PanARMENIAN.Net - Новые звезды на ереванской Алее Славы

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» 9 июля стартовал с появлением на Аллее Славы на площади Азнавура в Ереване звезд трех выдающихся деятелей армянского кинематографа: Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна и Юрия Ерзнкяна.

«Довлатян, Исраелян, Ерзнкян – это люди, которые сделали значимым армянское кино 60-80 годов 20 века. Мы работали, росли под влиянием их фильмов; и самое главное благодаря профессиональному и личному, человеческому общению с ними», - сказал журналистам ректор Ереванского государственного института театра и кино Давид Мурадян.

На церемонии присутствовали родственники звезд, которыене скрывали волнения.

По словам министра культуры Армении Армена Амиряна, открытие «звезд» армянских мастеров увековечивает память о них, передает грядущим поколениям их воображение и мироощущение.

Фрунзе Довлатян - советский армянский актер и кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР («Здравствуй, это я!», «Братья Сарояны»). Сергей Исраелян - армянский оператор, сценарист и режиссер («Гикор» и «Белые грезы»). Юрий Ерзнкян - режиссер, сценарист, художник-постановщик («Песня первой любви» и «Хатабала»).

ЛГБТ-скандал вокруг «Золотого абрикоса»

Еще до открытия красной ковровой дорожки, на площади Азнавура появилась группа людей, которые держали таблички с надписью «нет пропаганде гомосексуализма».

Акция связана с тем, что ранее стало известно о том, что из программы «Золотого абрикоса-2017» были исключены два фильма, посвященные тематике ЛГБТ («Сады абрикоса» и «Послушай меня»).

Как ранее объяснил председатель армянской национальной киноакадемии Арутюн Хачатрян, решение принято, в связи с кончиной кинорежиссера и председателя Союза кинематографистов Армении Рубена Геворкянца.

«Поскольку его коллеги сейчас в трауре, то показ таких фильмов неуместен», - сказал ранее Хачатрян.

По мнению организаторов «Золотого абрикоса» резонанс, вызванный исключением этих фильмов, не может бросить тень на репутацию фестиваля.

Надо отметить, что в программе армянского кинофестиваля остались две картины, которые так или иначе, поднимают тему сексуальных меньшинств: «120 ударов в минуту» Робена Кампийо и «На пределе» Фатиха Акина.

Армянское кино в мир

На церемонии открытия кинофестиваля в кинотеатре «Москва» армянский министр культуры заявил, что «Золотой абрикос» открывает Армению миру и способствует распространению армянского кино.

«Мы разработали новый закон о кино и уверены, что Армения станет более интересной с точки зрения кино», - отметил министр.

По его мнению, кино должно показывать сердце человека, а не голое тело.

«Мы глубоко убеждены, что «Золотой абрикос» может быть паровозом, как в фильме братьев Люмьер, который потащит за собой всю культуру», - сказал Амирян.

По его словам, армянский фестиваль - хорошая площадка для диалога для кинодеятелей из разных стран мира.

Присутствующим были представлены члены жюри, куда в 2017 году вошли оскароносный режиссер Хью Хадсон (Великобритания), победительница Берлинского кинофестиваля, режиссер Илдико Эньеди (Венгрия), лауреат «Золотого абрикоса», лауреат 37 кинопремий, режиссер Сиро Гера (Колумбия), режиссер Алексей Федорченко (Россия).

После показа ролика с отрывками из отобранных фильмов директор «Золотого абрикоса» Арутюн Хачатурян и генеральный директор компании VivaCell-MTS Ральф Йирикян официально дали старт 14-му фестивалю и обещали, что уже готовятся к 15-му фестивалю.

Церемония открытия завершилась показом отреставрированной версии картины Амо Бекназаряна «Хаспуш», которой в 2017 году исполнилось 90 лет.

Специально для показа армянский музыкант Ваагн Айрапетян написал джазовые композиции.

Армянский джазмен также сообщил, что с 2017 года его группа будет называться именем фестиваля «Золотой абрикос».

14-й «Золотой абрикос» проходит с 9 по 16 июля под девизом «Перекресток культур и цивилизаций». В дни фестиваля Армения станет столицей мирового кино: будут организованы показы под открытым небом, а жюри «Золотого абрикоса» предстоит оценить 47 фильмов, которые вошли в конкурс. Всего на фестивале будет представлено более 100 фильмов, многие из которых являются лучшими мировыми премьерами 2017 года.