PanARMENIAN.Net - PanARMENIAN.Net решил провести еще одну параллель и узнать, какие крупные концерты ожидаются в Армении и Грузии в ближайшее время.

В Грузии

Грузия уделяет немало внимания проведению музыкальных мероприятий в стране. Эта политика нацелена на развитие туризма и успешно работает в последние годы: на большие концерты и фестивали джаза и электронной музыки, которые кстати проводятся на достаточно высоком уровне, стекаются любители хорошего времяпрепровождения как из стран региона, так и с более далеких стран, так как стоимость билетов и проживание в Грузии доступны.

Так, 16 июня в столице Грузии стартует музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air 2017, в рамках которого выступят известная российская группа «Ленинград» (концерт «Ленинграда» в Армении должен был состояться в октябре 2016 года, однако был отменен), британские группы Anathema и Archive, а также множество других артистов. Фестиваль на открытом воздухе пройдет в Тбилиси с 16 по 18 июня. В каждый из этих трех дней на главной сцене фестиваля выступит одна из групп-хэдлайнеров. Так, 16 июня фестиваль откроет образованная в Ливерпуле в 1990 году британская рок-группа Anathema, 17 июня - созданная в Санкт-Петербурге Сергеем Шнуровым группировка «Ленинград», а 18 июня - музыкальная группа из Лондона Archive.

Кроме хэдлайнеров проекта, в рамках Tbilisi Open Air выступят более 40 иностранных и грузинских музыкальных групп, диджеев и певцов.

Музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air проводится в Тбилиси с 2009 года. За это время на его сцене пели такие всемирно известные музыканты, как Земфира, ДДТ, Placebo, Beth Hart, Black Label Society, Tiger Lillies, Soap and Skin и другие.

С 27 по 30 июля в курортном городе Батуми пройдет фестиваль Black Sea Jazz, в рамках которого выступит всемирно известная британская группа Jamiroquai. Кроме Jamiroquai на сцене Black Sea Jazz Festival выступит известное американское хип-хоп трио De La Soul (29 июля) и британская певица Joss Stone (30 июля), которая ранее выступила в Ереване в рамках Yerevan Jazz Fest 2016.

Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest в 2017 году пройдет уже в третий раз. На этот раз фестиваль в грузинской деревушке Анаклия продлится целый месяц – с 14 июля до 14 августа. Он объединит восемь клубных сцен и более 500 именитых исполнителей клубной музыки со всего мира. Главными хедлайнерами фестиваля станут лучший диджей мира по версии британского еженедельника DJ Mag 2016 Мартин Гаррикс из Голландии (сложно сдержать слезы зависти) и американский диджей, композитор и музыкальный продюсер Стив Аоки.

В рамках GEM Fest можно будет послушать также одного из самых дорогих диджеев современности, живущего в Гамбурге Младена Соломуна, известного под псевдонимом Solomun. Он сыграет 3 августа. А 4 августа выступит знаменитый шведский DJ дуэт Axwell & Ingrosso, что может стать еще одним большим поводом для зависти.

На этом богатый лайнап грузинского фестиваля не заканчивается, в нем еще много знаменитых имен, способных вызвать возбуждение у любителей электронно музыки:James Zabiela (он как-то был в Армении),Oliver Deutschmann,Paul Kalkbrenner и GusGus (они были на фестивале и в 2016 году)

А 12 августа, за 2 дня до закрытия фестиваля электронной музыки, сыграет всемирно известный техно ди-джей Boris Brejcha, который играл и на GEM Fest 2016.

Всемирно известный британский певец и композитор Элтон Джон 16 сентября даст концерт в Грузии. Легендарный британец выступит на сцене нового концертного зала Black Sea Arena на курорте Уреки (слезы зависти сдержать не удается, осталось ждать старта продажи билетов – 29 июня).

Тем временем в Армении

А в Армении ожидаются концерты Наргиз, группы «Руки Вверх!» и Григория Лепса. Все.

На самом деле, в Армении с концертами зарубежных звезд все обстоит намного сложнее. Без государственной поддержки, организованные на личные средства частных лиц и компаний концерты зачастую не соответствуют вкусам публики, вызывают негативные отклики и проходят не столь удачно. Уже многие годы подряд в Армению привозят звезд «не первой свежести».

В Ереване с концертами неоднократно выступали Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Ричард Клайдерман и другие немолодые звезды. Из молодых исполнителей в Армении недавно выступили Тимати, L’One, Кристина Си, Мот и Иван Дорн (но все же это далеко не Solomun, и уж совсем не Мартин Гаррикс). Пока Армении не удается привлечь молодых звезд не из стран СНГ, да и немолодых тоже очень редко.

Так, придерживаясь принципа «все новое - это хорошо забытое старое», 2 сентября в Ереване выступит популярная в 90-е российская музыкальная поп-группа «Руки Вверх!». В 2017 году группа отмечает 20-летие и солист группы Сергей Жуков со своими друзьями представит армянскому зрителю знакомые всем популярные хиты.

А 8 октября в столице Армении впервые выступит с концертом узбекско-американская певица Наргиз Закирова, в настоящее время проживающая в Москве. Певица представит концертную программу «Вдвоем», в рамках которой исполнит как старые и полюбившиеся песни, так и новые песни продюсера певицы Максима Фадеева.

Ну и как же без Лепса, который несмотря на все свои награды далеко не Элтон Джон? Заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года» Григорий Лепс, с завидной регулярностью выступающий в Ереване, вновь вернется в столицу Армении в 2018 году. Концерт Лепса запланирован на 24 февраля. В последний раз популярный в РА российский певец грузинского происхождения давал тут концерт 13 ноября 2015 года.

Кстати, самый дорогой билет на концерт Лепса стоит 120.000 драм (около $250), билеты на концерт Элтона Джона в Грузии стоят от $60.

Пока других больших концертов в Армении не намечается.