пока нет, но у Тома Катены есть программы, которые нужно осуществить. Я надеюсь, что в 2018 году, мы поедем», - отметил Восканян.

Он рассказал, что в нубийской больнице впервые сделал операцию глаза.

В свою очередь Ованнисян отметил, что Катене удалось внедрить систему благодаря которой работать в больнице становится легче.

«У него(Катены – ред.) очень умная понимающая команда. В противном случае не хватило бы времени и сил работать в таком темпе», - отметил армянский специалист.

Врачи из Армении – первое, что вспомнят жители Нубийских гор

По словам армянских специалистов, большинство жителей Южного Судана никогда не слышали об Армении и армянах. Тем не менее, с течением времени к ним очень привязались.

«Теперь мы надеемся, что Армения будет у них ассоциироваться с людьми, которые оказали помощь», - отметил Геворг.

На вопрос, считают ли они себя героями, армянские врачи ответили отрицательно.

Правда, один из основателе премии «Аврора», бизнесмен и филантроп Рубен Варданян заявил, что гордится армянскими специалистами и их поступком.

«Я благодарен тем, что они сделали, это геройский поступок. Не смотря на то, что мы (армяне – ред.) живем не в самое легкое время, мы находим в себе силы помогать другим», - сказал Варданян во время видеосвязи из Арцаха.

По словам врачей – помогать нужно начинать прямо сейчас.

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